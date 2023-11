የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በመንግስት አያያዝ ላይ የሚደረገው ምርመራ በዋና የህክምና መኮንን ምስክርነት ቀጥሏል

በጉጉት በሚጠበቀው መልክ የዩናይትድ ኪንግደም ዋና ሜዲካል ኦፊሰር ሰር ክሪስ ዊቲ እየተካሄደ ላለው የኮቪድ-19 ምርመራ ዛሬ ማስረጃ ሊሰጡ ነው። ወረርሽኙ በተከሰተበት ወቅት በሀገሪቱ ውስጥ በጣም ታዋቂ ከሆኑ ሰዎች መካከል አንዱ የሆነው ሰር ዊቲ ማክሰኞ ማክሰኞ ሙሉ የመንግስት ቀውሱን አያያዝ ላይ ግንዛቤን ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል ።

ይህ የሰር ዊቲ ምስክርነት የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን እና የቡድናቸው የውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ላይ ግንዛቤያቸውን የሰጡት የቀድሞ ዋና የሳይንስ አማካሪ ሰር ፓትሪክ ቫላንስ በቅርቡ መታየታቸውን ተከትሎ ነው። የሰር ቫላንስ ማስታወሻ ደብተር ግቤቶች በዚህ ፈታኝ ጊዜ የመንግስትን ውስጣዊ አሰራር ላይ ልዩ እይታዎችን ሰጥተዋል።

ጥያቄውን የምትመራው ሌዲ ሃሌት ሰኞ ዕለት እንደተናገሩት ሚስተር ጆንሰን በቀረበላቸው ውስብስብ መረጃ እና ግራፎች “የቀርከሃ” ይመስላል። ሳይንሳዊ መረጃን ለማቆየት የታገለባቸው አጋጣሚዎች ነበሩ ፣ ይህም የመንግስት ውሳኔ አሰጣጥ እና ወረርሽኙን በተመለከተ ምላሽ እንዲሰጡ አድርጓል ።

ትችት የገጠመው አንዱ ተነሳሽነት ከቁጥጥሩ በኋላ ምግብ ቤቶችን እና ምግብ ቤቶችን ለመደገፍ በነሀሴ 2020 የተጀመረው የአቶ ሱናክ “ለመረዳዳት ይበሉ” እቅድ ነው። ሰር ዊቲ እቅዱን “ቫይረሱን ለመርዳት ብላ” በማለት ከቀድሞው የግል አስተያየቶቹ ጋር የተገናኙ ጥያቄዎችን ሊያጋጥመው ይችላል። ጥያቄው የእነዚህን የመንግስት እርምጃዎች ተፅእኖ እና ውጤታማነት ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ያለመ ነው።

ጥያቄው ሲቀጥል፣ የሰር ዊቲ የቀድሞ ምክትል የነበሩት ሰር ጆናታን ቫን-ታም በሳምንቱ መጨረሻ ላይ ማስረጃዎችን ያቀርባሉ ተብሎ ይጠበቃል። የእነዚህ ቁልፍ ሰዎች ምስክርነት በዩናይትድ ኪንግደም የኮቪድ-19 ወረርሽኝ አያያዝን በተመለከተ አጠቃላይ ግንዛቤ እንዲፈጠር አስተዋጽኦ በማድረግ በመንግስት የውሳኔ አሰጣጥ ሂደት እና እርምጃዎች ላይ ብርሃን ፈንጥቋል።

-

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)

የኮቪድ-19 ጥያቄ ምንድነው?

የኮቪድ-19 ጥያቄ በዩናይትድ ኪንግደም የኮቪድ-19 ወረርሽኝን በመንግስት አያያዝ ላይ የሚደረግ ምርመራ ነው። የውሳኔ አሰጣጥ ሂደቱን፣ የተተገበሩ ፖሊሲዎችን እና ለችግሩ አጠቃላይ ምላሽን ለመገምገም ያለመ ነው።

ሰር ክሪስ ዊቲ ማን ነው?

ሰር ክሪስ ዊቲ የዩናይትድ ኪንግደም ዋና ሜዲካል ኦፊሰር ናቸው። በህብረተሰብ ጤና ጉዳዮች ላይ በተለይም በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት መንግስትን በማማከር ትልቅ ሚና ተጫውቷል።

የሰር ክሪስ ዊቲ ምስክርነት ዓላማ ምንድን ነው?

የሰር ክሪስ ዊቲ ምስክርነት መንግስት የኮቪድ-19 ወረርሽኝን አያያዝ በተመለከተ ግንዛቤን ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል። ስለ ቁልፍ ውሳኔዎች፣ ፖሊሲዎች እና ተነሳሽነቶች፣ እንደ “ለመረዳት መብላት” በሚለው እቅድ ላይ ጥያቄ ሊቀርብበት ይችላል።

“ለመረዳዳት መብላት” ዕቅድ ምንድን ነው?

የ"Eat Out to Help Out" እቅድ በነሐሴ 2020 ሬስቶራንቱን እና የእንግዳ ተቀባይነት ኢንዱስትሪውን ከመቆለፊያ በኋላ ለመደገፍ የተጀመረው የመንግስት ተነሳሽነት ነው። ሰዎች እንዲመገቡ እና ኢኮኖሚውን እንዲያነቃቁ ለማበረታታት ቅናሽ ምግቦችን አቅርቧል።