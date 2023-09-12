የማወቅ ጉጉት ሮቨር በማርስ ላይ ፍለጋውን ቀጥሏል።

በናሳ በማርስ ላይ የተሰማራው Curiosity rover፣ ሌላ ቅዳሜና እሁድን አሰሳ ይጀምራል። ሮቨር የማርስን መልክዓ ምድር በቅርብ ለማጥናት እድሉን በመጠቀም በተለያዩ ሳይንሳዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ይሳተፋል።
የሳምንት መጨረሻ ዕቅዱ የእውቂያ ሳይንስን በመጀመሪያው ሶል፣ በሁለተኛው ሶል ላይ ድራይቭ እና በሦስተኛው ሶል ላይ የርቀት ሳይንስን ያጠቃልላል። ይህ የእንቅስቃሴ ዘይቤ በብዙ ቅዳሜና እሁድ በCriosity ጉዞ ውስጥ ተደጋግሟል፣ ነገር ግን በየጊዜው የሚለዋወጠው የመሬት አቀማመጥ ሁልጊዜም አዲስ ነገር ለማግኘት የሚያስችል መሆኑን ያረጋግጣል።
የመጀመሪያው ሶል ከሮቨር አቅራቢያ የሚገኙ ሁለት ኢላማዎችን መተንተንን ያካትታል። የመጀመርያው ኢላማ፣ 'ሃይድራ'፣ በአልፋ ቅንጣት ኤክስ ሬይ ስፔክትሮሜትር (APXS) እና በማርስ ሃንድ ሌንስ ምስል (MAHLI) ከመመርመሩ በፊት በአቧራ ማስወገጃ መሳሪያ (DRT) ይቦረሽራል። ሁለተኛው ኢላማ፣ 'ዶዶኒ' ተብሎ የሚጠራው፣ በAPXS እና MAHLI የሚጠና ከፍ ያለ ተከላካይ ባህሪ ነው።
በተጨማሪም የኬሚስትሪ እና ካሜራ (ChemCam) እና ማስት ካሜራ (ማስትካም) መሳሪያዎች የላይኛውን የጌዲዝ ቫሊስ ሪጅ መዝግቦ መመዝገባቸውን ይቀጥላሉ እንዲሁም በአቅራቢያው የሚገኘውን ሌላ አልጋ ላይ 'ታሶስ' በሌዘር የሚፈጠር Breakdown Spectroscopy (LIBS) ያጠናሉ። ማስትካም የኦሪኖኮ ቡቴ እና 'ሩስኪዮ' የተባለውን የተነባበረ ብሎኬት ይመለከታል።
ሁለተኛው ሶል በቅድመ-ድራይቭ የሳይንስ እንቅስቃሴዎች ላይ ያተኩራል፣ ከታሶስ ጋር በተመሳሳዩ ብሎክ ላይ ያለ የጨለማ ደም መላሽ ቧንቧ ትንተና፣ የምስራቅ ቋጥኝ አካባቢ እይታዎችን የሚያሳዩ ሞዛይኮች እና በአቅራቢያው ስላለው የስራ ቦታ እና 'ሚሎስ' የሚባል ሌላ ተከላካይ ኢላማን ጨምሮ። የአካባቢ ዳሳሾች የአቧራ ሰይጣን እንቅስቃሴን ይቆጣጠራሉ እና የከባቢ አየር ግልጽነትን ይለካሉ።
ሶስተኛው ሶል የርቀት ሳይንስ ምልከታዎችን ለምሳሌ የአቧራ ሰይጣን ዳሰሳ እና የቀትር ሱፕራሆሪዘን ደመና ፊልምን ያካትታል። ChemCam የምስል ኢላማን ለመምረጥ የራሱን ገዝ አሰሳ ለሳይንስ ጨምሯል (AEGIS) ሶፍትዌር ይጠቀማል። የማወቅ ጉጉት የጠዋት የከባቢ አየር ባህሪን ያካሂዳል።
የማወቅ ጉጉት በማርስ መልክአ ምድራዊ አቀማመጥ ላይ የሚያደርገውን አስቸጋሪ ጉዞ ሲቀጥል ሳይንቲስቶች ለጎረቤታችን ፕላኔታችን ቀጣይነት ያለው ፍለጋ የሚያቀርበውን ጠቃሚ መረጃ እና ምስሎች በጉጉት ይጠባበቃሉ።
ምንጮች:
– NASA/JPL-ካልቴክ – የምስል ክሬዲት፡ NASA/JPL-ካልቴክ – ይህ የምንጭ መጣጥፍ ስለ ኩሪዮስቲ ቅዳሜና እሁድ በማርስ ላይ ስላለው እቅድ መረጃ አቅርቧል።
- የቃላት ፍቺዎች;
– ሶል፡ የማርሽ ቀን፣ እሱም በምድር ላይ ከ24 ሰአት ከ39 ደቂቃ ጋር እኩል ነው።
- ሳይንስን ያነጋግሩ፡ ከማርስ ወለል ጋር ቀጥተኛ አካላዊ ግንኙነትን የሚያካትቱ ሳይንሳዊ እንቅስቃሴዎች፣ ለምሳሌ መቦረሽ ወይም ቁፋሮ።
– APXS፡ የአልፋ ቅንጣቢ ኤክስ ሬይ ስፔክትሮሜትር፣ የማወቅ ጉጉት ያለው መሳሪያ የዓለቶችን እና የአፈርን ንጥረ ነገሮች ለመወሰን ጥቅም ላይ ይውላል።
– MAHLI: ማርስ ሃንድ ሌንስ ምስል ምስል፣ ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የማርስ አለቶች እና የአፈር ምስሎችን ማንሳት የሚችል የማወቅ ጉጉት ያለው ካሜራ።
– ኬም ካም፡ የኬሚስትሪ እና የካሜራ መሳሪያ፣ በሌዘር የተመረተ የፕላዝማ ስፔክትሮስኮፒን በመጠቀም የድንጋይ እና የአፈር ስብጥርን ከርቀት ለመተንተን።
- ማስትካም፡ ማስት ካሜራ፣ የማርቲያን ወለል ፓኖራሚክ እና ስቴሪዮስኮፒክ ምስሎችን የሚሰጥ የማወቅ ጉጉት ያለው የካሜራ ስርዓት።
– LIBS፡- በሌዘር የተፈጠረ Breakdown Spectroscopy፣ በኬም ካም የዓለቶችን እና የአፈርን ስብጥር ለመተንተን የሚጠቀምበት ዘዴ ነው።
- ENV: የከባቢ አየር ሁኔታዎችን እና ሌሎች አካባቢያዊ ሁኔታዎችን የሚለኩ የማወቅ ጉጉት ያላቸው የአካባቢ ዳሳሾች።
– AEGIS፡ ራሱን የቻለ የሳይንስ የመሰብሰቢያ ጥናት፣ በ ChemCam በራሱ የምስል ኢላማዎችን ለመምረጥ ጥቅም ላይ የሚውል ሶፍትዌር።