SpaceX ዛሬ ስራ ጀመረ ከስፔስ ኮስት የአመቱ ሪከርድ ጋር ይመሳሰላል።

ማክሰኞ ከኬፕ ካናቨራል የጠፈር ሃይል ጣቢያ ለማስጀመር የታቀደው ስፔስኤክስ የስፔስ ኮስት ቀዳሚውን ሪከርድ በአንድ አመት ውስጥ ያስመዘገበ ሲሆን በድምሩ 57 ወደ ላይ ያስገባል። ከምሽቱ 5፡20 የታቀደው ይህ አውሮፕላን 22 የስፔስ ኤክስ ስታርሊንክ ኢንተርኔት ሳተላይቶችን ይይዛል።
በዚህ አመት ስፔስ ኤክስ በፍሎሪዳ ስፔስ ኮስት ቀዳሚ የማስጀመሪያ አቅራቢ ሲሆን ከካንቬራልም ሆነ ከኬኔዲ የጠፈር ማእከል 53 ተልእኮዎች አሉት። በንፅፅር፣ ዩናይትድ ላውንች አሊያንስ (ULA) ሶስት ጊዜ በረራ አድርጓል፣ እና Relativity Space አንድ ጊዜ በረራ አድርጓል። አብዛኛው የSpaceX ማስጀመሪያዎች እያደገ ላለው የስታርሊንክ ህብረ ከዋክብት ናቸው፣ ይህ ጅምር ከስፔስ ኮስት 31ኛው የስታርሊንክ ተልእኮ ነው።
ከስታርሊንክ ተልእኮዎች በተጨማሪ ስፔስኤክስ በዚህ አመት ሦስቱንም አሜሪካን ያደረጉ የቡድን ተልእኮዎችን ጀምሯል፣ ከእነዚህም መካከል Crew-6፣ Axiom 2 እና Crew-7፣ ሁሉም ከኬኔዲ የጠፈር ማዕከል። በተለይም KSC እንዲሁም ናሳ ይህን ኃይለኛ ሮኬት ለመጀመሪያ ጊዜ ሲጠቀም የነበረውን የቅርብ ጊዜ የሳይቼ ማስጀመሪያን ጨምሮ አራት ፋልኮን ሄቪ ማስጀመሪያዎችን አስተናግዷል።
የማስጀመሪያው ፍጥነት ጨምሯል፣ አርብ ጥዋት በ Psyche ማስጀመሪያ እና በስታርሊንክ በተመሳሳይ ምሽት በተከፈተው የስምንት ሰአት ከ42 ደቂቃ ልዩነት። ይህ በ1966 ከጀሚኒ ፕሮግራም ተልእኮዎች ጀምሮ በተጀመሩት መካከል ያለው አጭር ጊዜ ነው።
SpaceX ከ Space Launch Complex 40 ለማስጀመር በርካታ የማዞሪያ ሪከርዶችን አዘጋጅቷል፣ ይህም በአራት ቀናት ውስጥ ሁለት ተልዕኮዎችን ከፓድ ማስጀመርን ጨምሮ። በርካታ ተጨማሪ የስታርሊንክ በረራዎች ታቅዶ፣ እንዲሁም እንደ CRS-29 መልሶ አቅርቦት እና የንግድ የጨረቃ ክፍያ አገልግሎት (CLPS) ተልዕኮዎች ባሉበት፣ የምስራቃዊ ክልል በዚህ አመት ከ70 በላይ ጅምርዎችን ማየት ይችላል።
ሌሎች የማስጀመሪያ አቅራቢዎች፣ እንደ ULA እና Relativity Space፣ እንዲሁም ከዓመቱ መጨረሻ በፊት የማስጀመር አቅም አላቸው። የዩኤልኤ አዲሱ የቩልካን ሴንታር ሮኬት በሜይ ሊነሳ የታቀደው በታህሳስ ወር ሊበር ይችላል። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ በጄፍ ቤዞስ ባለቤትነት የተያዘው ብሉ መነሻ፣ በ2024 መጨረሻ የኒው ግሌን ከባድ ሊፍት ሮኬት ለመጀመር ተስፋ አለው።
ወደ ፊት ስንሄድ ስፔስ ኮስት ቀጣይነት ያለው ከፍተኛ የማስጀመሪያ ድግግሞሹን እንደሚያይ ይጠበቃል፣ SpaceX እና ULA የማስጀመሪያ ብቃታቸውን ለማሳደግ በማቀድ እና ብዙ ኩባንያዎች ወደ ገበያው ይገባሉ።
ምንጮች:
- 2023 ኦርላንዶ ሴንቲን
– የስፔስ ኤክስ የዛሬው ጅምር የአመቱን የስፔስ ኮስት ሪከርድ (2023፣ ኦክቶበር 17) እኩል ያደርገዋል።