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የአርፕ 107 የጠፈር ግጭት፡ በሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የሚስብ ምስል

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 30, 2023
የአርፕ 107 የጠፈር ግጭት፡ በሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የሚስብ ምስል

በሴፕቴምበር 107 ቀን 18 በሐብል ስፔስ ቴሌስኮፕ የተያዙት አርፕ 2023 ጥንድ ጋላክሲዎች 465 ሚሊዮን የብርሃን አመታት ርቆ በሚገኘው ሊዮ ትንሹ ህብረ ከዋክብት ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ይህ ምስል የሁለት ጋላክሲዎች የተለያዩ አይነት ያላቸውን አስደናቂ ስብሰባ ያሳያል።

ምስሉ በግራ በኩል አንድ ትልቅ ጋላክሲ ያሳያል፣ ከዋናው ላይ የሚወጣ ነጠላ ጠመዝማዛ ክንድ ያሳያል። በዚህ ጋላክሲ ውስጥ ያለው አቧራ እና ጋዝ በአጠቃላይ ያበራሉ፣ ይህም አስደናቂ የጠፈር እይታን ይፈጥራል። በተቃራኒው፣ በቀኝ በኩል ያለው ትንሽ ጋላክሲ በዋነኛነት በደማቅ ኮር የተዋቀረ ይመስላል። እነዚህን ልዩ ጋላክሲዎች ማገናኘት ረቂቅ የአቧራ እና የጋዝ ድልድይ ነው።

ትልቁ ጋላክሲ የሴይፈርት ጋላክሲዎች በመባል የሚታወቅ ምድብ ነው። እነዚህ ስፒራል ጋላክሲዎች እጅግ በጣም ግዙፍ በሆነ ጥቁር ጉድጓድ የተጎላበተ ልዩ ደማቅ ንቁ ጋላክሲካል ኒውክሊየስ ያላቸው ጋላክሲዎች ናቸው። የሳይፈርት ጋላክሲዎች፣ ልክ እንደዚህ አይነት፣ ልዩ ባህሪያቸው፣ ከሚታወቁት ጋላክሲዎች ውስጥ አንድ አስረኛውን ያህል ይይዛሉ።

እንደ Arp 107 ያሉ ጋላክሲዎችን መስተጋብር መፍጠር እና ማዋሃድ ለመጀመሪያ ጊዜ የታዋቂው አሜሪካዊው የስነ ፈለክ ተመራማሪ ሃልተን አርፕ ተለይተው እና ተመዝግበዋል። በ1966 የእሱን “አትላስ ኦፍ ፔኩሊየር ጋላክሲዎች” አሳተመ፣ ይህም ለእነዚህ የሰማይ ክስተቶች ግንዛቤ ከፍተኛ አስተዋጽዖ አድርጓል። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ፣ ሀብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የላቀ ካሜራውን ለዳሰሳ ጥናቶች ይጠቀማል፣ አርፕ-ማዶር 417-391 እና አስገራሚውን ጋላክሲክ ሶስቴሌት አርፕ 248ን ጨምሮ የተለያዩ ልዩ ጋላክሲዎችን ለመመልከት እና ለማጥናት።

Arp 107 እና መሰል ጋላክሲዎችን መመልከት በእይታቸው ፈታኝ ነው። በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ የጸደይ ወቅት ሊዮ ትንሹ ሰማይ ላይ ከፍ ባለ ጊዜ እንኳን እነዚህ ጋላክሲዎች በቀላሉ ሊገኙ አይችሉም። ነገር ግን በተለምዶ ዊርፑል ጋላክሲ በመባል የሚታወቀውን ቴሌስኮፕ ወደ M51 በመምራት አማራጭ ተሞክሮ ማግኘት ይቻላል። በአልካይድ መካከል፣ የቢግ ዳይፐር እጀታ የመጨረሻ ኮከብ እና ኮር ካሮሊ በህብረ ከዋክብት ኬንስ ቬናቲቲ መካከል የሚገኘው ዊርፑል ጋላክሲ ከአጎራባች ድንክ ጋላክሲ ጋር በመተባበር አንድ ትልቅ ጠመዝማዛ ጋላክሲን ያቀርባል። ከሚልኪ ዌይ 27 ሚሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀት ቢኖራቸውም የተለያየ መጠን ያላቸውን ቴሌስኮፖች ብሩህ እና ተደራሽ የሆነ ምልከታ ያቀርባሉ።

ምንጮች:
- ናሳ
- ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ

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