የስነ ከዋክብት ስኬት፡ የናሳ ካፕሱል የምንግዜም ትልቁን የአስትሮይድ ናሙና ለምድር ያቀርባል

ከአስትሮይድ የተሰበሰበውን ትልቁን የአፈር ናሙና የያዘ የናሳ የጠፈር ካፕሱል በተሳካ ሁኔታ ወደ ምድር ተመልሷል። ከሮቦቲክ የጠፈር መንኮራኩር OSIRIS-REx የተለቀቀው ካፕሱል በዩታ በረሃ ላይ በመንካት የሰማይ ናሙናውን ለሳይንቲስቶች አቀረበ። ይህ የድል ጉዞ በናሳ እና በአሪዞና ዩኒቨርሲቲ መካከል የስድስት አመት የጋራ ተልዕኮ ፍጻሜ ነው። የአስትሮይድ ናሙና ወደ ምድር ለምርመራ ሲመለስ በታሪክ ለሦስተኛ ጊዜ ብቻ ሲሆን ይህ ናሙና እስካሁን ትልቁ ነው።
ናሙናው የተሰበሰበው በየስድስት ዓመቱ በአንፃራዊነት ወደ ፕላኔታችን አቅራቢያ ከሚያልፍ በካርቦን የበለፀገው “በቅርብ-ምድር ዕቃ” አስትሮይድ ቤንኑ ነው። ቤኑ እንደ ምድር ላሉ ዓለታማ ፕላኔቶች አመጣጥ እና እድገት ጠቃሚ ፍንጮችን በመያዝ የጥንት የፀሐይ ስርዓት ቅርስ በመሆኑ ለሳይንቲስቶች ትልቅ ትኩረት ይሰጣል። እንደ ቤኑ ያሉ አስትሮይድስ ለሕይወት መፈጠር አስፈላጊ የሆኑ ኦርጋኒክ ሞለኪውሎችን ሊይዝ እንደሚችል ይታመናል።
OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር እ.ኤ.አ. በሴፕቴምበር 2016 አመጠቀች እና በ2018 ቤኑ ደረሰች። ለሁለት አመታት የሚጠጋውን የአስትሮይድ ምህዋር በመዞር ከቆየች በኋላ በጥቅምት 2020 የጠፈር መንኮራኩር የላላውን ንጣፍ ናሙና በተሳካ ሁኔታ ሰበሰበች። ከዚያም የ1.2 ቢሊዮን ማይል ጉዞ አደረገች። ወደ ምድር, በፀሐይ ዙሪያ ሁለት ምህዋርዎችን ጨምሮ.
እንደገና ወደ ምድር ከባቢ አየር በገባበት ወቅት፣ ካፕሱሉ ከፍተኛ ሙቀት አጋጥሞታል፣ የሙቀት መጠኑ እስከ 2800 ዲግሪ ሴልሺየስ ደርሷል። ይሁን እንጂ በፓራሹት በደህና እንዲዘገይ ተደርጓል እና ያለምንም ችግር በዩታ በረሃ አረፈ። የካፕሱሉን እና በውስጡ ያለውን የአስትሮይድ ቁሳቁስ ትክክለኛነት ለማረጋገጥ የማገገሚያ ቡድን ቆሟል። ወደ 250 ግራም ክብደት ያለው ናሙና በጥንቃቄ ይመረመራል እና በአለም ላይ ባሉ ሳይንቲስቶች ለበለጠ ትንተና ወደ ትናንሽ ናሙናዎች ይከፋፈላል.
የዚህ ተልእኮ ስኬት ለወደፊቱ የአስትሮይድ አሰሳ አስደሳች እድሎችን ይከፍታል። የቀረው የOSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር ተልእኮውን እንደሚቀጥል እና ሌላ በአቅራቢያው የሚገኘውን አፖፊስ የተባለ አስትሮይድ ማሰስ ይጠበቃል። ይህ እየተካሄደ ያለው ጥናት ስለ ሥርዓተ ፀሐይ ያለንን ግንዛቤ እና ቀደምት ታሪክን በእጅጉ ያሳድጋል።
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