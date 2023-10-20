የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በጣም ሩቅ የሆነውን ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ያገኙታል፣ ወደ ድብቅ ዩኒቨርስ ግንዛቤን ይሰጣሉ

የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች እስካሁን የተቀዳውን እጅግ በጣም የራቀ ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ (FRB) በመለየት አዲስ ግኝት አደረጉ። ይህ FRB 20220610A በመባል የሚታወቀው የጠፈር የሬዲዮ ሞገዶች ፍንዳታ ከምድር በስምንት ቢሊዮን የብርሃን ዓመታት ርቀት ላይ ከሚገኝ ጋላክሲ ታይቷል። ከአንድ ሚሊሰከንድ በታች የሚቆይ ፍንዳታ እንዲሁ እስካሁን ከታዩት በጣም ሀይለኛ አንዱ ነው።
የአውሮፓ ደቡባዊ ኦብዘርቫቶሪ በጣም ትልቅ ቴሌስኮፕ (VLT) የFRB ምንጭ ጋላክሲን በመጠቆም ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። የከዋክብት ተመራማሪዎች VLTን በመጠቀም ይህ ጋላክሲ ከማንኛውም የ FRB ምንጭ የበለጠ የቆየ እና ሩቅ መሆኑን ለማወቅ ችለዋል። የጋላክሲዎች ውህደት አነስተኛ ቡድን አካል እንደሆነም ይታመናል።
ይህ ግኝት የአጽናፈ ሰማይን ስብጥር ለመረዳት ጠቃሚ አንድምታ አለው። አሁን ያሉት የአጽናፈ ዓለሙን ብዛት ለመለካት የሚረዱ ዘዴዎች እርስ በርሳቸው የሚጋጩ ውጤቶችን ያስገኙ ሲሆን መደበኛውን የኮስሞሎጂ ሞዴል ተቃውመዋል። FRBዎችን እንደ መሳሪያ በመጠቀም፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በጋላክሲዎች መካከል ስላለው “የጠፋ” ጉዳይ ግንዛቤን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ።
ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ባዶ ነው ተብሎ በሚታሰብ ህዋ ላይ እንኳን ionized ነገሮችን የመለየት ልዩ ችሎታ አላቸው። ይህ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በጋላክሲዎች መካከል ያለውን የቁስ መጠን እንዲለኩ ያስችላቸዋል። የ FRB 20220610A ግኝት የ "Macquart ዝምድና" መኖሩን ያረጋግጣል, ይህም ፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ የበለጠ ርቀት ላይ በሄደ መጠን በጋላክሲዎች መካከል የበለጠ የተበታተነ ጋዝ ይገለጣል.
የፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ትክክለኛ መንስኤ እስካሁን ባይታወቅም፣ ይህ የቅርብ ጊዜ ግኝት በኮስሞስ ውስጥ የተለመዱ ክስተቶች መሆናቸውን ያረጋግጣል። የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች እነዚህን ፍንዳታዎች ማጥናት በጋላክሲዎች መካከል ያለውን ንጥረ ነገር ለመለየት ብቻ ሳይሆን የአጽናፈ ዓለሙን አወቃቀር በተሻለ ለመረዳት ይረዳል ብለው ያምናሉ።
ምንም እንኳን ይህ ግኝት አሁን ያለውን የቴሌስኮፕ አቅም ገደብ የሚያመለክት ቢሆንም፣ ወደፊት የሚደረጉ እድገቶች የበለጠ እድሎችን ይሰጣሉ። የስኩዌር ኪሎሜትር አራይ ኦብዘርቫቶሪ በአሁኑ ጊዜ በደቡብ አፍሪካ እና በአውስትራሊያ በሺዎች የሚቆጠሩ FRBዎችን መለየት የሚችሉ ሁለት የሬዲዮ ቴሌስኮፖችን በመገንባት ላይ ሲሆን ይህም በጣም ሩቅ የሆኑትን ጨምሮ። በተጨማሪም በቺሊ እየተገነባ ያለው እጅግ በጣም ትልቅ ቴሌስኮፕ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን የፍንዳታ ምንጭ ጋላክሲዎችን የማጥናት ችሎታን ይሰጣል።
ይህ ጉልህ ግኝት የአጽናፈ ዓለሙን ድብቅ ምስጢራት ለመመርመር እና ለመመርመር አዳዲስ መንገዶችን ይከፍታል። የፈጣን የሬዲዮ ፍንዳታ ሃይል በመጠቀም የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የመረዳት ድንበራችንን ለመግፋት እና የኮስሞስ ምስጢራትን ለማንፀባረቅ ተዘጋጅተዋል።
ምንጮች:
- የአውሮፓ ደቡባዊ ኦብዘርቫቶሪ (ESO)
- በጣም ትልቅ ቴሌስኮፕ (VLT)
- የኮመንዌልዝ ሳይንሳዊ እና የኢንዱስትሪ ምርምር ድርጅት (ሲኤስአይሮ)