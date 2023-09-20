የህንድ አድቲያ ኤል 1 ተልዕኮ በፀሃይ ንፋስ ውስጥ የሚገኙ ሃይለኛ ቅንጣቶችን ከህዋ ላይ በተሳካ ሁኔታ ማጥናት ጀምሯል። ተልዕኮው የ Aditya Solar wind Particle EXperiment (ASPEX) ጭነት አካል የሆነውን Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS) በመጠቀም ይህንን ጥናት ለማካሄድ ያለመ ነው።
እርምጃዎች በአካላዊ ምርምር ላቦራቶሪ (PRL) ከስፔስ አፕሊኬሽን ሴንተር (SAC) ድጋፍ ጋር የተሰራ ሲሆን ከሴፕቴምበር 10 ጀምሮ በምድር መግነጢሳዊ መስክ ውስጥ እየሰራ ነው። Aditya L1 ከመሬት 1 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደምትገኘው ላግራንጅ ነጥብ 1.5 የአራት ወራት ጉዞውን ሲያደርግ መሳሪያው ከጠፈር መስራቱን ይቀጥላል።
የ STEPS ዋና ዓላማ በኤል 1 ነጥብ ላይ ካለው ቦታ ጀምሮ የኃይል ቅንጣቶችን አካባቢ ማጥናት ነው። ይህ መረጃ የጠፈር ንብረቶችን ጤና እና አፈጻጸም ለማሻሻል ይረዳል እና የሕዋ የአየር ሁኔታ በጊዜ ሂደት እንዴት እንደሚለዋወጥ የተሻለ ግንዛቤን ይሰጣል።
እርምጃዎች የተለያዩ አቅጣጫዎችን የሚመለከቱ እና የሱፐር-ቴርማል እና የኢነርጂ ionዎችን የሚለኩ ስድስት ዳሳሾችን ያካትታል። ሳይንቲስቶች በመሬት ምህዋር ወቅት መረጃዎችን በመሰብሰብ በፕላኔቷ ዙሪያ ያሉ ቅንጣቶችን ባህሪ በተለይም የምድር መግነጢሳዊ መስክ ሲኖር መተንተን ይችላሉ።
በህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) ሴፕቴምበር 2 ላይ የጀመረው የAditya-L1 ተልዕኮ የትራንስ-ላግራንጃን ነጥብ 1 ማስገቢያ (TL1I) ማኑቨርን በመጠቀም L1 ነጥብ ላይ ለመድረስ ያለመ ነው። የኤል 1 ነጥብ ለፀሀይ ምልከታ ጠቃሚ ነው እና በሁለት ነገሮች መካከል ያለው የስበት ኃይል እርስ በርስ በሚመጣጠንበት ቦታ ነው, ይህም የጠፈር መንኮራኩሩ ለረዥም ጊዜ በተረጋጋ ሁኔታ እንዲቆይ ያስችለዋል.
(ምንጭ፡ PRL እና SAC፣ ምንም ዩአርኤሎች አልተሰጡም)
የህንድ አድቲያ ኤል 1 ተልዕኮ በፀሃይ ንፋስ ውስጥ የሚገኙ ሃይለኛ ቅንጣቶችን ከህዋ ላይ በተሳካ ሁኔታ ማጥናት ጀምሯል። ተልዕኮው የ Aditya Solar wind Particle EXperiment (ASPEX) ጭነት አካል የሆነውን Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS) በመጠቀም ይህንን ጥናት ለማካሄድ ያለመ ነው።