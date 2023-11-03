አዲስ መዝገብ፡ SpaceX በታሪካዊ 23ኛው በረራ 18 ስታርሊንክ ሳተላይቶችን ወደ ምህዋር ለመላክ

ባልተለመደ የሮኬት መልሶ ጥቅም ላይ የዋለው ስፔስኤክስ ዛሬ ታይቶ በማይታወቅ 9ኛው ተልዕኮው ፋልኮን 18 ሮኬቱን በማምጠቅ የራሱን ክብረ ወሰን ለማፍረስ በዝግጅት ላይ ይገኛል። ይህ ተልዕኮ ከተሳካ 23ቱን የ SpaceX ስታርሊንክ ኢንተርኔት ሳተላይቶችን በፍሎሪዳ ከኬፕ ካናቨራል የጠፈር ሃይል ጣቢያ ወደ ምህዋር ያመራል።
ፋልኮን 9 ሮኬት በ6፡30 pm EDT ላይ እንዲነሳ መርሃ ግብር ተይዞለታል፣ ሌሊቱን ሙሉ በርካታ የመጠባበቂያ እድሎች ይኖሩታል። የ SpaceX አድናቂዎች ደስታውን በSpaceX መለያ በ X (የቀድሞው ትዊተር በመባል ይታወቅ ነበር) በቀጥታ ስርጭት ሽፋን ከመነሳቱ በፊት ይመሰክራሉ።
ከተነሳ በኋላ፣ የፋልኮን 9 የመጀመሪያ ደረጃ እንደገና ወደ ምድር ይመለሳል፣ አላማውም ከፍሎሪዳ የባህር ዳርቻ በአትላንቲክ ውቅያኖስ በመቶዎች የሚቆጠሩ ማይል ርቀት ላይ በምትገኘው ሰው አልባ አውሮፕላኖች መርከብ ላይ በትክክል ለማረፍ በማለም። ይህ አስደናቂ ተግባር ከተጀመረ ከ8.5 ደቂቃዎች በኋላ ይከናወናል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ ፋልኮን 9 የላይኛው መድረክ 23ቱን የስታርሊንክ ሳተላይቶችን ወደ ዝቅተኛ የምድር ምህዋር (LEO) ተሸክሞ ጉዞውን ይቀጥላል። ከተነሳ 65.5 ደቂቃ ገደማ በኋላ ሳተላይቶቹ ይሰማራሉ ይህም ለ SpaceX እየሰፋ ለሚሄደው የስታርሊንክ ሜጋኮንስቴሽን አስተዋፅዖ ያደርጋል።
በባለራዕይ ዋና ስራ አስፈፃሚ ኢሎን ማስክ የሚመራው SpaceX የሮኬቶችን እንደገና ጥቅም ላይ ማዋል ያለውን ጠቀሜታ በቋሚነት አፅንዖት ሰጥቷል። ይህ ፈር ቀዳጅ አካሄድ የጠፈር በረራ አብዮት ከመፍጠር ባለፈ እንደ ማርስ ቅኝ ግዛት ላሉ ታላቅ ጥረቶች መንገድ ይከፍታል። እንደገና ጥቅም ላይ የዋለውን ገደብ ያለ እረፍት በመግፋት ስፔስኤክስ አስደናቂ ክንዋኔዎችን አስመዝግቧል።የቀድሞው Falcon 9 የ17 በረራዎች ሪከርድ ከጥቂት ቀናት በፊት ተቀምጧል።
የኩባንያው ቁርጠኝነት የስታርሊንክን ፕሮጀክት ለማራመድ ያለው ቁርጠኝነት የሚገለጠው ከእነዚህ ፋልኮን 9 ሚሲዮኖች ውስጥ ብዙዎቹ የብሮድባንድ ሜጋኮንስቴሌሽን ለማስፋፋት የተሰጡ በመሆናቸው ነው። ወደ 5,000 የሚጠጉ ኦፕሬሽናል ሳተላይቶች ምህዋር ላይ ስላላቸው፣ ስታርሊንክ አለም አቀፍ የኢንተርኔት ሽፋን ለመስጠት እና የዲጂታል ክፍፍሉን ድልድይ ለማድረግ አላማ አለው።
SpaceX በታሪካዊ ሮኬቶች እንደገና ጥቅም ላይ በማዋል የጠፈር ፍለጋን የበለጠ ተደራሽ እና ዘላቂ ለማድረግ የሚያደርገውን ጉዞ ሲቀጥል ታሪክን ለመመስከር ይዘጋጁ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. በመጪው ተልዕኮ ምን ያህል የስታርሊንክ ሳተላይቶች ያመጣሉ?
23 የስታርሊንክ ሳተላይቶች በስፔስኤክስ ፋልኮን 9 ሮኬት ወደ ምህዋር ለመምጠቅ እቅድ ተይዟል።
2. ጅምርን የት እና መቼ ማየት እችላለሁ?
የመክፈቻውን የቀጥታ ስርጭት በ SpaceX መለያ በኤክስ (የቀድሞው ትዊተር በመባል ይታወቅ) መመልከት ትችላላችሁ፣ ሽፋን ከማንሳቱ ከአምስት ደቂቃ በፊት ይጀምራል።
3. Falcon 9 ሮኬት ለዚህ ተልዕኮ ምን ያህል ጊዜ እንደገና ጥቅም ላይ ውሏል?
ከተሳካ፣ ይህ ለ Falcon 18 የመጀመሪያ ደረጃ 9ኛውን ተልዕኮ ያመላክታል፣ ይህም በ SpaceX ሮኬቶችን እንደገና ጥቅም ላይ ለማዋል አዲስ ሪከርድን ያስመዘግባል።
4. የስታርሊንክ ሳተላይት ህብረ ከዋክብት ዓላማ ምንድን ነው?
የስታርሊንክ ሳተላይት ህብረ ከዋክብት አለማቀፋዊ የብሮድባንድ የኢንተርኔት ሽፋንን ለማቅረብ እና በአለም አቀፍ ደረጃ አገልግሎት ለሌላቸው ክልሎች ተደራሽነትን ለማሻሻል ያለመ ነው።