አዲስ መጣጥፍ፡ የፀሃይ እንቅስቃሴን ድንቅ ስራዎች እና አውሮራ ቦሪያሊስን ማሰስ

በየጊዜው በሚለዋወጠው የጠፈር ግዛት መካከል፣ አንድ አስደናቂ ክስተት ተከስቷል፡ ግዙፍ “የእሳት ቦይ” በፀሃይ ደቡባዊ ንፍቀ ክበብ ውስጥ ተቀርጿል። በspaceweather.com የተገለጸው ይህ አስደናቂ ክስተት የተከሰተው ከፀሐይ በመጣው መግነጢሳዊ ክር ፍንዳታ ምክንያት ነው። በግምት 6,200 ማይል ስፋት (10,000 ኪሜ) እና አስር እጥፍ የሚረዝመው ይህ አስደናቂ ትዕይንት ሳይንቲስቶችን እና የሰማይ ተመልካቾችን ይስባል።
በኤሌክትሪፋይድ ጋዝ ወይም ፕላዝማ የተውጣጡ እነዚህ መግነጢሳዊ ክሮች ከፀሐይ ወለል በላይ ግንብ። ለፀሃይ መግነጢሳዊ መስክ ያለ ምንም ጥረት ምላሽ በመስጠት የፀሐይን ከባቢ አየር በጥበብ ይሸምማሉ። ነገር ግን፣ መግነጢሳዊ መስኩ ያልተረጋጋ በሚሆንበት ጊዜ እነዚህ በሚያምር ሁኔታ የተንጠለጠሉ ክሮች ይወድቃሉ፣ ይህም የብርሃን እና የኃይል ፍንዳታ ያስከትላሉ።
ታዋቂው የፀሀይ ፊዚክስ ሊቅ ኪት ስትሮንግ ፍንዳታውን ቀስ በቀስ እየፈጠነ እንደሄደ፣ ይህም ከፍተኛ ሃይል እንዲፈነዳ አድርጎታል። ሳይንቲስቶች በጥንቃቄ በመከታተል ይህ ፍንዳታ ወደ ክሮናል ጅምላ ማስወጣት (ሲኤምኢ) አመራሩን ወይም አለመሆኑን ለማረጋገጥ እየሠሩ ሲሆን ይህም ከፀሐይ ዘውድ የተገኘ ፕላዝማ ወደ ጠፈር እንዲዛወር ተደርጓል። የናሳ የፀሐይ እና የሄሊዮስፌሪክ ኦብዘርቫቶሪ (SOHO) ኮሮናግራፍ ምድር በዚህ የጠፈር ማዕበል መንገድ ላይ መሆኗን ለማወቅ ወሳኝ መረጃዎችን በቅርቡ ያቀርባል። ምድር እራሷን CME በማይደረስበት ርቀት ላይ ካገኘች፣ የፀሀይ መግነጢሳዊ የፀሀይ ንፋስ አስደናቂ ሃይል እና ሃይል በሚቀጥሉት ቀናት የአውሮራስ ምልክትን ሊያነሳሳ ይችላል።
አውሮራስ፣ ሰሜናዊ እና ደቡባዊ መብራቶች በመባልም የሚታወቀው፣ ከፀሀይ የሚመጡ ከፍተኛ ፍጥነት ያላቸው ቅንጣቶች ከምድር የላይኛው ከባቢ አየር ጋር በመጋጨታቸው ሰማያትን ያስከብራል። በአስደናቂ ፍጥነት እስከ 45 ሚሊዮን ማይል በሰአት (72 ሚሊዮን ኪ.ሜ. በሰአት) በመንቀሳቀስ፣ እነዚህ በኤሌክትሪፋይድ ቅንጣቶች በመሬት መግነጢሳዊ መስክ አቅጣጫ በመዞር ወደ ምሰሶቹ ይጎርፋሉ። ወደ ምድር ከባቢ አየር ውስጥ ሲገቡ የጋዞች አተሞች እና ሞለኪውሎች ያስደስታቸዋል, ከዚያም አውሮራስ ብለን የምናውቀውን አስደናቂ ክስተት ያመነጫሉ.
ከኒዮን መብራቶች ጋር የሚመሳሰል የብርሃን ዳንስ በሚያስደንቅ ሁኔታ በመርህ ደረጃ ተመሳሳይ ነው። የኒዮን መብራቶች በጋዝ አተሞች ውስጥ ባለው ኃይል ደስታ እና መለቀቅ እንደሚሠሩ ሁሉ አውሮራስም በጨዋታው ላይ ባለው የከባቢ አየር ጋዝ ድብልቅ ላይ የተመሰረቱ የተለያዩ ቀለሞችን ያስደምሙናል። ወደ የአሁኑ የአውሮራ ወቅት ስንገባ፣ “የፀሀይ ከፍተኛ” በመባል የሚታወቀውን የፀሐይ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ስንደርስ ባለሙያዎች አስገራሚ ማሳያዎችን ይጠብቃሉ።
በየጥ:
ጥ: - በፀሐይ ላይ "የእሳት ቦይ" መንስኤው ምንድን ነው?
መ: በፀሐይ ላይ ያለው ግዙፍ “የእሳት ቦይ” የተቀረጸው በትልቅ መግነጢሳዊ ክር ፍንዳታ ምክንያት ነው።
ጥ፡ አውሮራስ ምንድን ናቸው?
መ፡ አውሮራስ፣ ሰሜናዊ እና ደቡባዊ መብራቶች በመባልም የሚታወቁት፣ ከፀሀይ የሚመጡ ከፍተኛ ፍጥነት ያላቸው ብናኞች ከምድር ከባቢ አየር ጋር በሚገናኙበት ጊዜ የሚፈጠሩ አስደናቂ የተፈጥሮ ብርሃን ማሳያዎች ናቸው።
ጥ፡ አውሮራስ እንዴት ይፈጠራሉ?
መ፡ አውሮራስ የሚፈጠሩት ከፀሀይ በኤሌክትሪክ የሚሞሉ ቅንጣቶች የጋዝ አተሞችን እና ሞለኪውሎችን በመሬት ከባቢ አየር ውስጥ በሚያስደስቱበት ጊዜ ሲሆን ይህም በቀለማት ያሸበረቀ ብርሃን እንዲለቀቅ ያደርጋል።
ጥ: በአውሮራስ ቀለም ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ነገሮች ምንድን ናቸው?
መ: የአውሮራስ ቀለም የሚነካው በመሬት ከባቢ አየር ውስጥ በሚገኙ ጋዞች ድብልቅ ነው።
ጥ፡ መቼ ነው በአውሮራ እንቅስቃሴ ውስጥ ከፍተኛውን ደረጃ መጠበቅ የምንችለው?
መ፡ አውሮራስ ወደ "የፀሀይ ከፍተኛ" ስንቃረብ ይጠበቃል፣ ይህም በ11-አመት የፀሐይ ዑደት ውስጥ ያለውን ከፍተኛ የፀሐይ እንቅስቃሴ ያመለክታል።