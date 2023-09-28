የዩናይትድ ኪንግደም የጠፈር ኤጀንሲ ለሁሉም ሰው ጉብኝት ወደ ፕሊማውዝ ያመጣል

የዩናይትድ ኪንግደም የጠፈር ኤጀንሲ ለሁሉም ሰው ቦታ ጉብኝት ወደ ፕሊማውዝ እየሄደ ነው፣ ይህም ጎብኚዎች በእለት ተእለት ህይወት ውስጥ ስላለው የጠፈር ሚና እንዲያውቁ እድል ይሰጣል። ተጓዥ የመንገድ ሾው የተለያዩ በይነተገናኝ ኤግዚቢሽኖችን ያካትታል፣ ለምሳሌ 21m (72ft) የጠፈር ሮኬት ቅጂ እና ምናባዊ እውነታ የጆሮ ማዳመጫዎችን የዩኬ የሮኬት ማስወንጨፊያ የቅርብ ልምድ።
የጉብኝቱ ዋና ግብ ከምህንድስና እስከ ኮምፕዩተር ኮድ መስጠት ድረስ ከቦታ ጋር በተያያዙ የሙያ እድሎች ላይ ፍላጎት ማነሳሳት ነው። በዩናይትድ ኪንግደም የጠፈር ኤጀንሲ የማስጀመሪያ ዳይሬክተር Matt Archer በዩኬ የጠፈር ዘርፍ የሚፈለጉትን የመደብ ልዩነት እና የክህሎት ስብስቦች አፅንዖት ይሰጣሉ። ዘርፉን እና አጓጊ የስራ መንገዶቹን በማሳየት ጉብኝቱ ቀጣዩን ትውልድ በቤት ውስጥ ያደገ የጠፈር ተሰጥኦ ለማነሳሳት ያለመ ነው።
ዝግጅቱ ከሐሙስ እስከ ሰኞ በፒያሳ በፕሊማውዝ የሚካሄድ ሲሆን መግቢያው ለሁሉም ተሳታፊዎች ነፃ ነው። ይህ ልዩ እድል ግለሰቦች የቦታውን ድንቅ ነገሮች እንዲያስሱ እና እያደገ ስላለው የብሪቲሽ የጠፈር መርሃ ግብር ግንዛቤ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።
የዩናይትድ ኪንግደም የጠፈር ኤጀንሲ ለሁሉም ሰው ቦታ ጉብኝት ህዝባዊውን በህዋ ምርምር እድገቶች እና እድሎች ላይ ለማሳተፍ እንደ ትምህርታዊ መድረክ ያገለግላል። ቦታው በጠፈር ተመራማሪዎች እና በሳይንቲስቶች ብቻ የተገደበ ሳይሆን በዕለት ተዕለት ህይወታችን ውስጥ ወሳኝ ሚና የሚጫወት እና ሰፊ የስራ እድሎችን የሚፈጥር መሆኑን ለማስታወስ ያገለግላል።
ይህ ጅምር ዩናይትድ ኪንግደም ለስፔስ ሴክተር ካላት ሰፊ ቁርጠኝነት ጋር የሚጣጣም ነው፣ አገሪቱ በዘርፉ አለም አቀፍ መሪ የመሆን አላማ ስላለው። ወጣት ግለሰቦችን በማነሳሳት እና በኢንዱስትሪው ውስጥ ያለውን የተለያየ ሚናዎች በማሳየት፣ የዩናይትድ ኪንግደም የጠፈር ኤጀንሲ የወደፊቱን የጠፈር ፍለጋን ለመቅረጽ አስፈላጊውን ችሎታ እና እውቀት ለማዳበር ተስፋ ያደርጋል።
ምንጮች:
- የዩኬ የጠፈር ኤጀንሲ
– የቢቢሲ ዜና ደቡብ ምዕራብ