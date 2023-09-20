ስፔስኤክስ የአመቱን 50ኛ ምርቃት አስመዝግቧል

ስፔስኤክስ የአመቱን 50ኛ አመተ ምህረት በተሳካ ሁኔታ በማጠናቀቅ አዲስ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። ስፔስ ኮስት በፋልኮን 9 ሮኬት እሳታማ አቀበት ላይ በማብራት። ይህ ተልእኮ ለኩባንያው አዲስ ሪከርድን በማስመዝገብ የ17ኛውን የድጋፍ በረራ አድርጓል። ፋልኮን 9 ሮኬት ከኬፕ ካናቨራል የጠፈር ሃይል ጣቢያ የጠፈር ላውንች ኮምፕሌክስ 40 የተወነጨፈ ሲሆን 22 የስፔስ ኤክስ ስታርሊንክ ሳተላይቶችን አሳፍሯል።
ለዚህ ተልእኮ የሚያገለግለው ማበረታቻ አስደናቂ የበረራ ታሪክ አለው፣ ከዚህ ቀደም በተለያዩ ተልእኮዎች የጀመረው ጂፒኤስ III-3፣ Turksat 5A እና በርካታ የስታርሊንክ ሚሲዮን ነው። በአትላንቲክ ውቅያኖስ ውስጥ በሚገኘው የግራቪታስ አጭር ውድቀት (Droneship A Short Fall of Gravitas) ላይ በተሳካ ሁኔታ አረፈ። ስፔስኤክስ በዚህ አመት ከስፔስ ኮስት አብዛኞቹን የማስጀመሪያ ሃይሎች ያነሳሳው ሲሆን ዩናይትድ ላውንች አሊያንስ እና አንጻራዊነት ስፔስ የተቀሩትን ጥቂቶቹን ብቻ ይሸፍናሉ።
ስፔስኤክስ ከኬፕ ካናቬራል 37 አውሮፕላን ማምጠቅ በተጨማሪ ከኬኔዲ የጠፈር ማእከል 10 ህዋዎችን በማጠናቀቅ በዚህ አመት ከአሜሪካ የመጡትን ሶስቱንም የሰው ልጅ የጠፈር በረራዎችን ጨምሮ። ኩባንያው በሚቀጥለው ወር ለብዙ ተጨማሪ ፋልኮን 9 ሚሲዮኖች እና ቢያንስ አንድ ፋልኮን ሄቪ ማስጀመር እቅድ አለው። ሁሉም ነገር በተያዘለት መርሃ ግብር ከሆነ፣ ስፔስ ኮስት በ57 ከተመዘገበው 2022 የአውሮፕላን በረራ ሪከርድ በላይ ለማለፍ መንገድ ላይ ነው።
ስፔስ ኤክስ በ2008 ለመጀመሪያ ጊዜ በተሳካ ሁኔታ ከጀመረ በኋላ ኩባንያው በኢንዱስትሪው ውስጥ በጣም የተዋጣለት የማስጀመሪያ አቅራቢ ሆኗል። ይህ የቅርብ ጊዜ የተሳካ ማስጀመር የSpaceX አጠቃላይ የተሳካ የማስጀመሪያ ብዛት በ Falcon 265፣ Falcon 1 እና Falcon Heavy ሮኬቶች ላይ ወደ 9 ያመጣል። በተለይም ኩባንያው 227 የተሳካ ማረፊያዎችን እና 199 ሮኬቶችን እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል ችሏል. በንፅፅር፣ ዩናይትድ ላውንች አሊያንስ በ157 ከተመሰረተ ጀምሮ 2006 ጅምር አድርጓል።
ስፔስኤክስ የማስጀመሪያውን ድግግሞሽ ግንባር ቀደም ሆኖ ሳለ፣ ሮኬት ላብ ትንንሽ ሮኬቶች ቢኖሩትም ቀጣዩ በጣም የተጨናነቀ የማስጀመሪያ አቅራቢ ነው። ምንም እንኳን በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ በተደረገው የማስጀመሪያ ሙከራ የደመወዝ ጭነት መጥፋትን አስከትሎ መሰናክል ቢያጋጥመውም፣ ሮኬት ላብ በዚህ አመት 15 ምርቶቹን ለማጠናቀቅ መንገድ ላይ ነበር። ኩባንያው በአሁኑ ጊዜ የችግሩን መንስኤ በማጣራት እና ከፌዴራል አቪዬሽን አስተዳደር ጋር እየሰራ ነው.
ባጠቃላይ፣ በቅርቡ የ SpaceX ማስጀመር የኩባንያው ቀጣይነት ያለው ስኬት እና የጠፈር ምርምርን ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው። በቀሪው አመት ተጨማሪ ማስጀመሪያዎች በታቀዱበት፣ SpaceX ድንበሮችን መግፋቱን እና በህዋ ቴክኖሎጂ ውስጥ የሚቻለውን እንደገና መግለጹን ይቀጥላል።
ምንጮች:
– ስፔስ ኤክስ ሴፕቴምበር 50 ቀን 2023 ከ[ምንጭ አልቀረበም] የተገኘውን የስፔስ ኮስት የዓመቱን 20ኛውን (20፣ ሴፕቴምበር 2023) አጥፍቷል።
- [ጥቅስ: 2023 ኦርላንዶ ሴንቲን. በትሪቡን ይዘት ኤጀንሲ፣ LLC ተሰራጭቷል።]