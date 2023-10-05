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በአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ ለጠፈር መራመጃዎች መዘጋጀት እና ማይክሮቦችን ማጥናት

ByMampho Brescia

ጥቅምት 5, 2023
በአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ ለጠፈር መራመጃዎች መዘጋጀት እና ማይክሮቦችን ማጥናት

በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) የኤግዚዲሽን 70 መርከበኞች ሳይንሳዊ ሙከራዎችን ለማካሄድ እና የጥገና ስራዎችን ለማከናወን ለሚመጡት የጠፈር መንገደኞች ጥንድ በማዘጋጀት ተጠምደዋል። የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ሎራል ኦሃራ እና የኢዜአ ጠፈር ተመራማሪ አንድሪያስ ሞገንሰን በኦክቶበር 12 የመጀመሪያውን የጠፈር ጉዞ ይጀምራሉ።በዚህ የጠፈር ጉዞ ወቅት ከጣቢያው ውጭ ካሉ የተወሰኑ አካባቢዎች የሚመጡ ረቂቅ ተሕዋስያን ናሙናዎችን በመሰብሰብ በውጭው ጠፈር አካባቢ የመትረፍ ችሎታቸውን ያጠናል። .

የጠፈር መራመዱ እንቅስቃሴ በናሳ ቲቪ ይተላለፋል፣ አርብ ኦክቶበር 1 ከምሽቱ 8 ሰአት EDT የመጀመሪያ መግለጫ እና ትክክለኛው የጠፈር ጉዞ ጥቅምት 12 ከጠዋቱ 8፡30 ጀምሮ ኦሃራ እና ሞገንሰን የጠፈር ጉዞቸውን ለማድረግ ሲዘጋጁ ቆይተዋል። የጠፈር ሱሳቸውን መሞከር እና ከመሬት መቆጣጠሪያዎች ጋር ግንኙነትን መለማመድ. አብረውት የጠፈር ተመራማሪዎች ጃስሚን ሞግቤሊ እና ሳቶሺ ፉሩካዋ ይረዷቸዋል።

ይህ በእንዲህ እንዳለ በአይኤስኤስ የተሳፈሩት የሮስኮስሞስ የበረራ መሐንዲሶችም በተለያዩ ሥራዎች ተጠምደዋል። ኦሌግ ኮኖኔንኮ የጠፈር መንኮራኩር አብራሪዎችን በደንብ እንዲያውቁ ለማድረግ በኮምፒዩተር ላይ የጠፈር መትከያ ሲለማመዱ ምላሾቹን በሚለካ ጥናት ላይ እየተሳተፈ ነው። ኮንስታንቲን ቦሪሶቭ የተፈጥሮ እና የሰዎች እንቅስቃሴዎችን ተፅእኖ ለመከታተል በምድር ላይ ያሉ ደኖችን ፎቶግራፍ እያነሳ ነው።

ከስፔስ ዋልክ ዝግጅት እና ሳይንሳዊ ሙከራዎች በተጨማሪ ሰራተኞቹ በአይኤስኤስ ላይ የጥገና ስራዎችን እያከናወኑ ነው። በዝቬዝዳ አገልግሎት ሞጁል ውስጥ በመሮጫ ማሽን ላይ እየሰሩ ሲሆን የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ እና የህይወት ድጋፍ ጥገናዎችን በሮስኮስሞስ የጠፈር ጣቢያው ክፍል ውስጥ እየሰሩ ይገኛሉ።

እነዚህ ተግባራት በአይኤስኤስ ላይ ለሚካሄደው ቀጣይ የምርምር እና የአሰሳ ጥረቶች አስተዋፅዖ ያደርጋሉ፣ ይህም ስለ ህዋ ያለንን ግንዛቤ እና በሰዎች እና በጥቃቅን ተህዋሲያን ህይወት ላይ ያለውን ተጽእኖ የበለጠ ያሳድጋል።

ምንጮች:
- ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ትርጉም፡ ናሳ
- NASA ትርጉም: NASA
- EDT ትርጉም: NASA
- JAXA ትርጉም: JAXA
- Roscosmos ትርጉም: ሮስስኮስሞስ

By Mampho Brescia

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