አዲስ የተገኘ የአስትሮይድ ቁርጥራጭ የሕይወትን አመጣጥ ማስተዋልን ይሰጣል

እ.ኤ.አ. ህዳር 3 ቀን በዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የተፈጥሮ ታሪክ ብሔራዊ ሙዚየም ስሚዝሶኒያን የአስትሮይድ ቤንኑ ቁራጭ ለመጀመሪያ ጊዜ ይፋ ባደረገበት ወቅት አንድ አስደናቂ ክስተት ተከናውኗል። ይህች ትንሽ ድንጋይ በናሳ OSIRIS-REx ተልእኮ ወደ ምድር ተመለሰች፣ በሴፕቴምበር 24 የናሳ ናሙና መመለሻ ካፕሱሉን በተሳካ ሁኔታ በዩታ በረሃ አሳረፈ። የመክፈቻ ስነ ስርዓቱ የናሳ አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን እና ሌሎች የናሳ ከፍተኛ ባለስልጣናት ተገኝተዋል። ስሚዝሶኒያን.
በሙዚየሙ ጃኔት አነንበርግ ሁከር የጂኦሎጂ፣ የጌምስ እና ማዕድን አዳራሽ ውስጥ የሚገኘው ማሳያው የቤንኑ ቁርጥራጭ ከማይዝግ ብረት ጠርሙዝ ውስጥ በመስታወት መመልከቻ ወደብ አሳይቷል። ድንጋዩ በግምት 0.3 ኢንች ዲያሜትር ያለው ፣ ጥልቅ ጥቁር ቀለም ያለው እና ንጹህ ሁኔታውን ለመጠበቅ በንፁህ-ናይትሮጂን አከባቢ ውስጥ ይቀመጣል። የማሳያውን ጎን ለጎን ማድረግ ተልዕኮውን ያስጀመረው የ ULA Atlas V ሮኬት እና በሎክሄድ ማርቲን የተገነባው OSIRIS-REx መጠይቅ ነው።
በናሳ ሳይንቲስቶች OREX-800027-0 የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ የቤንኑ ቁራጭ የኮምፒዩተር ቶሞግራፊ (ሲቲ) ስካን በማድረግ አስደናቂ ስብስባውን አሳይቷል። በደርዘን የሚቆጠሩ ትንንሽ ድንጋዮች በአንድ ላይ ሲሚንቶ ያቀፈ፣ ስብርባሪው በውሃ እና በካርቦን የበለፀጉ ሸክላዎች፣ የብረት ኦክሳይድ፣ የብረት ሰልፋይድ፣ ካርቦኔት እና ሌሎች ማዕድናት መፈጠር በውሃ ከፍተኛ ለውጥ ያሳያል።
የሳይንስ ሊቃውንት የቤንኑ ክፍልፋዮች ስለ ስርዓታችን አመጣጥ እና በምድር ላይ ስላለው ህይወት እድገት መረጃ የመስጠት አቅም ስላለው ለማጥናት ይጓጓሉ። በውሃ የበለፀጉ ማዕድናት እና በካርቦን የበለፀጉ ሞለኪውሎች በፀሓይ ስርዓት ፣ በምድር ውቅያኖሶች እና በእራሱ የህይወት ዝግመተ ለውጥ ላይ ብርሃን ሊሰጡ ይችላሉ።
በስሚዝሶኒያን ካለው ማሳያ በተጨማሪ ሌላ የቤንኑ ቁራጭ ለሳይንሳዊ ጥናት ተበድሯል። በቱክሰን በሚገኘው የአሪዞና ዩኒቨርሲቲ አልፊ ኖርቪል ጌም እና ማዕድን ሙዚየም እና በህዋ ሴንተር ሂውስተን ሁለት ተጨማሪ አለቶች ይታያሉ። እነዚህ ኤግዚቢሽኖች ለህዝቡ እና ለተመራማሪዎች ከእነዚህ አስገራሚ የአስትሮይድ ቁርጥራጮች እንዲመረምሩ እና እንዲማሩ ተጨማሪ እድሎችን ይሰጣሉ።
በየጥ:
ጥ: የቤንኑ ቁርጥራጭ ጠቀሜታ ምንድነው?
መ: የቤንኑ ቁራጭ ስለ ስርዓታችን አመጣጥ እና በምድር ላይ ስላለው ሕይወት አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ጥ፡ የቤንኑ ቁርጥራጭ ለእይታ እንዴት ተመረጠ?
መ: የናሳ ሳይንቲስቶች ተመልሶ የመጣውን ቁሳቁስ የሚወክል እና በመላው አገሪቱ ለማጓጓዝ የሚያስችል ጥንካሬ ያለው ድንጋይ መርጠዋል.
ጥ፡ ለጥናት የቀረቡ ሌሎች የቤንኑ ቁርጥራጮች አሉን?
መ: አዎ፣ በስሚዝሶኒያን ከሚታየው ቁራጭ በተጨማሪ፣ ሌላ ቁራጭ ለሳይንሳዊ ጥናት ብድር ተሰጥቷል፣ እና ሌሎች ሁለት ወደፊት በሌሎች ቦታዎች ይታያሉ።