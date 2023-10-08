የፀሐይ ግርዶሽ በሰሜን አሜሪካ በጥቅምት 14 ሊጠራር ነው።

ቅዳሜ ጥቅምት 14 ሰሜን አሜሪካ በፀሃይ ግርዶሽ ይታከማል። ግርዶሹ የሚጀምረው በፓስፊክ ውቅያኖስ ፣ ከቫንኮቨር ደሴት በስተ ምዕራብ ፣ ከዚያም ደቡብ ምስራቅን ይከታተላል ፣ በኦሪገን መሬት ይወድቃል እና ሌሎች ሰባት የአሜሪካ ግዛቶችን አቋርጦ ወደ ሜክሲኮ እና ደቡብ አሜሪካ ይሄዳል ። የግርዶሹ ተጽእኖ በካናዳ ከ49ኛው ትይዩ በስተሰሜን የሚታይ ቢሆንም አጠቃላይ ግርዶሽ ሳይሆን ዓመታዊ ግርዶሽ ይሆናል።
የግርዶሹ የእይታ ልምድ በካናዳ ሁሉ ይለያያል። ቫንኩቨር እና ኦካናጋን በብሪቲሽ ኮሎምቢያ ግርዶሹን በግምት 80% ያዩታል፣ካልጋሪ ደግሞ 70%፣ሬጂና 60%፣ዊኒፔግ 50%፣ቶሮንቶ 30%፣ሞንትሪያል 20% እና የአትላንቲክ አውራጃዎች 10% ብቻ ይታያሉ። በዓመታዊ ግርዶሽ እና በጠቅላላ ግርዶሽ መካከል ያለው ልዩነት በዓመታዊ ግርዶሽ ወቅት ጨረቃ ፀሐይን ሙሉ በሙሉ ስለማታገድበው በጨረቃ ዙሪያ በግርዶሹ መንገድ ላይ ባሉ ተመልካቾች ላይ “የእሳት ቀለበት” የሚል ስሜት ይፈጥራል።
የዓመታዊ ግርዶሹ ምርጥ እይታ በ125 ማይል ስፋት ያለው የአናሎሪቲ መንገድ ይሆናል። በግርዶሹ መንገድ መካከል የወደቀው የፍሎረንስ ኦሪገን የባህር ዳርቻ ማህበረሰብ ቀድሞውንም የሆቴል ቦታ ማስያዝ ከፍተኛ ጭማሪ እያጋጠመው ነው። ተገቢው የአይን ጥበቃ ሳይደረግ በግርዶሽ ወቅት ፀሀይን በቀጥታ መመልከት ከፍተኛ የአይን ጉዳት እንደሚያደርስ ልብ ማለት ያስፈልጋል። ስለሆነም ባለሙያዎች ግርዶሹን በሚመለከቱበት ጊዜ ልዩ የዓይን መከላከያዎችን እንዲጠቀሙ ይመክራሉ.
ምንጮች፡ ግሎባል ኒውስ