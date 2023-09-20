እባብ በወራሪ ዓሳ ላይ ያንቃል፡- ዓሣን በሚበሉ እባቦች እና ወራሪ ዝርያዎች ላይ ለምርምር አንድምታ

በፈረንሳይ የሚኖር አንድ የእንስሳት ሐኪም እባብ የራሱን ጭንቅላት የሚያህል ዓሣ ለመብላት የሞከረበት አንድ አስደናቂ ክስተት በቅርቡ አጋጥሞታል። በፈረንሳይ ለትርፍ ያልተቋቋመ የአእዋፍ ጥበቃ ሊግ የሄርፔቶሎጂ ባለሙያ የሆኑት ኒኮላ ፉዌንቶ በደቡብ ምሥራቅ ፈረንሳይ ላክ ደ ካርሴስ ውስጥ ወራሪ የሆኑ የዓሣ ዝርያዎችን ለመመገብ የሚታገል የቫይፔሪን እባብ ተመልክተዋል። ይህ ክስተት በአሳ በሚበሉ እባቦች እና በአጥቂ ዝርያዎች መካከል ስላለው ግንኙነት ተጨማሪ ምርምር እንዲደረግ ጥሪ አቅርቧል።
ፉዌንቶ መጀመሪያ ላይ እባቡ ዓሣውን ለመብላት እየሞከረ እንደሆነ አስቦ ነበር፣ ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ እባቡ በጉሮሮው ውስጥ በተቀመጡት ዓሦች ላይ እየታነቀ እንደሆነ ተገነዘበ። እባቡን ለማዳን ፉዌንቶ ዓሦቹን በእርጋታ ወደ እባቡ አፍ በመግፋት አከርካሪዎቹን ለመንቀል ገፋፋቸው። ዓሦቹ በተሳካ ሁኔታ ከተወገዱ በኋላ እባቡ ምንም ጉዳት ሳይደርስበት ታየ እና ተንሸራተተ።
ተለይተው የታወቁት የዓሣ ዝርያዎች በአውሮፓ እና በእስያ የሚገኙ ትናንሽ የንጹህ ውሃ ዓሦች ናቸው. ይሁን እንጂ ሩፌዎች እንደ ወራሪ ዝርያ በሚቆጠሩባቸው ፈረንሳይን ጨምሮ ወደ ተለያዩ ክልሎች ገብተዋል. ጠንካራ እና እሾህ ያለው የጀርባ ክንፎቻቸው አዳኞችን ለመመገብ አስቸጋሪ ያደርጋቸዋል።
የቫይፔሪን እባቦች በዋነኝነት የሚመገቡት ዓሦችን ሲሆን በአንዳንድ ክልሎች ደግሞ የትውልድ ክልላቸው ከሮፌዎች ጋር ይደራረባል። የቫይፔሪን እባቦች እምብዛም በማይገኙበት እና እየቀነሱ በሚገኙበት በሜዲትራኒያን ረግረጋማ ቦታዎች ላይ ወራሪ ሩፌ መኖሩ በአካባቢው የእባቡን ህዝብ ላይ ስጋት ይፈጥራል። ከዚህ ቀደም የተከሰቱት ክስተቶች እንደሚያሳዩት በአውሮፓ ውስጥ አሳ የሚበሉ እባቦች፣ ቫይፔሪን እባቦችን ጨምሮ፣ ወራሪ አሳ ከበሉ በኋላ ሞተዋል።
ወራሪ ዓሦች በእባቡ ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ ገና ያልተጠና ቢሆንም፣ ይህ ጉዳይ በወራሪ ዝርያዎች ሊያስከትሉ የሚችሉትን ሥጋቶች በተመለከተ ተጨማሪ ምርምር እንደሚያስፈልግ ያሳያል። አሳ በሚበሉ እባቦች እና ወራሪ ዓሦች መካከል ያለውን ግንኙነት መረዳቱ ለጥበቃ ጥረቶች እና የአገሬው ተወላጆች የእባቦችን ጥበቃ ለማድረግ አስተዋፅኦ ያደርጋል።
ምንጮች:
- ሄርፔቶሎጂ ማስታወሻዎች. (2021፣ ሴፕቴምበር 10) በወራሪ ዓሦች ላይ እባብ ማነቆ ለምርምር ይጠይቃል.
- የቀጥታ ሳይንስ. (2021፣ ሴፕቴምበር 22)። አንድ እባብ የራሱን መጠን ዓሣ ለመብላት ሞከረ እና ሊታነቅ ተቃርቧል.