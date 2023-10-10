የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

የፀሀይ ፍላር ፍንዳታ የፀሃይ ማዕበል ስጋትን ይፈጥራል

Byገብርኤል Botha

ጥቅምት 10, 2023
የፀሀይ ፍላር ፍንዳታ የፀሃይ ማዕበል ስጋትን ይፈጥራል

በቅርቡ በፀሃይ ስፖት ክልል AR3452 የተከሰተው የፀሀይ ፍንዳታ የፀሀይ ማዕበል ሊከሰት እንደሚችል ስጋት ፈጥሯል። ባለፉት 10 ቀናት ውስጥ የቀደሙት የፀሀይ ቃጠሎዎች በምድር ላይ ምንም አይነት የጎላ ተፅዕኖ ባያመጡም የቅርብ ጊዜው ፍንዳታ የሳይንቲስቶችን ትኩረት ስቧል።

የናሳ የፀሐይ ዳይናሚክስ ኦብዘርቫቶሪ ፍንዳታውን ያገኘው በፀሐይ ምሥራቃዊ ክፍል ላይ ነው። የዝግጅቱ ጥንካሬ በ Space Weather Live ይፋ በሆነው የX መለያ፣ የፀሐይ አውሎ ነፋሶችን እና ሌሎች ከህዋ አየር ሁኔታ ጋር በተያያዙ ክስተቶች የሚከታተል ድረ-ገጽ ጎልቶ ወጥቷል።

ከፀሐይ ፍላር ከፍተኛ የአልትራቫዮሌት ጨረሮች የተነሳ፣ በአውስትራሊያ እና በኒውዚላንድ ላይ መጠነኛ የሬዲዮ መጥፋት ተከስቷል። ይህ ጊዜያዊ መስተጓጎል የድሮን አብራሪዎችን፣ መርከበኞችን፣ አቪዬተሮችን እና የድንገተኛ አደጋ ምላሽ ሰጭዎችን ግንኙነት ጎድቶ ሊሆን ይችላል።

እንደ እድል ሆኖ፣ ፍንዳታው የተከሰተው በፀሐይ ምሥራቃዊ ክንፍ ጠርዝ ላይ ነው፣ ይህም በምድር ላይ ምንም አይነት ቀጥተኛ ተጽእኖን ሊያስቀር ይችላል። ነገር ግን፣ ከፍንዳታው ጋር የተያያዘ ማንኛውም የኮሮናል ጅምላ ማስወጣት (CME) ትክክለኛ አቅጣጫ ገና አልታወቀም። የፀሃይ አውሎ ነፋስ ትንበያ ሞዴሎች ትንበያዎችን ይሰጣሉ እና ምድር ምንም አይነት ተጽእኖ ታገኝ እንደሆነ ይወስናሉ.

የፀሀይ ነበልባቱ ጥንካሬ እንደሚያሳየው የፀሃይ አውሎ ንፋስ ቢከሰት እንኳን, ትንሽ ክስተት ሊሆን ይችላል. ነገር ግን, ተጨማሪ መረጃ እስኪገኝ ድረስ, ሁኔታውን በቅርበት መከታተል አስፈላጊ ነው.

እንደ ናሳ እና ብሔራዊ የውቅያኖስ እና የከባቢ አየር አስተዳደር (NOAA) ያሉ የተለያዩ የጠፈር ኤጀንሲዎች የፀሐይን እንቅስቃሴ በቅርበት ይከታተላሉ። የ DSCOVR ሳተላይት በ NOAA የተለያዩ የፀሐይን እና የከባቢ አየር ገጽታዎችን በመከታተል እና በመለካት ረገድ ትልቅ ሚና ይጫወታል። ይህ መረጃ ትንበያዎችን እና ትንበያዎችን ለማቅረብ በ Space Weather Prediction Center ይተነትናል።

በማጠቃለያው፣ በቅርቡ የተከሰተው የፀሀይ ፍላር ፍንዳታ በፀሀይ ማዕበል ሊከሰት ስለሚችል ስጋት ቢያነሳም፣ በምድር ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ እርግጠኛ አይደለም። የጠፈር ኤጀንሲዎች ቀጣይ ክትትል እና ትንተና ስለ ሁኔታው ​​ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።

ምንጮች:
- ናሳ የፀሐይ ዳይናሚክስ ኦብዘርቫቶሪ
- የጠፈር የአየር ሁኔታ ቀጥታ ስርጭት (ኦፊሴላዊ ኤክስ መለያ)
- DSCOVR ሳተላይት በ NOAA
- የጠፈር የአየር ሁኔታ ትንበያ ማዕከል

By ገብርኤል Botha

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

የዛፍ ቀለበቶች በዛሬው ጊዜ ስልጣኔን ሊያበላሹ የሚችሉ ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋሶችን ያሳያሉ

ጥቅምት 10, 2023 Mampho Brescia
ሳይንስ

አዲስ የተገኘ የ120-ሚሊየን-አመት እድሜ ያለው የቴክቶኒክ ፕሌት፡ የጰንጦስ ሳህን

ጥቅምት 10, 2023 ገብርኤል Botha
ሳይንስ

የሩስያ ኑካ ሞዱል በአይ ኤስ ኤስ ልምድ የማቀዝቀዝ ስርዓት መፍሰስ

ጥቅምት 10, 2023 Mampho Brescia

አመለጠዎት

ሳይንስ

የዛፍ ቀለበቶች በዛሬው ጊዜ ስልጣኔን ሊያበላሹ የሚችሉ ኃይለኛ የፀሐይ አውሎ ነፋሶችን ያሳያሉ

ጥቅምት 10, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

አዲስ የተገኘ የ120-ሚሊየን-አመት እድሜ ያለው የቴክቶኒክ ፕሌት፡ የጰንጦስ ሳህን

ጥቅምት 10, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የሩስያ ኑካ ሞዱል በአይ ኤስ ኤስ ልምድ የማቀዝቀዝ ስርዓት መፍሰስ

ጥቅምት 10, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የቮዬጀር መርማሪዎች፡ አሁንም ኮስሞስን በማሰስ ላይ

ጥቅምት 10, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች