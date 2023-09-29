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የደቡብ ወደብ ክፍት ቀን ለደቡብላንድ ነዋሪዎች ከትዕይንቱ በስተጀርባ እይታን ይሰጣል

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 29, 2023
የደቡብ ወደብ ክፍት ቀን ለደቡብላንድ ነዋሪዎች ከትዕይንቱ በስተጀርባ እይታን ይሰጣል

በብሉፍ፣ ኒውዚላንድ የሚገኘው ደቡብ ወደብ በዚህ ቅዳሜና እሁድ ለሁለት አመት ክፍት ቀን በሩን ለህዝብ ክፍት እያደረገ ነው። በኮቪድ-19 ክልከላ ምክንያት ለአንድ አመት የተራዘመው ዝግጅቱ ወዳጅ ቤተሰቦች እና አጠቃላይ ህብረተሰቡ በወደቡ ላይ ምን እየተከናወነ እንደሆነ ለማየት እና ስለእለት ተእለት ስራው እንዲያውቅ እድል ለመስጠት ያለመ ነው።

የዝግጅቱ አስተባባሪ ሻርሎት ስኮልስ “የድርጊት ቀፎን”ን ከጎብኝዎች ጋር በማካፈል በጣም ደስ ብሎታል፣በተለይም ልዩ ልዩ እንቅስቃሴዎችን ለመዳሰስ እና ወደቡን በገዛ እጃቸው የመለማመድ እድል ለሚኖራቸው ልጆች። በቱቦት ላይ ከእግር እስከ ክሬኑ ኮንቴይነሮችን ሲያንቀሳቅስ እስከመመልከት ድረስ ሁሉም የሚደሰቱበት ብዙ አስደሳች እድሎች ይኖራሉ።

ክፍት የሆነው ቀን ቀደም ሲል ከፍተኛ ፍላጎት ፈጥሯል፣ ሁሉም የጉብኝት ቦታዎች በቀጥታ ስርጭት በወጡ በአምስት ቀናት ውስጥ የተያዙ ናቸው። 60 የደቡብ ወደብ አባላት ያሉት ቡድን በዕለቱ ሁሉም ነገር በሰላም እንዲካሄድ በበጎ ፈቃደኝነት ይሰራል።

ጎብኚዎች የቀዝቃዛ መደብሮችን ማየት እና እንደ ሎግ ኦፕሬተሮች ያሉ ልዩ ማሽነሪዎችን የመመልከት እድልን ጨምሮ ስለ ወደቡ ስራዎች በጣም ጥሩ ዝርዝሮችን የማወቅ እድል ይኖራቸዋል። በተጨማሪም፣ ደቡብ ወደብ በብሉፍ በሚገኘው የኦይስተር ፌስቲቫል ቦታ ላይ የመዝናኛ ማዕከልን ያስተናግዳል፣ ቤተሰቦች እንደ ፊት መቀባት፣ ቦውንሲ ቤተመንግስት፣ አስትሮ ቦል፣ ሚኒ ጂፕ እና የቀጥታ ሙዚቃ ባሉ ነጻ እንቅስቃሴዎች መደሰት ይችላሉ።

ሁሉም የሚገኙ ትኬቶች የይገባኛል ጥያቄ ቀርቦላቸው ሳለ፣ በዝግጅቱ ቀን 9am፣ 11am እና 1pm ላይ ያለ ትዕይንት የመጠባበቂያ ዝርዝሩን በመቀላቀል የመገኘት እድል አለ። የደቡብ ወደብ ክፍት ቀን ህዝቡ የሚዝናናበት እድል ብቻ ሳይሆን ወደቡ ለክልሉ ላበረከተው አስተዋፅኦ ጥልቅ አድናቆትን ለማግኘትም ጭምር ነው።

ምንጮች፡- የለም።

By ሮበርት አንድሪው

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