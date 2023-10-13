2023 የፀሐይ ግርዶሹን ለመመልከት አስተማማኝ መንገዶች

መጪው የ2023 የፀሐይ ግርዶሽ ብዙ የሰማይ ተመልካቾች በጉጉት የሚጠብቁት በጉጉት የሚጠበቅ የሰማይ ክስተት ነው። “የእሳት ቀለበት” በመባልም የሚታወቀው ይህ አስደናቂ ክስተት በጥቅምት 14 ይሆናል። በፀሀይ ግርዶሽ ወቅት ጨረቃ በምድር እና በፀሐይ መካከል ትመጣለች፣ በዚህም ከምድር ገጽ ላይ አስደናቂ የሆነ የእሳት ቀለበት ታገኛለች።
በምዕራባዊው ንፍቀ ክበብ፣ በተለይም በዩናይትድ ስቴትስ የሚኖሩ ሰዎች ይህን አስደናቂ ክስተት የመመልከት ዕድል ቢኖራቸውም፣ ሕንድ ውስጥ ያሉት ግን የፀሐይ ግርዶሹን ማየት አይችሉም። የፀሐይ ግርዶሽ በሚታይበት ጊዜ ጥንቃቄዎችን ማድረግ እና ዓይኖችዎን መጠበቅ አስፈላጊ ነው. ይህንን አስደናቂ የሰማይ ክስተት ለመመልከት ጥቂት አስተማማኝ መንገዶች እዚህ አሉ።
1. የሶላር ግርዶሽ መነጽሮች፡ ሁል ጊዜ ጥንድ የሶላር ግርዶሽ መነፅር በእጃቸው ይኑርዎት። እነዚህ መነጽሮች ብዙ ወጪ የማይጠይቁ እና በተለይ በግርዶሽ ወቅት አይኖችዎን ከሚያስከትሉት ጎጂ የፀሐይ ጨረሮች ለመጠበቅ የተነደፉ ናቸው። በዩቲዩብ ላይ የፀሐይ ግርዶሽ የቀጥታ ዥረት እየተመለከቱም ይሁን በቀጥታ እየተመለከቱት፣ ተገቢውን የዓይን ልብስ መልበስዎን ያረጋግጡ።
2. የፀሐይ ግርዶሽ መመልከቻ፡- ትንሽ ካርቶን በመጠቀም ቀላል የፀሐይ ግርዶሽ መመልከቻ መፍጠር ይችላሉ። ይህ ተመልካች ግርዶሹን እንዲመለከቱ በሚያስችልበት ጊዜ ዓይኖችዎን ከቀጥታ የፀሐይ ጨረሮች ይከላከላሉ. ተንቀሳቃሽ ነው እና በሄዱበት ቦታ በቀላሉ ከእርስዎ ጋር ሊጓጓዝ ይችላል።
3. ፀሐይን መዘርጋት፡- ሌላው የፀሀይ ግርዶሹን ለመታዘብ ደህንነቱ የተጠበቀ ዘዴ ሁለት ቢኖኩላር ወይም ቴሌስኮፕ በመጠቀም ፀሐይን በፕሮጀክት ማድረግ ነው። በመላው ግርዶሽ ውስጥ የቢኖክዩላር ወይም የቴሌስኮፕን አቀማመጥ በማስተካከል የራስዎን ሰዓት መፍጠር እና ክስተቱን በተዘዋዋሪ መመልከት ይችላሉ.
4. ከዛፍ አጠገብ መቆም፡- በዛፉ ቅጠሎች መካከል ያሉት ክፍተቶች እንደ ተፈጥሯዊ ፒንሆል ካሜራዎች ሆነው ያገለግላሉ፣ ይህም የፀሐይ ግርዶሹን ለመመልከት ልዩ መንገድ ይፈጥራል። እራስዎን ከዛፉ አጠገብ ያስቀምጡ እና ቅጠሎቹ በመሬት ላይ ወይም በሌሎች ንጣፎች ላይ ግርዶሹን ትናንሽ ምስሎችን እንዲያዘጋጁ ይፍቀዱላቸው.
በፀሐይ ግርዶሽ እየተዝናኑ ለዓይን ደህንነት ቅድሚያ መስጠት እና እነዚህን ጥንቃቄዎች መከተልዎን ያስታውሱ። ይህ የማይታመን የሰማይ ክስተት ለአስደናቂ ጊዜዎች እድል ይሰጣል እና በኃላፊነት ስሜት መለማመድ አለበት።
ምንጮች:
- ሂንዱስታን ታይምስ