የስፔስ ኤክስ ፋልኮን ሄቪ ሮኬት የናሳን ሳይኪ የጠፈር መንኮራኩር ሊጀምር ነው።

የስፔስ ኤክስ ፋልኮን ሄቪ ሮኬት የናሳን ሳይቺ የጠፈር መንኮራኩር ለማምጠቅ በዝግጅት ላይ እያለ ለመጀመሪያ ጊዜ የመሃል ፕላኔት ተልእኮውን በዝግጅት ላይ ነው። ምረቃው በኦክቶበር 5 ፍሎሪዳ በሚገኘው የናሳ ኬኔዲ የጠፈር ማእከል ይካሄዳል።
እ.ኤ.አ. ሆኖም ይህ ለናሳ የመጀመሪያ ተልእኮው ይሆናል። የማስጀመሪያ መስኮቱ እስከ ኦክቶበር 2018 ድረስ ይዘልቃል፣ በጥቅምት 25 የመንግስት መዘጋት ምናልባት የጊዜ ሰሌዳውን ሊነካ ይችላል።
የመዝጋት ሁኔታ በሚፈጠርበት ጊዜ ናሳ እንደ አስፈላጊ ክዋኔ ማስጀመሪያውን ለመቀጠል ይቅርታን ይፈልጋል። ይሁን እንጂ ውዝዋዜው እንደሚሰጥ ምንም ዋስትና የለም. ይህ ጅምር ቀድሞውንም መዘግየቶች አጋጥመውታል፣ ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ ባለፈው አመት ታቅዶ ነበር ነገር ግን በጠፈር መንኮራኩር የበረራ ሶፍትዌር ችግሮች ወደ ኋላ ተገፍቷል።
አንድ ጊዜ ሳይቼ ከተጀመረ በኋላ በማርስ እና በጁፒተር መካከል ባለው ዋና የአስትሮይድ ቀበቶ ውስጥ ወደሚገኝ ልዩ የብረት ነገር ወደ ስሙ ይጓዛል። የጠፈር መንኮራኩሩ በ2029 መድረሻው ላይ ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል፣ይህም አስገራሚ የሰማይ አካል ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ እይታዎችን ይሰጣል። ሳይክ ውጫዊ ዓለታማ ንብርቦቹ በተፅዕኖ ተወግደው የፕሮቶፕላኔት ተጋላጭነት ዋና አካል ሊሆን እንደሚችል ሳይንቲስቶች ያምናሉ።
የናሳ የፕላኔተሪ ሳይንስ ክፍል ዳይሬክተር ሎሪ ግላይዝ “እነዚያን የመጀመሪያ ምስሎች ለማየት በጣም እጓጓለሁ” በማለት ተናግራለች። በመጨረሻ ይህ የብረት አስትሮይድ ምን እንደሚመስል በቅርብ ስንመለከት በጣም አስደናቂ ይሆናሉ።
ፋልኮን ሄቪ ሮኬት በአሁኑ ጊዜ በሥራ ላይ ሁለተኛው በጣም ኃይለኛ ሮኬት ሲሆን የናሳ የጠፈር ማስጀመሪያ ሲስተም ከፍተኛውን ቦታ ይይዛል። ነገር ግን፣ ወደ ፊት መስመር ላይ እንዲመጣ የተደረገው የSpaceX's Starship ተሽከርካሪ፣ በጣም ኃይለኛውን ሮኬት ይረከባል። ፋልኮን ሄቪ ብዙ ማስጀመሪያዎችን ቢያጠናቅም ምንም እንኳን የተለያዩ የብሄራዊ ደህንነት ተልእኮዎችን በተሳካ ሁኔታ ቢያጠናቅቅም እስካሁን የናሳ ክፍያን አልያዘም።
ምንጮች:
- የናሳ የፕላኔቶች ሳይንስ ክፍል
- NASA.gov