የ2023 አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ፡ ይህን የሰማይ ክስተት እንዴት በአስተማማኝ ሁኔታ ማየት እንደሚቻል

በጥቅምት 14፣ 2023 የሚመጣው የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ፣ በመላው ዩናይትድ ስቴትስ ያሉ የሰማይ ተመልካቾች በጉጉት የሚጠብቁት ክስተት ነው። ይህንን የሰማይ ክስተት በአስተማማኝ ሁኔታ ለመመልከት ባለሙያዎች ልዩ ግርዶሽ መነጽሮችን እንዲጠቀሙ ይመክራሉ። እነዚህ መነጽሮች በተለይ በግርዶሽ ወቅት አይንዎን ለመጠበቅ በቂ ካልሆኑት መደበኛ የፀሐይ መነፅር በተቃራኒ የፀሐይን ጎጂ ጨረሮች ለመከላከል የተነደፉ ናቸው።
ርካሽ የግርዶሽ መነጽሮች ስሪቶች ከወረቀት እና ውጤታማ የፀሐይ መከላከያ ከሚሰጥ ፊልም ወይም ፖሊመር የተሠሩ ናቸው። መነጽሮቹ የፀሐይን እይታ ISO 12312-2 ዓለም አቀፍ ደረጃን የሚያሟሉ መሆናቸውን ማረጋገጥ በጣም አስፈላጊ ነው. በተጨማሪም ግርዶሹን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመመልከት በእጅ የሚያዙ የፀሐይ ተመልካቾች አማራጭ አማራጭ ናቸው። በግርዶሽ መነፅር ላይ ምንም ነገር አለማድረግ ወይም ስልክ ወይም ካሜራ ለማየት አለመጠቀም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ይህ የፀሐይ ጨረሮችን በማሰባሰብ ለዓይንዎ የበለጠ አደጋን ይፈጥራል።
የሐሰት ግርዶሽ መነጽሮች በቀደመው የፀሐይ ግርዶሽ ገበያውን አጥለቅልቀውታል፣ስለዚህ በአሜሪካ የሥነ ፈለክ ማኅበር የሚመከሩ ከተጣራ አምራቾች፣ ሻጮች ወይም የችርቻሮ መደብሮች መግዛት ተገቢ ነው። ናሳ ምንም ዓይነት ልዩ ምርቶችን እንደማይደግፍ ወይም እንደማይፈቅድ ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው።
"የእሳት ቀለበት" በመባልም የሚታወቀው የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ የሚከሰተው ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ በምትገኝበት ጊዜ ወይም በምትጠጋበት ጊዜ ሲሆን ይህም ትንሽ እንድትመስል ያደርገዋል። በውጤቱም, በግርዶሹ ጫፍ ወቅት, ደማቅ የፀሐይ ክበብ ጨረቃን ይከብባል, ሙሉ በሙሉ አይደበቅም. ግርዶሹ ቢያንስ በከፊል ከሁሉም የታችኛው 48 ግዛቶች የሚታይ ቢሆንም፣ ይህንን ክስተት ለመመስከር በጣም የተሻሉ ቦታዎች በኦሪገን፣ በሰሜን ካሊፎርኒያ፣ በኔቫዳ፣ በዩታ፣ በሰሜን ምስራቅ አሪዞና፣ ደቡብ ምዕራብ ጨምሮ በምዕራባዊው የሀገሪቱ ክልሎች ናቸው። ኮሎራዶ፣ ኒው ሜክሲኮ እና ቴክሳስ።
ስለዚህ ትክክለኛ እና የተረጋገጡ ግርዶሽ መነጽሮችን ወይም በእጅ የሚያዙ የፀሐይ ተመልካቾችን በማግኘት ለዚህ አስደናቂ ዝግጅት መዘጋጀትዎን ያረጋግጡ። ያስታውሱ፣ ፀሀይን በምታይበት ጊዜ ደህንነት ቀዳሚ መሆን እንዳለበት እና በትክክለኛ መሳሪያዎች አማካኝነት በ2023 አመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ አስደናቂ እይታን ሙሉ በሙሉ መደሰት ይችላሉ።
ምንጭ፡ የአየር ሁኔታ ቻናል
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