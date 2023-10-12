አስደናቂው 'የእሳት ቀለበት' የፀሐይ ግርዶሽ፡ ማወቅ ያለብዎት ነገር

'የእሳት ቀለበት' የፀሐይ ግርዶሽ፣ እንዲሁም annular solar eclipse በመባል የሚታወቀው፣ በጥቅምት 14, 2023 ሊከሰት ነው። ይህ የሰማይ ክስተት በአለም ዙሪያ ያሉ የሰማይ ተመልካቾችን ሀሳብ ይስባል። 'የእሳት ቀለበት' ግርዶሽ ወቅት፣ ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ በምትገኝበት ቦታ ላይ ትገኛለች። ጨረቃ በፀሐይ ፊት ለፊት ስትያልፍ, የሚታየውን ደማቅ የፀሐይ ቀለበት ይተዋል, ይህም የእሳት ተፅእኖ ቀለበት ይፈጥራል.
መጪው የዓመት የፀሐይ ግርዶሽ ከኦሪገን ጀምሮ እስከ ብራዚል ከማብቃቱ በፊት በሰሜን ምዕራብ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ሜክሲኮ፣ መካከለኛው አሜሪካ እና ደቡብ አሜሪካ በማለፍ በመላው ዓለም በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ሰዎች ይታያል። የጥፋት መንገድ ስለ 'የእሳት ቀለበት' ምርጥ እይታን ቢያቀርብም፣ ከመንገድ ውጭ ያሉት ግን የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች ከፈቀዱ ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ሊመሰክሩ ይችላሉ።
የፀሐይ ግርዶሹን ለማየት ዓይንዎን ለመጠበቅ ልዩ የፀሐይ ማጣሪያዎችን ወይም ቀጥተኛ ያልሆኑ የእይታ ዘዴዎችን እንደሚፈልግ ልብ ሊባል ይገባል። ተገቢው የአይን መከላከያ ሳይኖር ፀሐይን በቀጥታ መመልከት ዘላቂ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል. ለአስተማማኝ እይታ አማራጮች የተመሰከረላቸው የፀሐይ መመልከቻ መነጽሮች ወይም ከቤት ቁሳቁሶች የፒንሆል ፕሮጀክተር መገንባት ያካትታሉ።
ግርዶሹን በአካል ማየት ካልቻልክ ምናባዊ አማራጮች አሉ። ናሳ የግርዶሹን የቀጥታ ሽፋን በድር ጣቢያቸው፣ አፕሊኬሽኑ እና በማህበራዊ ሚዲያ ቻናሎቻቸው ላይ ያስተላልፋል።
እንደ አለመታደል ሆኖ፣ በጥቅምት 14፣ 2023 ላይ ያለው የፀሐይ ግርዶሽ በህንድ ውስጥ አይታይም። ሆኖም፣ ይህ ክስተት ከUS እስከ ሰኔ 21፣ 2039 ድረስ የሚታየውን የመጨረሻውን ዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ ያሳያል።
ይህንን የተፈጥሮ ድንቅ ነገር በደህና ለመደሰት እና ለማድነቅ እራስዎን በትክክለኛው እውቀት እና መሳሪያ ያዘጋጁ። 'የእሳት ቀለበት' የፀሐይ ግርዶሽ መመስከር የአጽናፈ ዓለማችንን ስፋት እና ውበት የሚያስታውሰን ልዩ ተሞክሮ ነው።
ምንጮች:
- የፀሐይ ግርዶሽ 2023: ስለ 'እሳት ቀለበት' የፀሐይ ግርዶሽ ማወቅ የሚፈልጉት ነገር ሁሉ (የሂንዱስታን ታይምስ)
- የምስል ምንጭ: Twitter/MissoulaCurrent