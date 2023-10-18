SpaceX አስጀምር በ2023 የስፔስ ኮስት ግጥሚያዎች

ማክሰኞ ምሽት ላይ ከኬፕ ካናቨራል የጠፈር ሃይል ጣቢያ የ SpaceX አውሮፕላን ማስጀመሪያ በአንድ አመት ውስጥ በስፔስ ኮስት ላይ ከፍተኛ ጅምር በማስመዝገብ ሪከርዱን አስመዝግቧል። 22 የስታርሊንክ የኢንተርኔት ሳተላይቶችን የያዘው ይህ አውሮፕላን በ57 ከታየው አጠቃላይ ህዋ ጋር የሚመሳሰል የአመቱ 2022ኛ ጊዜ ነው።
በዚህ አመት አብዛኛው የ SpaceX ህዋወጦች ለስታርሊንክ ህብረ ከዋክብት ሲሆኑ ይህ ከስፔስ ኮስት 31ኛው የስታርሊንክ ተልእኮ ነው። ይሁን እንጂ ስፔስኤክስ በ2023 ሦስቱንም አሜሪካን ያደረጉ የበረራ ተልእኮዎችን፣ Crew-6፣ Axiom 2 እና Crew-7ን ጨምሮ ሁሉም ከኬኔዲ የጠፈር ማዕከል አቅርቧል።
የማስጀመሪያው ፍጥነት እየጨመረ መጥቷል፣ በመጨረሻው ማስጀመሪያ አርብ ጥዋት በተካሄደው እና በስታርሊንክ አርብ አመሻሽ ላይ ያለው የስምንት ሰአት ከ42 ደቂቃ ልዩነት ብቻ ነው። እ.ኤ.አ. በ1966 ከአራት የጌሚኒ ፕሮግራም ተልእኮዎች ወዲህ በተጀመረው መካከል ያለው አጭር ጊዜ ነው።
SpaceX ከ ስፔስ ላውንች ኮምፕሌክስ 40 ለማስጀመር በርካታ ሪከርዶችን አዘጋጅቷል፣ ይህም ከአራት ቀናት በታች ሁለት ማስጀመሪያዎችን መላክን ጨምሮ። ኩባንያው የታቀዱ ተጨማሪ የስታርሊንክ በረራዎች፣ እንዲሁም የማድረስ ተልእኮ እና የናሳ የንግድ የጨረቃ ክፍያ አገልግሎት ተልእኮዎችን በኖቬምበር ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በተሳካ ሁኔታ ማስጀመር ይችላል።
የምስራቅ ክልል፣ ኬፕ ካናቨራልን ጨምሮ፣ አሁን ያለው ፍጥነት ከቀጠለ በዓመቱ መጨረሻ ከ70 በላይ ጅምርዎችን ማየት ይችላል። እንደ Relativity Space እና United Launch Alliance ያሉ ሌሎች ኩባንያዎች ዩኤልኤ ከዓመቱ መጨረሻ በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ የVulcan Centaur በረራውን በማሳየቱ የታቀዱ ስራዎችን ጀምሯል።
ባጠቃላይ፣ ተጨማሪ ኩባንያዎች ሮኬቶችን ወደ ማስጀመሪያ ፓድስ ሲያመጡ በመጪዎቹ ዓመታት የስፔስ ኮስት ተጨማሪ ጅምር እንደሚታይ ይጠበቃል። የSpaceX ፍጥነት የመቀነሱ ዕድሉ አነስተኛ ሲሆን ULA ደግሞ የVulcan Centaur በረራዎችን በወር ቢያንስ ሁለት ጊዜ ለማሳደግ አቅዷል።
ምንጮች:
- 2023 ኦርላንዶ ሴንቲን. በትሪቡን ይዘት ኤጀንሲ፣ LLC ተሰራጭቷል።
ጥቅስ፡- የስፔስ ኤክስ ማስጀመሪያ ጥቅምት 2023 ቀን 18 የተገኘውን የዓመቱን (18፣ ኦክቶበር 2023) የስፔስ ኮስት ሪከርድን እኩል ነው።