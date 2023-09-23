SpaceX ሌላ የስታርሊንክ ሳተላይቶችን ሊጀምር ነው።

SpaceX ፍሎሪዳ ውስጥ ከሚገኘው ኬፕ ካናቨራል የጠፈር ሃይል ጣቢያ የስታርሊንክ የኢንተርኔት ሳተላይቶችን ወደ ሌላ ማምጠቅ በዝግጅት ላይ ነው። የፋልኮን 9 ሮኬት ማስጀመሪያ ቅዳሜ ከቀኑ 9፡07 pm EDT ተይዞለታል፣ የአራት ሰአታት ማስጀመሪያ መስኮት አለው። ይህ በዚህ አመት የስፔስ ኮስት 51ኛው ጅምር ይሆናል። የማስጀመሪያው የአየር ሁኔታ በጣም ጥሩ እንደሚሆን ተንብየዋል, 95% የአየር ሁኔታ "ሂድ" ዕድል አለው. ብቸኛው አሳሳቢ ሁኔታ ከባህር ዳርቻ ሞቃታማ ስርዓት ደመናዎች የመቆየት እድሉ ትንሽ ነው. የማሳደጊያው የማረፊያ ሙከራ እንደ “ዝቅተኛ ስጋት” ተዘርዝሯል።
የዚህ ተልእኮ ክፍያ ሌላው የስታርሊንክ ሳተላይቶች ስብስብ ሲሆን እነዚህም ዓለም አቀፍ የኢንተርኔት ሽፋንን ለመስጠት ተዘጋጅተዋል። ማስጀመሪያው ከተሳካ ለመጀመሪያው ደረጃ ማበረታቻ 17ኛውን በረራ ያደርጋል። ከቀደምት ተልእኮዎች በተለየ፣ ከዚህ ጅምር ጋር የተጎዳኘ ምንም አይነት የአከባቢ ሶኒክ ቡሞች አይኖሩም። የመጀመሪያው ደረጃ ማበልጸጊያ ሰው አልባ መርከብ ከተነሳ ከስምንት ደቂቃ በኋላ የሚያርፍበትን ኢላማ ያደርጋል።
SpaceX ለተጨማሪ የስታርሊንክ ተልእኮዎች ቀጣዩን የታለመበትን ቀን እስካሁን አላሳወቀም። ይሁን እንጂ በጥቅምት ወር የመጀመሪያ ሳምንት የናሳውን ሳይቼ የጠፈር መንኮራኩር በሶስት እጥፍ ኮር ፋልኮን ሄቪ ሮኬት ለማምጠቅ በኬኔዲ የጠፈር ማእከል ዝግጅት እየተደረገ ነው። ይህ የፕላኔቶች ተልእኮ በማርስ እና በጁፒተር መካከል በብረት የበለጸገ አስትሮይድ ያጠናል።
SpaceX የጠፈር ምርምር እና የሳተላይት ቴክኖሎጂን ድንበር መግፋቱን ቀጥሏል። የኩባንያው የስታርሊንክ ህብረ ከዋክብት ዓላማው ከአገልግሎት በታች ለሆኑ የአለም አካባቢዎች አስተማማኝ እና ተመጣጣኝ የኢንተርኔት አገልግሎት ለማቅረብ ነው። በእያንዳንዱ ስኬታማ ጅምር ፣ አውታረ መረቡ ወደ ዓለም አቀፋዊ ሽፋን ግቡ ቅርብ ይሆናል። ስለ SpaceX የቅርብ ጊዜ ማስጀመሪያ እና የወደፊት ተልእኮዎች ዝመናዎችን ይጠብቁ።
ምንጭ፡ ፍሎሪዳ ቱዴይ
ትርጓሜዎች
– ስታርሊንክ፡- የስፔስ ኤክስ ሳተላይት ህብረ ከዋክብት አለም አቀፍ የኢንተርኔት ሽፋን ለመስጠት ታስቦ የተሰራ ነው።
– Falcon 9፡ የ SpaceX ባለ ሁለት ደረጃ ድጋሚ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ሮኬት ሳተላይቶችን እና ሌሎች ሸክሞችን ወደ ጠፈር ለማጓጓዝ ያገለግላል።
– ማበልጸጊያ፡ የ Falcon 9 ሮኬት የመጀመሪያ ደረጃ አካል በሚነሳበት ጊዜ የመጀመሪያውን ግፊት የሚያቀርብ እና እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ነው።
- ድሮን መርከብ፡- ስፔስኤክስ በባሕር ላይ የመጀመሪያ ደረጃ ማበረታቻዎችን ለማረፍ እና መልሶ ለማግኘት የሚጠቀምበት ራሱን የቻለ መርከብ።
ማሳሰቢያ፡ ፅሁፉ በተሰጡት ዋና ዋና ነጥቦች ላይ የተመሰረተ እና ከምንጩ መጣጥፉ ውጪ ምንም ተጨማሪ መረጃ አያካትትም።