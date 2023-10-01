SpaceX ለ Falcon Heavy Rocket የስታቲክ ሙከራ እሳትን በተሳካ ሁኔታ አከናውኗል

ስፔስኤክስ የናሳን መጪ የስነ-አእምሮ ተልእኮ ለመደገፍ በተልዕኮው ትልቅ ምዕራፍ ላይ ደርሷል። የኤሮስፔስ ኩባንያው ከኬኔዲ የጠፈር ማእከል ሊመጥቅ የነበረውን ፋልኮን ሄቪ ሮኬት የማይንቀሳቀስ ሙከራን በተሳካ ሁኔታ አጠናቋል።
የማይንቀሳቀስ ሙከራ እሳቱ በአስጀማሪው ዝግጅት ሂደት ውስጥ ወሳኝ እርምጃ ነው። ከማስጀመሪያው ፓድ ጋር ደህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ ተጣብቆ በሚቆይበት ጊዜ የሮኬቱን ሞተሮችን መተኮሱን ያካትታል። ይህ ሙከራ መሐንዲሶች የሮኬቱን ሞተሮች አፈጻጸም እንዲገመግሙ እና በሙሉ አቅም መስራታቸውን እንዲያረጋግጡ ያስችላቸዋል።
ፋልኮን ሄቪ ሮኬት በ SpaceX የተሰራ ኃይለኛ የማስጀመሪያ ተሽከርካሪ ነው። ሶስት ማበረታቻዎችን ያቀፈ ሲሆን እያንዳንዳቸው ዘጠኝ የመርሊን ሞተሮች የተገጠሙ ሲሆን በድምሩ 27 ሞተሮችን ያቀፈ ነው። በአጠቃላይ ከ5 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ በሆነ ግፊት፣ Falcon Heavy በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ በጣም ኃይለኛ የኦፕሬሽን ሮኬት ነው።
የመጪው ተልእኮ፣ የሳይቼ ተልዕኮ በመባል የሚታወቀው፣ በናሳ እና በ SpaceX መካከል ያለው አጋርነት ነው። ዋናው ዓላማው ሳይቼ የተባለ ልዩ ሜታሊካል አስትሮይድ ማጥናት ሲሆን ይህም የፀሐይ ስርዓት በተፈጠረበት ወቅት ለነበረው የፕሮቶፕላኔት ተጋላጭነት እምብርት እንደሆነ ይታመናል።
ሳይቼን በቅርበት በማጥናት ምድርን ጨምሮ ስለ ምድራዊ ፕላኔቶች ውቅር እና አወቃቀር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ። ይህ መረጃ ስለ ፕላኔታችን አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ አስፈላጊ ፍንጭ ሊሰጥ ይችላል።
የስታቲክ ሙከራ እሳቱ በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁ ስፔስኤክስን የሳይቺ ተልዕኮን የተሸከመው ፋልኮን ሄቪ ሮኬት ወደ ተጀመረው አንድ እርምጃ ቅርብ ያደርገዋል። መንኮራኩሩ ወደ ህዋ እንደገባ ወደ መድረሻው ለመድረስ የሶስት አመት ተኩል የሚፈጀውን ጉዞ ይጀምራል እና በ2026 ሳይቼ አስትሮይድ ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል።
ምንጮች:
– SpaceX ለ Falcon Heavy Rocket የማይንቀሳቀስ የሙከራ እሳትን ያጠናቅቃል
- የማይንቀሳቀስ የሙከራ እሳት ምንድን ነው?
- የስነ-አእምሮ ተልዕኮ