ብርቅዬ 'የእሳት ቀለበት' የፀሀይ ግርዶሽ ቅዳሜ ይከሰታል፡ ማወቅ ያለብዎ

በሚሊዮን የሚቆጠሩ አሜሪካውያን በዚህ ቅዳሜ ያልተለመደ የስነ ፈለክ ክስተት የመመልከት እድል ይኖራቸዋል፡ “የእሳት ቀለበት” የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ። ይህ ክስተት የሚከሰተው ጨረቃ በፀሐይ እና በመሬት መካከል ስትያልፍ ከፀሀይ ያነሰ መስሎ በመታየት እና ቀለበት መሰል ተጽእኖ ይፈጥራል.
እንደ ናሳ ዘገባ፣ የፀሀይ ግርዶሽ በተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች ማለትም ኦሪገን፣ ኔቫዳ፣ ዩታ፣ ኒው ሜክሲኮ እና ቴክሳስን ጨምሮ ይታያል። የካሊፎርኒያ፣ ኢዳሆ፣ ኮሎራዶ እና አሪዞና ክፍሎች እንዲሁ የማየት እድል ይኖራቸዋል። በተጨማሪም ግርዶሹ በማዕከላዊ አሜሪካ ሜክሲኮ፣ ቤሊዝ፣ ሆንዱራስ እና ፓናማ እንዲሁም በብራዚል ናታል የባህር ዳርቻ ከማብቃቱ በፊት በኮሎምቢያ ይታያል።
ግርዶሹ በኦሪገን በ9፡13 am PDT አካባቢ ይጀምራል እና በቴክሳስ ከምሽቱ 12፡03 ከሰአት ሲዲቲ አካባቢ ያበቃል፣ የአየር ሁኔታ ይፈቀዳል። ናሳ ከሳይንቲስቶች ጋር ውይይቶችን እና በመላው ሀገሪቱ ካሉ ቴሌስኮፖች እይታዎችን በማሳየት ክስተቱን በቀጥታ ያስተላልፋል። ተመልካቾች የቀጥታ ስርጭቱን በናሳ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ወይም በተዘጋጀው ድረ-ገጽ አናት ላይ መመልከት ይችላሉ።
የፀሐይ ግርዶሹን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመመልከት, ግርዶሽ መነጽሮችን ወይም ለዚሁ ዓላማ ተብሎ የተነደፈ ተመልካች መጠቀም አስፈላጊ ነው. እነዚህ መከላከያ የመነጽር ልብሶች ከፀሐይ የሚመጣውን ጎጂ ጨረሮች በማጣራት ተመልካቾች በአይናቸው ላይ ጉዳት ሳያደርሱ የሰለስቲያልን ትርኢት እንዲመለከቱ ያስችላቸዋል።
የቅዳሜው አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ከጠቅላላው ግርዶሽ እንደሚለይ ልብ ሊባል የሚገባው ሲሆን የኋለኛው ደግሞ በሚያዝያ ወር እንደሚከሰት ይጠበቃል። ይህ ለብዙ አመታት "የእሳት ቀለበት" ለመመስከር ለብዙ አሜሪካውያን የመጨረሻው እድል ይሆናል.
ምንጮች:
- ናሳ
ምስል፡ YouTube (ናሳ ቻናል)