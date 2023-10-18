በበርሊን ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ባደረጉት ጥናት ሰዎች ከሮቦቶች ጋር ሲሰሩ ለተግባራቸው በትኩረት ይዳረጋሉ። ክስተቱ፣ “ማህበራዊ እንጀራ” በመባል የሚታወቀው የቡድን አባላት ለምርታማነታቸው እጦት ሌሎች ይካስሳሉ ብለው ካመኑ አነስተኛ ጥረት የሚያደርጉትን ያመለክታል።
ጥናቱ እንደሚያመለክተው ግለሰቦች ሮቦቶችን እንደ የቡድናቸው አካል መገንዘብ ይጀምራሉ። ሮቦቱ ወይም ሌላ የሥራ ባልደረባቸው ጥሩ አፈጻጸም ሲያሳዩ ሲመለከቱ ወይም የራሳቸው አስተዋፅዖ ዋጋ እንደሚሰጠው ካልተሰማቸው ሠራተኞች ለስራቸው የበለጠ ዘና ያለ አቀራረብን ይቀበላሉ. የጥናቱ የመጀመሪያ ደራሲ ዲየትሊንድ ሄለን ሳይሜክ የቡድን ስራን እንደ ድብልቅ በረከት ይገልፃል። ምንም እንኳን ግለሰቦች የተሻለ ስራ እንዲሰሩ ሊያነሳሳ ቢችልም፣ የግለሰቦች መዋጮ ሳይስተዋል ሲቀር የግላዊ ስኬት ስሜት እንዲቀንስ ሊያደርግ ይችላል።
የእነሱን መላምት ለመፈተሽ ተመራማሪዎቹ የሰራተኞች ቡድን የተለያዩ ስራዎችን ጥራት እንዲገመግሙ ጠይቀዋል. ከተሳታፊዎቹ መካከል ግማሾቹ ከሮቦቱ ጋር በአካል ባይተባበሩም ፓንዳ በተባለች ሮቦት ተግባራቶቹ መጠናቀቁን ተነግሯል። ሰራተኞቹ ሮቦት በአካባቢያቸው ሲሰራ አይተውና ሰምተው ነበር።
ተመራማሪዎቹ የሰራተኞቹን እንቅስቃሴ ሲቆጣጠሩ የወረዳ ሰሌዳዎችን ስህተት እንዳለ ይቆጣጠሩ ነበር። መጀመሪያ ላይ ከፓንዳ ጋር በሚሠራው ቡድን እና ያለ ሮቦት በሚሠራው ቡድን መካከል ያለውን የወረዳ ሰሌዳዎች ለመፈተሽ የሚወስደው ጊዜ እና ጥረት ምንም ዓይነት የስታቲስቲክስ ልዩነት አልነበረም። ይሁን እንጂ ተመራማሪዎቹ የስህተት መጠኑን ሲመረምሩ ከፓንዳ ጋር የሚሰሩት ሮቦቱ ብዙ ስህተቶችን በተሳካ ሁኔታ ሲጠቁም ከተመለከቱ በኋላ ጥቂት ጉድለቶችን እየለዩ እንደሆነ ደርሰውበታል። ይህ የሚያመለክተው ሰዎች የሮቦት ባልደረባን ታማኝ እንደሆኑ ከተረዱ በኋላ ንቁ ተሳታፊ የመሆን አዝማሚያ አላቸው።
ምንም እንኳን ተሳታፊዎቹ ለተግባራቸው ተመሳሳይ ትኩረት እንደሚሰጡ ቢያምኑም ተመራማሪዎቹ ሳያውቁት በፓንዳ አፈፃፀም ላይ መታመን እንደጀመሩ ተናግረዋል ። የጥናቱ ከፍተኛ ደራሲ የሆኑት ዶ/ር ሊንዳ ኦናሽ፣ አንድ ሰው የት እንደሚመለከት መከታተል ቢቻልም፣ ምስላዊ መረጃው በአእምሯዊ ደረጃ በበቂ ሁኔታ እየተስተናገደ ስለመሆኑ መወሰን የበለጠ ፈታኝ እንደሆነ ያስረዳሉ።
ይህ ጥናት ሮቦቶች በቡድን ስራ ተለዋዋጭነት እና በስራ ቦታ በግለሰብ ምርታማነት ላይ ስላላቸው ተጽእኖ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በትብብር ጥረቶች ተጠቃሚ መሆን እና የግለሰቦች አስተዋፅዖ በበቂ ሁኔታ እውቅና እና ዋጋ እንዲሰጠው በማረጋገጥ መካከል ያለውን ሚዛን መፈለግ እንደሚያስፈልግ ያሳያል።
ምንጮች:
- በበርሊን ቴክኒካል ዩኒቨርሲቲ በተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት፣ በሮቦቲክስ እና በኤ.አይ.