ስታርሊንክን በቀጥታ ወደ ሴል በማስተዋወቅ ላይ፡ በሳተላይት የቀረበ የሞባይል ስልክ አገልግሎት

ስታርሊንክ በስፔስ ኤክስ ያመጠቀው የሳተላይት የኢንተርኔት ኩባንያ በሳተላይት የሚደርሰውን የሞባይል ስልክ አገልግሎት “ስታርሊንክ ዳይሬክት ቶ ሴል” ለማድረግ ማቀዱን ይፋ አድርጓል። ይህ አዲሱ አገልግሎት በህዋ ውስጥ ያሉ የሞባይል ስልክ ማማዎችን በመጠቀም ተጠቃሚዎች የድምጽ፣ የፅሁፍ እና የዳታ አገልግሎቶችን በስማርት ስልኮቻቸው እንዲያገኙ በማድረግ በሁሉም ቦታ ሰፊ ሽፋን ለመስጠት ያለመ ነው። በስታርሊንክ የቀረበው የጊዜ መስመር እንደሚያመለክተው የጽሑፍ አገልግሎት በ2024፣ በመቀጠል የድምጽ እና ዳታ አገልግሎት በ2025፣ እና IoT (Internet of Things) አገልግሎት በ2025 ይሆናል።
አሁን ካሉት የሳተላይት ስልክ የግንኙነት አማራጮች ልዩ ሃርድዌር ከሚያስፈልገው በተለየ፣ ስታርሊንክ ዳይሬክት ቱ ሴል ኢንተርኔትን በቀጥታ ወደ ስማርትፎኖች ለማስተላለፍ በሳተላይቶቹ ላይ LTE ሞደሞችን ይጠቀማል። ይህ የስታርሊንክ ሳተላይቶች በትንሹ 550 ኪ.ሜ ዝቅተኛ ምህዋር ላይ ስለሚንቀሳቀሱ በአሁኑ ኔትወርኮች ላይ ከፍተኛ እድገትን ይወክላል፣ እንደ አፕል ግሎባልስታር ኔትወርክ በ1,400 ኪ.ሜ እና የኢሪዲየም ኔትወርክ በ781 ኪ.ሜ. በተጨማሪም ስፔስኤክስ የዓለማችን ትልቁን ሮኬት ስታርሺፕ በማዘጋጀት የበለጠ ኃይለኛ አንቴና ያላቸው ትላልቅ ሳተላይቶች ወደ ህዋ እንዲያመጥቅ ስለሚያስችል ስማርት ፎኖች ወደ ቅርብ እና ትላልቅ ሳተላይቶች በቀላሉ እንዲገናኙ ያደርጋል።
SpaceX አገልግሎቱ አንዴ ወደ ስራ ከገባ በኋላ ከነባሮቹ LTE ስማርትፎኖች ጋር ሃርድዌር፣ ፈርምዌር ወይም ልዩ አፕሊኬሽን ሳያስፈልገው ይዋሃዳል ብሏል። ተጠቃሚዎች ስለ ሰማይ ግልጽ እይታ እስካላቸው ድረስ የጽሑፍ፣ የድምጽ እና የውሂብ አገልግሎቶችን ማግኘት ይችላሉ። ስታርሊንክ አስፈላጊውን የLTE ቴክኖሎጂ ለማስታጠቅ በሳተላይቶቹ ላይ የሃርድዌር ለውጦችን ያደርጋል።
ለመልቀቅ የታቀደው የጊዜ ሰሌዳ ሊቀየር ቢችልም፣ ስታርሊንክ በመጀመሪያ ፋልኮን 9 ሮኬትን በመጠቀም እና በኋላም በ Starship ሮኬት ትልቅ አቅም ያላቸውን ሳተላይቶች ለማሰማራት አቅዷል። በ Starship መዘግየቶች ምክንያት የአሁኑ የ "V2 Mini" ልዩነቶች ጥቅም ላይ ስለሚውሉ የስታርሺፕ ተሳትፎ ሙሉ መጠን ያላቸውን ሳተላይቶች ለመዘርጋት ያስችላል። ስታርሊንክ T-Mobile፣ Rodgers፣ KDDI፣ Optus፣ One NZ እና Salt ጨምሮ ከተለያዩ የሞባይል ስልክ ኩባንያዎች ጋር በመተባበር ተጨማሪ አጋርነቶችን በመፈለግ ላይ ይገኛል።
በማጠቃለያው ስታርሊንክ ዳይሬክት ቱ ሴል የሳተላይት ስልክ ግንኙነትን ለመቀየር ያለመ ሲሆን በLTE ሞደሞች በሳተላይቶቹ ላይ ሰፊ ሽፋን በመስጠት። በሳተላይት ቴክኖሎጂ እድገት እና በትላልቅ ሳተላይቶች አጠቃቀም ይህ አገልግሎት በመደበኛ ስማርትፎኖች ላይ የጽሑፍ፣ የድምጽ እና የዳታ አገልግሎቶችን ያለችግር ማግኘት ያስችላል። የተወሰኑ የፍጥነት ግምቶች እንደገና ባይደጋገሙም፣ የመጀመሪያ የይገባኛል ጥያቄዎች ከ2-4Mbps ፍጥነትን ይጠቁማሉ። የ SpaceX ታላቅ የፕሮጀክት የጊዜ ሰሌዳ በጥንቃቄ መወሰድ አለበት ፣ ግን ኩባንያው በሚቀጥሉት ዓመታት ይህንን አገልግሎት ለመጀመር በንቃት እየሰራ ነው።
ምንጮች:
- ያልታወቀ. "Starlink ቀጥታ ወደ ሕዋስ።" ስታርሊንክ ሴፕቴምበር 30፣ 2022 ደርሷል።
- ያልታወቀ. "SpaceX ስታርሊንክ ቀጥታ ወደ ሴል በ2024 ለማምጣት ያለመ ነው።" TechRadar (የታተመበት ቀን የለም)።