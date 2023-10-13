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አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ፡ ብርቅየ የሰማይ ክስተት

Byሮበርት አንድሪው

ጥቅምት 13, 2023
አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ፡ ብርቅየ የሰማይ ክስተት

የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ጨረቃ በመሬት እና በፀሐይ መካከል ስትያልፍ የሚፈጠሩት ብርቅዬ የሰማይ ክስተቶች ናቸው፣ ይህም ለተመልካቾች አስደናቂ እይታን ይፈጥራል። ይህ የስነ ፈለክ ክስተት ደማቅ ሃሎ የጨረቃን ጥቁር ነጠብጣብ በመክበብ በተለምዶ "የእሳት ቀለበት" ተብሎ የሚጠራውን በመፍጠር ልዩ ትዕይንት ያቀርባል.

ቅዳሜ፣ ኦክቶበር 13፣ 2023፣ በብሪቲሽ ኮሎምቢያ አንዳንድ ክፍሎች ላይ አስደናቂ የሆነ አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ሊፈጠር ነው። ይሁን እንጂ የዚህ ክስተት ታይነት በማይመች የአየር ሁኔታ ምክንያት ሊደናቀፍ ይችላል.

ግርዶሹ ከጠዋቱ 8፡10 ላይ በፓስፊክ ሰዓት በቬርኖን-ኬሎና አካባቢ እንዲጀመር ታቅዷል። ከጠዋቱ 9፡22 ላይ ከማብቃቱ በፊት በ10፡41 ላይ ከፍተኛው ደረጃ ላይ ይደርሳል በዚህ ጊዜ ተመልካቾች ጨረቃ በከፊል ፀሀይን በመደበቅ አስደናቂ የሆነችውን “ቀለበት” እንደሚፈጥር ለማየት እድሉ ይኖራቸዋል። የእሳት”

እነዚህ ተፈጥሯዊ ክስተቶች የአጽናፈ ዓለማችንን ስፋት እና ውስብስብነት ጥልቅ ማስታወሻ ይሰጣሉ። የምድር፣ የጨረቃ እና የፀሃይ አሰላለፍ ልዩ የሆነ የብርሃን እና የጥላ መስተጋብር ይፈጥራል፣ በውበቱ እና ምስጢሩ ተመልካቾችን ይስባል።

ይህንን አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ለመመስከር ፍላጎት ያላቸው ሰዎች የጠራ ሰማይ የመሆን እድልን ለማወቅ የአካባቢ የአየር ሁኔታ ትንበያዎችን እንዲፈትሹ በጣም ይመከራል። የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች በታይነት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ስለሚችሉ ትዕግስት እና መልካም ዕድል ብዙውን ጊዜ እንደዚህ አይነት የሰማይ ክስተቶችን ለማየት ቁልፍ ናቸው።

በማጠቃለያው፣ መጪው የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ የብሪቲሽ ኮሎምቢያ ነዋሪዎች ስለ “የእሳት ቀለበት” አስደናቂ ክስተት ለማየት ብርቅ እድል ይፈጥራል። በአየር ሁኔታ ሁኔታዎች ሊከሰቱ የሚችሉ ተግዳሮቶች ቢኖሩም፣ ይህንን ክስተት ለማየት ዕድለኛ የሆኑት በእውነት አስደናቂ የተፈጥሮ ድንቆች ማሳያ ይሆናሉ።

ምንጮች:
- የለም

By ሮበርት አንድሪው

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