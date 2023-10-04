ጠፈርተኞች ለጠፈር መራመጃዎች ይዘጋጃሉ እና መሳሪያዎች በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ ይጠብቃሉ።

በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) የኤግዚዲሽን 70 መርከበኞች ለቀጣይ የጠፈር ጉዞዎች በመዘጋጀት እና የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መሳሪያዎችን በመጠበቅ ተጠምደዋል። በጥቅምት 12 እና 20 ሁለት የጠፈር መንኮራኩሮች ታቅደው በናሳ ቲቪ በቀጥታ ይተላለፋሉ። በመጀመሪያው የጠፈር ጉዞ ላይ የኢዜአ አዛዥ አንድሪያስ ሞገንሰን እና የናሳ የበረራ መሐንዲስ ሎራል ኦሃራ ከጣቢያው ውጫዊ ገጽታዎች ላይ የማይክሮቦች ናሙናዎችን በመሰብሰብ በቦታ ክፍተት ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉትን ረቂቅ ተህዋሲያን ያጠናል። ይህ ለሁለቱም የጠፈር ተጓዦች የመጀመሪያው የጠፈር ጉዞ ይሆናል። በሁለተኛው የጠፈር ጉዞ ኦሃራ እና ናሳ የበረራ ኢንጂነር ጃስሚን ሞግቤሊ የተሳሳቱ የሬዲዮ መገናኛ መሳሪያዎችን በማንሳት አዲስ የፀሐይ ድርድር ሃርድዌር ይጭናሉ።
ከስፔስ የእግር ጉዞ ዝግጅት በተጨማሪ ሰራተኞቹ የጥገና ሥራዎችን አከናውነዋል። ጃስሚን ሞግቤሊ የጠፈር ሱሷን ለግንኙነት አቅሞች ሞከረች፣ ሳቶሺ ፉሩካዋ እና ሎራል ኦሃራ ደግሞ በDestiny የላብራቶሪ ሞጁል ውስጥ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ዑደት አካላትን አዘምነዋል። ኦሃራ፣ ኒኮላይ ቹብ እና ኦሌግ ኮኖኔንኮ የመስማት ችሎታን ያደረጉ ሲሆን ኮኖኔንኮ እና ኮንስታንቲን ቦሪሶቭ በምህዋር ላብራቶሪ ውስጥ የተለያዩ የሮስኮስሞስ ሃርድዌርን አገልግለዋል።
እ.ኤ.አ. በ 1998 ሥራ የጀመረው ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ የምርምር ላቦራቶሪ እና የጠፈር ጣቢያ ለዓለም አቀፍ ህዋ ምርምር ትብብር ሆኖ ያገለግላል። ምድርን በግምት 400 ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ ትዞራለች እና ለሳይንሳዊ ምርምር፣ የቴክኖሎጂ እድገት እና የሰው ልጅ ጠፈር ፍለጋ ልዩ መድረክን ይሰጣል።
ምንጮች:
- ናሳ፡ https://www.nasa.gov
- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ https://www.esa.int
- Roscosmos: https://www.roscosmos.ru