አዲስ ጥናት በድርቅ ወቅት የአፈርን ረቂቅ ተሕዋስያን የመቋቋም አቅም ገለጸ

በቪየና ዩኒቨርሲቲ የማይክሮ ባዮሎጂ እና የአካባቢ ስርዓት ሳይንስ ማእከል (ሲኤምኤስኤስ) በቅርቡ የተደረገ ጥናት አንዳንድ የአፈር ረቂቅ ተሕዋስያን የድርቅ ሁኔታዎችን ለመቋቋም በሚያስደንቅ ሁኔታ የመቋቋም ችሎታ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። በደረቅ ጊዜ ብዙ ባክቴሪያዎች እንቅስቃሴ-አልባ ሲሆኑ፣ የተወሰኑ ቡድኖች በድርቅ ጊዜ ውስጥ ስላለው የባክቴሪያ እንቅስቃሴ እና በእርሻ ላይ ስላለው አንድምታ እና የአየር ንብረት ለውጥ ተፅእኖዎችን በመረዳታችን ላይ ጥልቅ ግንዛቤን ይሰጣሉ።
የአፈር ረቂቅ ተሕዋስያን ለአፈር ለምነት አስተዋፅዖ በማድረግ፣ በዕፅዋት የተመጣጠነ ንጥረ ነገርን በመርዳት እና አፈር ካርቦን ማከማቸት ወይም መልቀቁን በመወሰን በሥነ-ምህዳር ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። ይሁን እንጂ በደረቅ አፈር ውስጥ የሚገኙትን ረቂቅ ተሕዋስያን እንቅስቃሴ መለካት እና የትኞቹ ዝርያዎች ንቁ ሆነው እንደሚቀጥሉ መለየት በታሪክ ፈታኝ ነበር።
በዚህ ጥናት ውስጥ የቪየና ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በድርቅ ወቅት የባክቴሪያ እንቅስቃሴን ለመከታተል አዲስ ዘዴ ፈጥረዋል. በStyria ውስጥ ካለው የ "ClimGrass" የአየር ንብረት ለውጥ ሙከራ የአፈር ናሙናዎች በአፈር ውስጥ ፈሳሽ ውሃ ሳይጨምሩ የባክቴሪያ እድገትን ለመለካት በሚያስችል የውሃ ትነት ውስጥ ተተክለዋል ።
የጥናቱ ግኝቶች እንደሚያሳዩት ደረቅነት እየጨመረ በሄደ መጠን አብዛኛዎቹ ባክቴሪያዎች እንቅስቃሴ-አልባ ሲሆኑ, ይህ በሁሉም ጥቃቅን ተህዋሲያን ቡድኖች ውስጥ አንድ ወጥ አይደለም. በድርቅ ወቅት የባክቴሪያ እድገት ተጽእኖ የተደረገው አፈሩ ለአሁኑ ወይም ለወደፊት የአየር ንብረት ሁኔታዎች, ለምሳሌ ከፍተኛ ሙቀት እና የካርቦን ካርቦሃይድሬት መጠን በመጋለጥ ነው.
የሚገርመው፣ የወደፊቱን የአየር ንብረት ሁኔታዎችን ማስመሰል ድርቅ ቢሆንም ብዙ ባክቴሪያዎች ንቁ ሆነው እንዲቀጥሉ አድርጓል። በእነዚህ አስመሳይ ሁኔታዎች ውስጥ ብዙ ድርቅን የሚቋቋሙ ዝርያዎችን ማቋቋም ችለዋል። ከስትሬፕቶማይሴስ ዝርያ የመጣው አንድ በተለይ ድርቅን የሚቋቋም ባክቴሪያ በደረቅ አፈር ላይ በብዛት ተስፋፍቶ ነበር፣ ይህም የአጠቃላይ የባክቴሪያ እንቅስቃሴን ጉልህ ድርሻ ይይዛል። ፋይዳዊ ዕድገቱ በድርቅ በተጠቁ አፈር ውስጥ የተቆራረጡ ክፍተቶችን በማገናኘት ከርቀት ምንጮች ውሃ እና አልሚ ምግቦችን ማግኘት እና ድርቅን ለመቋቋም እፅዋትን ለመርዳት ያስችላል።
ይህ ጥናት በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ እየጨመረ የመጣውን ድርቅ ለመቋቋም የአፈር ረቂቅ ተሕዋስያን የመቋቋም እና የመላመድ ችሎታን በተመለከተ በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤን ይሰጣል። የእነዚህን ጥቃቅን ፍጥረታት ባህሪ መረዳት የአፈርን ለምነት ለመጠበቅ፣ የእጽዋት እድገትን ለማገዝ እና የካርበን ስርጭትን ለመቆጣጠር ወሳኝ ነው፣ ይህ ደግሞ ለስርዓተ-ምህዳራችን እና ለእርሻ ሴክተርዎቻችን ወሳኝ ነው።
አለም የአየር ንብረት ለውጥን፣ የምግብ ዋስትናን እና የስነ-ምህዳርን ሚዛን ተግዳሮቶችን እየታገለ ባለበት ወቅት፣ እንደዚህ አይነት ምርምር የፕላኔታችንን ጤና እና የነዋሪዎቿን ደህንነት ለመጠበቅ በመረጃ የተደገፈ ስልቶችን መንገድ ይከፍታል።
ምንጮች:
- በተፈጥሮ ኮሙኒኬሽን ውስጥ የታተመው በቪየና ዩኒቨርሲቲ የማይክሮ ባዮሎጂ እና የአካባቢ ስርዓቶች ሳይንስ ማእከል (CeMESS) የተደረገ ጥናት።