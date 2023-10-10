የፀሀይ ፍላር ፍንዳታ የፀሃይ ማዕበል ስጋትን ይፈጥራል

በቅርቡ በፀሃይ ስፖት ክልል AR3452 የተከሰተው የፀሀይ ፍንዳታ የፀሀይ ማዕበል ሊከሰት እንደሚችል ስጋት ፈጥሯል። ባለፉት 10 ቀናት ውስጥ የቀደሙት የፀሀይ ቃጠሎዎች በምድር ላይ ምንም አይነት የጎላ ተፅዕኖ ባያመጡም የቅርብ ጊዜው ፍንዳታ የሳይንቲስቶችን ትኩረት ስቧል።
የናሳ የፀሐይ ዳይናሚክስ ኦብዘርቫቶሪ ፍንዳታውን ያገኘው በፀሐይ ምሥራቃዊ ክፍል ላይ ነው። የዝግጅቱ ጥንካሬ በ Space Weather Live ይፋ በሆነው የX መለያ፣ የፀሐይ አውሎ ነፋሶችን እና ሌሎች ከህዋ አየር ሁኔታ ጋር በተያያዙ ክስተቶች የሚከታተል ድረ-ገጽ ጎልቶ ወጥቷል።
ከፀሐይ ፍላር ከፍተኛ የአልትራቫዮሌት ጨረሮች የተነሳ፣ በአውስትራሊያ እና በኒውዚላንድ ላይ መጠነኛ የሬዲዮ መጥፋት ተከስቷል። ይህ ጊዜያዊ መስተጓጎል የድሮን አብራሪዎችን፣ መርከበኞችን፣ አቪዬተሮችን እና የድንገተኛ አደጋ ምላሽ ሰጭዎችን ግንኙነት ጎድቶ ሊሆን ይችላል።
እንደ እድል ሆኖ፣ ፍንዳታው የተከሰተው በፀሐይ ምሥራቃዊ ክንፍ ጠርዝ ላይ ነው፣ ይህም በምድር ላይ ምንም አይነት ቀጥተኛ ተጽእኖን ሊያስቀር ይችላል። ነገር ግን፣ ከፍንዳታው ጋር የተያያዘ ማንኛውም የኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (CME) ትክክለኛ አቅጣጫ ገና አልታወቀም። የፀሃይ አውሎ ነፋስ ትንበያ ሞዴሎች ትንበያዎችን ይሰጣሉ እና ምድር ምንም አይነት ተጽእኖ ታገኝ እንደሆነ ይወስናሉ.
የፀሀይ ነበልባቱ ጥንካሬ እንደሚያሳየው የፀሃይ አውሎ ንፋስ ቢከሰት እንኳን, ትንሽ ክስተት ሊሆን ይችላል. ነገር ግን, ተጨማሪ መረጃ እስኪገኝ ድረስ, ሁኔታውን በቅርበት መከታተል አስፈላጊ ነው.
እንደ ናሳ እና ብሔራዊ የውቅያኖስ እና የከባቢ አየር አስተዳደር (NOAA) ያሉ የተለያዩ የጠፈር ኤጀንሲዎች የፀሐይን እንቅስቃሴ በቅርበት ይከታተላሉ። የ DSCOVR ሳተላይት በ NOAA የተለያዩ የፀሐይን እና የከባቢ አየር ገጽታዎችን በመከታተል እና በመለካት ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል። ይህ መረጃ ትንበያዎችን እና ትንበያዎችን ለማቅረብ በ Space Weather Prediction Center ይተነትናል።
በማጠቃለያው፣ በቅርቡ የተከሰተው የፀሀይ ፍላር ፍንዳታ በፀሀይ ማዕበል ሊከሰት ስለሚችል ስጋት ቢያነሳም፣ በምድር ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ እርግጠኛ አይደለም። የጠፈር ኤጀንሲዎች ቀጣይ ክትትል እና ትንተና ስለ ሁኔታው ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
- ናሳ የፀሐይ ዳይናሚክስ ኦብዘርቫቶሪ
- የጠፈር የአየር ሁኔታ ቀጥታ ስርጭት (ኦፊሴላዊ ኤክስ መለያ)
- DSCOVR ሳተላይት በ NOAA
- የጠፈር የአየር ሁኔታ ትንበያ ማዕከል