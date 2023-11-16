እየጠበበ ያለው Exoplanets ሚስጥራዊ ግኝት

የሳይንስ ሊቃውንት በጽንፈ ዓለም ስፋት ለረጅም ጊዜ ሲደነቁ ቆይተዋል፣ እና ኤክሶፕላኔቶች መገኘታቸው የማወቅ ጉጉታቸውን ይበልጥ እንዲጨምር አድርጓል። እስካሁን ድረስ ከ 5,500 በላይ ኤክሶፕላኔቶች ተረጋግጠዋል, እያንዳንዳቸው ከራሳችን በላይ የፕላኔቶች ስርዓቶች ልዩነት እና ውስብስብነት ላይ ብርሃን ይፈጥራሉ. ይሁን እንጂ በነዚህ ኤክሶፕላኔቶች መጠን ላይ ያለው ልዩ ክፍተት ተመራማሪዎችን ግራ አጋብቷቸዋል። ከመሬት በ1.5 እና 2 እጥፍ የሚበልጡ የፕላኔቶች እጥረት ያለ ይመስላል።
ጡረታ የወጣውን የኬፕለር የጠፈር ቴሌስኮፕ መረጃን በመጠቀም በናሳ የተካሄደው እጅግ አስደናቂ ጥናት በመጨረሻ ለዚህ አስገራሚ ክስተት ማብራሪያ ሳይሰጥ አልቀረም። ጥናቱ እንደሚያመለክተው አንዳንድ ኤክሶፕላኔቶች ቀስ በቀስ ከባቢ አየር እያጡ እና እየጠበቡ ነው። ይህ አስገራሚ መገለጥ ሳይንቲስቶች አስገዳጅ መላምት እንዲያቀርቡ አድርጓቸዋል - የንዑስ ኔፕቱንስ እምብርት ከባቢ አየርን ወደ ባዶነት የሚበታትነውን ውስጣዊ ሃይል እያደረጉ ነው።
እንደ ተመራማሪው ቡድን ከሆነ ይህ የከባቢ አየር መጥፋት የሚከሰተው ፕላኔቷ ከባቢ አየርን ለመጠበቅ የሚያስችል በቂ የጅምላ እና የስበት ኃይል ሲያጣ ነው። ስለዚህ፣ አስፈላጊ የሆኑትን የጅምላ መስፈርቶችን የማያሟሉ ንዑስ-ኔፕቱንዎች ወደ ታች ወደ ልዕለ-ምድር ይደርሳሉ። ይህ ሂደት በኤክሶፕላኔቶች መካከል በሁለቱ የመጠን ምድቦች መካከል የሚታየውን ክፍተት በሚገባ ይፈጥራል።
ለዚህ የከባቢ አየር ብክነት እና ለቀጣይ መቀነስ ምክንያት የሆኑት ትክክለኛ ዘዴዎች በምስጢር ተሸፍነዋል። ይሁን እንጂ ታዋቂ ባለሙያዎች ሁለት አሳማኝ ማብራሪያዎችን ሰጥተዋል. የመጀመሪያው መላምት በዋና ሃይል የሚሰራው የጅምላ ኪሳራ ሲሆን ይህም የኤክሶፕላኔቶች ኮሮች ከባቢ አየርን በማባረር ረገድ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወቱ ያሳያል። ሁለተኛው ሀሳብ፣ ፎቶኢቫፖሬሽን በመባል የሚታወቀው፣ በአቅራቢያው ባሉ ከዋክብት በሚመጣው ኃይለኛ ጨረር ምክንያት የሚከሰተውን የከባቢ አየር መበላሸትን ያካትታል። ይህ የቅርብ ጊዜ ጥናት በተለይ ለዋና ኃይል ለሆነው የጅምላ ኪሳራ ንድፈ ሐሳብ ደጋፊ ማስረጃዎችን አበርክቷል።
ሳይንቲስቶች የእነዚህን እየጠበበ የሚሄደውን ኤክሶፕላኔቶች እንቆቅልሽ ተፈጥሮ መፈታታቸውን ሲቀጥሉ፣ አስደናቂ አዳዲስ ግንዛቤዎች በአድማስ ላይ መሆናቸው የማይቀር ነው። በእያንዳንዱ ግኝት የሰው ልጅ የአጽናፈ ዓለሙን ውስብስብ አሠራር ለመረዳት ኢንች ቀርቧል፣ በተመሳሳይ ጊዜ ከፕላኔታችን በላይ የመኖር እድሎችን ግዛት እያሰፋ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. exoplanets ምንድን ናቸው?
Exoplanets ወይም extrasolar ፕላኔቶች ከፀሀይ ስርዓታችን ውጪ በከዋክብትን የሚዞሩ ፕላኔቶች ናቸው።
2. በ exoplanets ውስጥ ያለው የመጠን ክፍተት አስፈላጊነት ምንድነው?
የመጠን ክፍተቱ የሚያመለክተው ከመሬት በ 1.5 እና 2 እጥፍ መካከል ዲያሜትር ያላቸው የኤክሶፕላኔቶች እጥረት ነው. ይህንን ክፍተት መረዳቱ ስለ ፕላኔታዊ ሥርዓቶች አፈጣጠር እና ዝግመተ ለውጥ ግንዛቤን ይሰጣል።
3. ኤክሶፕላኔቶች ከባቢ አየር እንዴት እያጡ ነው?
ይህንን ክስተት የሚያብራሩ ሁለት መሪ ንድፈ ሐሳቦች አሉ-በዋና ኃይል ያለው የጅምላ ኪሳራ እና የፎቶኢቫፖሬሽን። የመጀመሪያው የፕላኔቷ እምብርት ከባቢ አየርን በመግፋት ረገድ ሚና እንደሚጫወት ይጠቁማል ፣ የኋለኛው ደግሞ ኃይለኛ የከዋክብት ጨረር የከባቢ አየር መበላሸትን ያስከትላል።
4. ይህ ጥናት ምን አንድምታ አለው?
ጥናቱ ለኤክሶፕላኔቶች መጨናነቅ እንደ ዋና ኃይል ያለው የጅምላ ኪሳራ ንድፈ ሃሳብን የሚደግፉ ወሳኝ ማስረጃዎችን ያቀርባል። ስለዚህ ሂደት ያለንን ግንዛቤ ማጠናከር ስለ ፕላኔቶች ተለዋዋጭነት እና ለኤክሶፕላኔቶች መኖሪያነት ያለን እውቀት አስተዋፅዖ ያደርጋል።