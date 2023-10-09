ሳይንቲስቶች በፍጥነት የሚንቀሳቀሱ የሃይድሮጅን አተሞችን በድርጊት ይይዛሉ

የኢነርጂ ዲፓርትመንት SLAC ናሽናል አፋጣኝ ላብራቶሪ እና የስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች የሃይድሮጂን አተሞች በአሞኒያ ሞለኪውሎች ውስጥ በአልትራፋስት ኤሌክትሮን ስርጭት (UED) ሲንቀሳቀሱ በተሳካ ሁኔታ ተመልክተዋል። የ UED ቴክኒክ ተመራማሪዎች በበርካታ ኬሚካላዊ እና ባዮሎጂካል ምላሾች ውስጥ ወሳኝ ሚና የሚጫወቱትን የሃይድሮጂን አቶሞች እንቅስቃሴ እንዲከታተሉ ያስችላቸዋል።
እንደ ፕሮቶን ዝውውሮች ያሉ የሃይድሮጅን ዝውውሮች ለብዙ ባዮሎጂያዊ ሂደቶች አስፈላጊ ናቸው. ነገር ግን፣ እነዚህ ዝውውሮች በሴኮንዶች ውስጥ ይከሰታሉ፣ ይህም ለመታዘብ እጅግ አስቸጋሪ ያደርጋቸዋል። ከዚህ ቀደም የሃይድሮጂን አተሞችን በኤሌክትሮን ስርጭት ለመከታተል የተደረጉ ሙከራዎች ንድፈ ሃሳቦች ነበሩ፣ ነገር ግን ይህ ጥናት ውጤታማነቱን የሙከራ ማስረጃዎችን ያቀርባል።
ተመራማሪዎቹ የሃይድሮጅን አተሞችን እና የፕሮቶን ዝውውሮችን ለማጥናት ከፍተኛ ኃይል ያላቸውን ሜጋኤሌክትሮንቮልት (ሜቪ) ኤሌክትሮኖችን ተጠቅመዋል። የአሞኒያ ሞለኪውሎችን ከአልትራቫዮሌት ብርሃን ጋር በማገናኘት እና የኤሌክትሮኖች ጨረር በእነሱ በኩል በመተኮስ ቡድኑ የተበታተኑ ኤሌክትሮኖችን ለመያዝ እና የሃይድሮጂን አተሞች ከናይትሮጅን ኒውክሊየስ የሚለዩትን ምልክቶች ለማወቅ ችሏል። ይህ ለቀጣይ ሞለኪውላዊ መዋቅራዊ ለውጦችን ለመመልከት አስችሏል.
የሃይድሮጂን ዝውውሮችን በቅጽበት የመመልከት ችሎታ ስለ ፕሮቶን ማስተላለፍ ግብረመልሶች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል። ይህ እውቀት ኬሚስትሪ እና ባዮሎጂን ጨምሮ በተለያዩ ዘርፎች ላይ አንድምታ አለው። በምላሽ ጊዜ ፕሮቶኖች እንዴት እንደሚሠሩ መረዳቱ እንደ ኤክስ ሬይ ክሪስታሎግራፊ እና ክሪዮ-ኤሌክትሮን ማይክሮስኮፒ ፕሮቶንን የማየት ውስንነት ባለበት በመዋቅራዊ ባዮሎጂ ላይ ጠቃሚ አንድምታ ይኖረዋል።
ወደፊት በሚደረጉ ሙከራዎች፣ ተመራማሪዎቹ ውጤቱን ከMeV-UED ከተገኙት ጋር ለማነፃፀር በSLAC's X-ray laser ፋሲሊቲ ኤክስሬይ ለመጠቀም አቅደዋል። በተጨማሪም፣ ዓላማቸው የኤሌክትሮን ጨረሩን መጠን ለመጨመር እና የፕሮቶን መበታተን ግላዊ እርምጃዎችን ለመያዝ የጊዜ መፍታትን ለማሻሻል ነው። እነዚህ እድገቶች ስለ ሃይድሮጂን ዝውውሮች እና በባዮሎጂካል እና ኬሚካላዊ ሂደቶች ውስጥ ስላላቸው ሚና የተሻለ ግንዛቤን ያስገኛሉ።
ማጣቀሻ:
– “Femtosecond Electronic and Hydrogen Structural Dynamics in Ammonia በ Ultrafast Electron Diffraction የታየ” (የፊዚካል ግምገማ ደብዳቤዎች፣ 2023)
- ለምርምሩ የገንዘብ ድጋፍ የተደረገው በ DOE የሳይንስ ቢሮ ነው። MeV-UED የ SLAC LCLS ኤክስ ሬይ ሌዘር ተቋም አካል ነው፣ እሱም የDOE የሳይንስ ተጠቃሚ ተቋም ነው።