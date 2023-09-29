የጠፈር መንኮራኩር ከአስቴሮይድ ቤንኑ ናሙና ይሰበስባል፣ በምድር አመጣጥ ላይ ብርሃን ፈነጠቀ

በናሳ የጠፈር መንኮራኩር OSIRIS-REx በቅርቡ የተልእኮው ተልእኮ በተሳካ ሁኔታ ከአስትሮይድ ቤንኑ ገጽ ላይ ድንጋዮችን እና አቧራዎችን በማምጣት በምድር ላይ ስላለው ሕይወት አፈጣጠር በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤን ሰጥቷል። ከቤንኑ የተሰበሰቡት ናሙናዎች ከስርዓተ ስርዓታችን የመጀመሪያ ደረጃ ላይ የተገኙ ቅሪቶች ናቸው ተብሎ ይታመናል፣ ይህም ስለ ግንባታ ብሎኮች ብርቅዬ እይታ በመስጠት እንደምናውቀው በመጨረሻ ህይወትን አስገኝቷል።
እንደ ቤኑ ያሉ አስትሮይዶች በቢሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት የምድርን መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ በቀየሩት የጂኦሎጂ ሂደቶች ያልተነኩ የመጀመሪያ ቅርሶች ተደርገው ይወሰዳሉ። የሳይንስ ሊቃውንት እነዚህን ጥንታዊ ቁሳቁሶች በማጥናት በፕላኔታችን ምስረታ እና በህይወት መከሰት ወቅት ስለነበሩ ሁኔታዎች ጥልቅ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ.
እ.ኤ.አ. ከ2018 ጀምሮ በቤንኑ እየተዘዋወረ ያለው OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር ናሙናውን ለመሰብሰብ የሮቦት ክንድ ተጠቅሟል። የቤንኑ ወለል ከተጠበቀው በላይ ድንጋጤ ስለነበረ ቡድኑ በቀጭኑ እንቅስቃሴው ላይ ከባድ ፈተናዎች አጋጥመውታል። ሆኖም የጠፈር መንኮራኩሩ ተንኮለኛውን ቦታ በተሳካ ሁኔታ በማዞር ከፍተኛ መጠን ያለው ቁሳቁስ አግኝቷል።
የተሰበሰበው ናሙና አሁን በጠፈር መንኮራኩሩ ውስጥ ባለው ካፕሱል ውስጥ በደህና ተከማችቷል። እ.ኤ.አ. በ 2023 OSIRIS-REx ሳይንቲስቶች መመለሷን በጉጉት ወደ ሚጠብቁበት ወደ ምድር የመመለስ ጉዞውን ሊጀምር ነው። ናሙናው ሲደርስ ተመራማሪዎች በፕላኔታችን ላይ ስላለው የሕይወት አመጣጥ ጠቃሚ መረጃዎችን እንዲከፍቱ የሚያስችል ሰፊ ትንተና ይደረጋል።
ከዚህ ተልእኮ የተገኙት ግኝቶች ስለ ምድር የመጀመሪያ ታሪክ ያለንን ግንዛቤ ላይ ለውጥ የማድረግ አቅም አላቸው። የቤንኑ ናሙና ኬሚካላዊ ቅንብር እና አወቃቀሩን በማጥናት ሳይንቲስቶች ስለ ኦርጋኒክ ቁስ አፈጣጠር፣ ውሃ ወደ ምድር ስለማድረስ እና ለመኖሪያ ምቹ አካባቢዎችን ለማዳበር የሚረዱ ሂደቶችን ፍንጭ ማግኘት ይችላሉ።
ይህ አስደናቂ ስኬት ስለ አጽናፈ ሰማይ እና በውስጣችን ያለን ቦታ እውቀትን ለማግኘት በምናደርገው ጥረት ውስጥ ሌላ ጉልህ ምዕራፍን ይወክላል። ከአስትሮይድ ቤንኑ የናሙናዎች ስብስብ በተሳካ ሁኔታ የራሳችንን አመጣጥ ምስጢር ወደ መፍታት እንድንቀርብ ያደርገናል እና አስደናቂ የህይወት ታሪክን በምድር ላይ ያበራል።
ትርጓሜዎች
– OSIRIS-REx፡ የናሳ የጠፈር መንኮራኩር ተልእኮ አስትሮይድ ቤንኑን ለማጥናት እና ወደ ምድር ለመመለስ ናሙና ለመሰብሰብ ያለመ ነው።
– ቤኑ፡ በ1999 የተገኘ አስትሮይድ እና የ OSIRIS-REx ተልዕኮ ዒላማ ሆኖ የተመረጠው በሳይንሳዊ ጠቀሜታው ነው።
ምንጮች:
– የህንድ ትምህርት | ወቅታዊ የትምህርት ዜና | ዓለም አቀፍ የትምህርት ዜና | የቅርብ ጊዜ ትምህርታዊ ዜናዎች.