የፀሐይ ፍንዳታ እና የፀሐይ አውሎ ነፋሶች ምድርን የመምታት እድሉ

በቅርብ ጊዜ የወጡ ዘገባዎች እንደሚያሳዩት፣ AR3450 የተባለ ያልተረጋጋ የፀሐይ ቦታ በመኖሩ ምድር በቅርቡ በፀሐይ ማዕበል ልትጋለጥ ትችላለች። ምድር ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የፀሀይ ማዕበልን ማስወገድ ስትችል፣ በፀሀይ ፍንዳታ ምክንያት የራዲዮ መጥፋት እየተፈጠረ ነው። ምንም እንኳን የትላንትናው ኤም 2.5 ደረጃ ያለው የፀሐይ ግርዶሽ በመሬት ላይ ያተኮረ ባይሆንም የ AR3450 በቀጥታ ከፕላኔታችን ፊት ለፊት መታየቱ የጠፈር የአየር ሁኔታ ተመራማሪዎችን ስጋት ፈጥሯል።
የብሔራዊ የውቅያኖስና የከባቢ አየር አስተዳደር (NOAA) በጥቅምት 3 ላይ የፀሀይ ፍንዳታ ሊከሰት እንደሚችል ተንብዮአል፣ ይህም በምድር ላይ ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ንፋስ እንቅስቃሴን ሊያስከትል ይችላል። SpaceWeather.com እንደዘገበው AR3450 'ቤታ-ጋማ' መግነጢሳዊ መስክ አለው፣ እሱም ለኤም-ክፍል የፀሐይ ፍንጣሪዎች ኃይልን ይይዛል። ይህ ፍንዳታ ከተከሰተ, በምድር ላይ ጂኦኤክስቲቭ ተጽእኖ ይኖረዋል.
የ Space Weather Live's X አካውንትም ከተመሳሳይ ክልል M1.9 የእሳት ፍንዳታ እንደደረሰ ዘግቧል። መጠኑ ከፍተኛ ባይሆንም, ይህ ክስተት በፀሐይ ቦታ ላይ ከፍተኛ እንቅስቃሴ የማድረግ እድልን ያሳያል. ሆኖም፣ የNOAA ትንበያ እውን መሆን አለመሆኑ ገና የሚታይ ነው።
የፀሀይ ፍላር ከፈነዳ፣የኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (CME) ወደ ምድር ይደርሳል፣ ይህም ወደ ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋስ እንቅስቃሴ ሊመራ ይችላል። እነዚህ አውሎ ነፋሶች በሳተላይት ላይ የሚደርሰውን ጉዳት፣ እንደ ኢንተርኔት እና የሞባይል ኔትዎርኮች ያሉ የገመድ አልባ የመገናኛ አገልግሎቶችን መቆራረጥ እና የኃይል ፍርግርግ ውድቀትን ጨምሮ ከፍተኛ መዘዝ ሊያስከትሉ ይችላሉ። ኤሌክትሮኒክስ በምድር ላይ፣ የልብ ምት ሰሪዎችን ጨምሮ፣ እንዲሁ ሊስተጓጎል ይችላል።
የናሳ ሶላር ዳይናሚክስ ኦብዘርቫቶሪ (SDO) የፀሐይን እንቅስቃሴ በመከታተል ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። በተለያዩ የፀሐይ ክስተቶች ላይ መረጃ ለመሰብሰብ ኤስዲኦ እንደ ሄሊዮሲሚክ እና ማግኔቲክ ምስል (HMI)፣ እጅግ በጣም ከፍተኛ የአልትራቫዮሌት ተለዋዋጭነት ሙከራ (EVE) እና የከባቢ አየር ምስል መሰብሰቢያ (ኤአይኤ) ያሉ መሳሪያዎችን ይጠቀማል።
የNOAA ትንበያ ውጤቱን በምንጠባበቅበት ጊዜ፣ ነቅቶ መጠበቅ እና የፀሐይ አውሎ ነፋሶች ሊያስከትሉ የሚችሉትን ተፅእኖዎች ለመጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው። የፀሐይን እንቅስቃሴ ቀጣይነት ያለው ክትትል ወቅታዊ ማስጠንቀቂያዎችን ለመስጠት እና የቴክኖሎጂ ስርዓቶቻችንን ደህንነት እና አስተማማኝነት ለማረጋገጥ ይረዳል።
ምንጮች:
- SpaceWeather.com
- የጠፈር የአየር ሁኔታ ቀጥታ
- NOAA
ትርጓሜዎች
– የፀሐይ ፍልሚያ፡- ከፀሐይ ወለል ላይ በድንገት፣ፈጣን እና ኃይለኛ የኃይል ልቀት።
– የፀሐይ አውሎ ነፋስ፡- በፀሐይ ንፋስ ለውጥ ምክንያት የሚፈጠር የምድር ማግኔቶስፌር ረብሻ።
– የፀሐይ ቦታ፡ ከጠንካራ መግነጢሳዊ እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘ በፀሐይ ወለል ላይ ያለ ጥቁር ቦታ።