የሕንድ የፀሐይ ተልእኮ Aditya L1 የፀሐይ ንፋስ ቅንጣቶችን ከጠፈር ማጥናት ጀመረ

የሕንድ የፀሐይ ተልእኮ Aditya L1 በፀሐይ ንፋስ ውስጥ የሚገኙትን ሃይለኛ ቅንጣቶች ከህዋ ላይ በተሳካ ሁኔታ ማጥናት ጀምሯል ሲሉ ከፍተኛ የስነ ፈለክ ተመራማሪ ዶክተር ዲቢንዱ ቻክራባርቲ ተናግረዋል። የፀሀይ ንፋስ በፀሃይ ስርአቱ ውስጥ ዘልቀው የሚገቡ ከፀሀይ የሚሞሉ ቅንጣቶች ቀጣይ ፍሰት ነው። ይህ ጥናት የሚካሄደው የ Aditya Solar wind Particle Experiment (ASPEX) ጭነት አካል የሆነውን Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS) በመጠቀም ነው።
በአህመዳባድ ከሚገኘው የጠፈር አፕሊኬሽን ማእከል (SAC) ድጋፍ በፊዚካል ምርምር ላቦራቶሪ (PRL) የተገነባው ከሴፕቴምበር 10 ጀምሮ በምድር መግነጢሳዊ መስክ ውስጥ እየሰራ ነው። ወደ Lagrange ነጥብ 1 በሚያደርገው ጉዞ አራት ወራት ያህል ይወስዳል። , እርምጃዎች በፀሃይ ንፋስ ውስጥ በሚገኙ ኃይለኛ ቅንጣቶች ላይ መረጃን ይሰበስባሉ. ይህ መረጃ የጠፈር ንብረቶችን ጤና እና አፈጻጸም ለመጠበቅ አስተዋፅኦ ያደርጋል።
የSTEPS ዋና አላማ የጠፈር መንኮራኩሩ በኤል 1 ነጥብ ላይ ካሉት የሃይል ቅንጣቶች አካባቢን ማጥናት ነው። ከSTEPS የሚገኘው የረዥም ጊዜ መረጃ የሕዋ የአየር ሁኔታ ለውጦችን ግንዛቤ ይጨምራል። በተለያዩ አቅጣጫዎች በሚታዩ ስድስት ዳሳሾች፣ STEPS የሱፐር-ቴርማል እና የኢነርጂ ionዎችን ይለካል። የተሰበሰበው መረጃ ሳይንቲስቶች በመሬት ዙሪያ ያለውን ቅንጣት ባህሪ በተለይም መግነጢሳዊ መስኩ ባለበት ሁኔታ እንዲመረምሩ ይረዳል።
በሴፕቴምበር 1 በህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) የተጀመረው የህንድ አድቲያ-ኤል2 ተልእኮ ከምድር 1.5 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደሚገኘው የፈርስት ላግራጊን ነጥብ እያመራ ነው። በሂሳብ ሊቅ ጆሴፍ ሉዊስ ላግራንጅ የተገኙት የላግራንጂያን ነጥቦች በሁለት ነገሮች መካከል ያለው የስበት ኃይል እርስ በርስ የሚመጣጠን ሲሆን ይህም የጠፈር መንኮራኩሮች የተረጋጋ ቦታ ላይ እንዲቆዩ ያስችላቸዋል.
ምንጮች:
- ዶ/ር ዲቢንዱ ቻክራባርቲ፣ በአካላዊ ምርምር ላቦራቶሪ (PRL) የጠፈር እና የከባቢ አየር ሳይንስ ፕሮፌሰር
- የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ)
ማስታወሻ፡ የመጀመሪያው መጣጥፍ ለመረጃ ምንጮች የተወሰኑ ዩአርኤሎችን አላካተተም።