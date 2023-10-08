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የሕንድ አድቲያ-ኤል1 ተልዕኮ ወደ ፀሐይ-ምድር L1 ይሄዳል

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 8, 2023
የሕንድ አድቲያ-ኤል1 ተልዕኮ ወደ ፀሐይ-ምድር L1 ይሄዳል

የሕንድ የጠፈር ኤጀንሲ፣ የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) ስለ Aditya-L1 ተልዕኮ እድገት መረጃ ሰጥቷል። የጠፈር መንኮራኩሩ በአሁኑ ጊዜ ወደ ፀሐይ-ምድር L1 ነጥብ እየሄደ ነው, እዚያም በሃሎ ምህዋር ውስጥ ይቀመጣል.

የጠፈር መንኮራኩሩ በታሰበው አቅጣጫ ላይ መቆየቱን ለማረጋገጥ በጥቅምት 6 ቀን 2023 የትሬክተሪ ማስተካከያ ማኑዌር (TCM) ተካሂዷል። ቦታ በሴፕቴምበር 1፣ 1።

TCM ለ16 ሰከንድ ያህል የፈጀ ሲሆን የጠፈር መንኮራኩሩን ከታሰበው መንገድ ጋር በL1 ዙሪያ ወደ Halo ምህዋር በማቀናጀት ስኬታማ ነበር። ይህ ምህዋር አድቲያ-ኤል1 ያለማቋረጥ ፀሐይን በምድር ሳይደናቀፍ እንዲመለከት ያስችለዋል።

ISRO የጠፈር መንኮራኩሩ በጥሩ ጤንነት ላይ እንደሚገኝ አረጋግጧል፣ እና በቦርዱ ላይ ያለው ማግኔቶሜትር በመጪዎቹ ቀናት ውስጥ እንዲነቃ ይደረጋል። ማግኔቶሜትር የፀሐይን መግነጢሳዊ መስክ እና ከምድር ጋር ያለውን ግንኙነት ለማጥናት ይጠቅማል.

የ Aditya-L1 ተልዕኮ ክሮናን፣ የፀሐይ ልቀትን እና የፀሐይ ነፋሳትን ጨምሮ የተለያዩ የፀሐይን ገጽታዎች ለማጥናት ያለመ ነው። ስለ ህዋ አየር ሁኔታ እና በምድር ላይ ስላለው ተጽእኖ ግንዛቤዎችን ለማግኘት እነዚህን ክስተቶች መረዳት ወሳኝ ነው።

በስኬታማው የትራክ እርማት እና የጠፈር መንኮራኩሩ ጤንነት፣ የ Aditya-L1 ተልዕኮ እንደታቀደው እየሄደ ነው። በዚህ ተልዕኮ የተሰበሰበው መረጃ ስለ ፀሀይ እና በፕላኔታችን ላይ ስላላት ተጽእኖ ለመረዳት አስተዋፅዖ ያደርጋል።

ምንጮች:
ISRO

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