የገሃዱ አለም የአየር ንብረት ለውጥ ሙከራ አስገራሚ የአፈር ምላሽ ያሳያል

በቅርብ ጊዜ በቪየና ዩኒቨርሲቲ የማይክሮ ባዮሎጂ እና የአካባቢ ስርዓት ሳይንስ ማዕከል (CeMESS) የተደረገ ጥናት በድርቅ ሁኔታዎች ወቅት አንዳንድ የአፈር ረቂቅ ተሕዋስያን የመቋቋም አቅም ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። በደረቅ ጊዜ ብዙ ባክቴሪያዎች እንቅስቃሴ-አልባ ይሆናሉ, የተወሰኑ ቡድኖች ይቀጥላሉ እና እንዲያውም ያድጋሉ. ይህ ጅምር ምርምር በድርቅ ወቅት የባክቴሪያ እንቅስቃሴን በተመለከተ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ለእርሻ እና የአየር ንብረት ለውጥ ተጽእኖዎች ግንዛቤያችን ላይ አንድምታ አለው።
የአፈር ረቂቅ ተሕዋስያን በሥርዓተ-ምህዳር ውስጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ, ለአፈር ለምነት አስተዋፅዖ ያደርጋሉ, እፅዋትን በንጥረ ነገሮች ለመምጠጥ እና በአየር ንብረት ለውጥ አቅጣጫዎች ላይ ተጽእኖ ያሳድራሉ. ይሁን እንጂ በደረቅ አፈር ውስጥ የሚገኙትን ረቂቅ ተሕዋስያን እንቅስቃሴ መለካት እና የትኞቹ ዝርያዎች ንቁ ሆነው እንደሚቀጥሉ መለየት እስከ አሁን ድረስ ፈታኝ ሆኖ ቆይቷል። የቪየና ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች በድርቅ ወቅት የባክቴሪያ እንቅስቃሴን ለመለካት በአይዞቶፕሲካል ምልክት የተደረገበት የውሃ ትነት የሚጠቀም አዲስ ዘዴ ፈጥረዋል።
ጥናቱ በ "ClimGrass" በስቲሪያ የአየር ንብረት ለውጥ ሙከራ የአፈር ናሙናዎችን ተጠቅሟል። ሳይንቲስቶቹ በአፈር ውስጥ ፈሳሽ ውሃ ሳይጨምሩ የባክቴሪያ እድገትን ለመለካት አስችሏቸዋል, ናሙናዎቹን በአይሶቶፕቲክ ምልክት የተደረገባቸው የውሃ ትነት ፈጥረዋል. ጥናቱ እንደሚያሳየው ደረቅነቱ እየጨመረ በሄደ መጠን አብዛኛዎቹ ባክቴሪያዎች እንቅስቃሴ-አልባ ሲሆኑ, አንዳንድ ጥቃቅን ተህዋሲያን ቡድኖች ንቁ ሆነው ይቆያሉ. በተጨማሪም፣ በድርቅ ወቅት የባክቴሪያ እድገት ለአሁኑ ወይም ለወደፊት የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች፣ እንደ ከፍተኛ የሙቀት መጠን እና ከፍ ያለ የካርቦን ካርቦሃይድሬትስ መጠን በመጋለጥ ተጽዕኖ አሳድሯል።
በStyria ያለው የ"ClimGrass" ሙከራ የወደፊት የአየር ንብረት ሁኔታዎችን ያስመስላል፣ የኢንፍራሬድ ማሞቂያዎች የሙቀት መጠንን ከፍ በማድረግ እና ሚኒ ኤፍኤሲኤ ሲስተሞች የ CO2 ውህዶችን ያስተካክላሉ። የዝናብ መጠለያዎች ከባድ የበጋ ድርቅ ክስተቶችን ያስመስላሉ። በእነዚህ አስመሳይ ሁኔታዎች፣ ድርቅን የሚቋቋሙ ብዙ የባክቴሪያ ዝርያዎች ድርቅ ቢኖራቸውም መመሥረት እና ንቁ ሆነው መቀጠል ችለዋል። በተለይም በድርቅ ተቋቋሚነቱ የሚታወቀው ከስትሬፕቶማይሴስ ጂነስ የባክቴሪያ ዝርያ በደረቅ አፈር ላይ በስፋት ተስፋፍቷል፣ ይህም ከጠቅላላው የባክቴሪያ እንቅስቃሴ ውስጥ ጉልህ ድርሻ አለው።
እነዚህ ግኝቶች በአየር ንብረት ለውጥ ሳቢያ እየጨመረ የመጣውን ድርቅ ለመቋቋም የአፈር ረቂቅ ተሕዋስያንን የመቋቋም እና የመላመድ አቅምን ለመረዳት ወሳኝ ናቸው። የአፈር ረቂቅ ተሕዋስያን ለአፈር ለምነት፣ ለዕፅዋት እድገት እና ለካርቦን መመረዝ መሰረታዊ ናቸው። ስለዚህ ባህሪያቸውን መረዳት ለሥነ-ምህዳር ጤና እና ለግብርና ዘርፎች አስፈላጊ ነው.
አለም የአየር ንብረት ለውጥን፣ የምግብ ዋስትናን እና የስነ-ምህዳር ሚዛንን ተግዳሮቶች በሚፈታበት ጊዜ፣ እንደዚህ አይነት ምርምር የፕላኔታችንን ጤና እና የነዋሪዎቿን ደህንነት ለመጠበቅ ስትራቴጂዎችን ለማዘጋጀት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ምንጭ፡ የቪየና ዩኒቨርሲቲ በዩሬክአለርት!