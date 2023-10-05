የደቡብ ኮሪያ ተመራማሪዎች የመንግስት የምርምር በጀት እንዲቀንስ ያቀረበውን ተቃውሞ ተቃወሙ

የደቡብ ኮሪያ የሳይንስ ማህበረሰብ ለ 2024 በፌዴራል የምርምር በጀት ላይ ጉልህ የሆነ ቅናሽ ለማድረግ መንግስት ያቀረበውን ሀሳብ ተከትሎ የደቡብ ኮሪያ የሳይንስ ማህበረሰብ በትጥቅ ትግል ላይ ነው። በተመራማሪዎች መካከል ጩኸት.
ሳይንሳዊ ማኅበራት እና ማኅበራት እነዚህን ቅነሳዎች ለመቃወም ኃይላቸውን እየተቀላቀሉ ነው፣ የብሔራዊ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ምርምር ኅብረት ጋዜጣዊ መግለጫዎችን፣ ስብሰባዎችን በማዘጋጀት እና ለብሔራዊ ምክር ቤት የሕዝብ ድጋፍ ለማግኘት ተስፋ በማድረግ ላይ ነው። ዕቅዶቹን የሚቃወሙ ግልጽ ደብዳቤዎችም በተለያዩ ቡድኖች ተጽፈዋል።
በደቡብ ኮሪያ የሚገኘው የሳይንስ እና አይሲቲ (MSIT) ሚኒስቴር ቅነሳውን በኦገስት 22 አስታውቋል፣ ይህም ከሦስት አስርት ዓመታት በላይ በሳይንስ የገንዘብ ድጋፍ በተለይ ኢላማ የተደረገበት የመጀመሪያ ጊዜ ነው። እንደ ኤኮኖሚ ትብብር እና ልማት ድርጅት (OECD) የደቡብ ኮሪያ የ R&D በጀት በ4.5 ከጠቅላላ የሀገር ውስጥ ምርት ውስጥ ከ2023% በላይ የሚይዝ ሲሆን የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ከዚህ ቀደም የ R&D ወጪን በ5% ለማስቀጠል እቅድ ማውጣቱን አስታውቀዋል። ለምርምር አምስት ምርጥ የዓለም ሀገሮች ።
MSIT የመንግስት R&D ስርዓትን የበለጠ ቀልጣፋ ለማድረግ ያለመ መሆኑን በመግለጽ ውሳኔውን ተከላክሏል። የታቀደው ቅነሳ ዝቅተኛ አፈጻጸም ያላቸውን ፕሮጀክቶች ያስወግዳል እና እንደ የምርምር መሠረተ ልማት እና መሳሪያዎች ያሉ ቀጥተኛ ያልሆኑ ወጪዎችን ይቀንሳል. ሚኒስቴሩ እንደ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ እና ሴሚኮንዳክተሮች ባሉ ልዩ ቦታዎች ላይ ኢንቨስትመንቶችን ለማሳደግ አቅዷል፣ ለአለም አቀፍ የትብብር ፕሮጀክቶች ለመሰረታዊ ምርምር የሚደረገውን ድጋፍ በመቀነስ።
መንግሥት የኮሪያ ሳይንቲስቶች እንደ አውሮፓና አሜሪካ፣ በአገር ውስጥም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተባብረው እንዳልሠሩ ይከራከራሉ። በመሆኑም ለአለም አቀፍ የምርምር ልውውጥ በጀት ለማስፋፋት አቅዷል። ይሁን እንጂ አንዳንድ ተመራማሪዎች ዓለም አቀፍ ትብብር ከገንዘብ በላይ የሚያስፈልጋቸው እና የመሠረተ ልማት እና ቀጣይነት ያለው ድጋፍ አስፈላጊነት ላይ ያተኩራሉ.
የታቀደው የበጀት ቅነሳ የረጅም ጊዜ ትብብር እና በሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ምህንድስና እና ሂሳብ (STEM) ተመራቂዎች የወደፊት ተስፋ ላይ ስጋት ፈጥሯል። የ STEM ሙያዎች ብዙ ያልተረጋጋ እና ትርፋማ ናቸው የሚል ግንዛቤ አለ፣ እና እነዚህ ቅነሳዎች ያንን ግንዛቤ ሊያጠናክሩ ይችላሉ። በተጨማሪም ፣ ቁርጥራጮቹ ባይተገበሩም ፣ በሥነ ምግባር ላይ የሚደርሰው ጉዳት እና ለወደፊቱ በራስ የመተማመን ስሜት ቀድሞውኑ ተሠርቷል።
ምንጮች:
- OECD