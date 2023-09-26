የASK ማይክሮዌቭ ምልክቶችን ከኤስኤስቢ ቅርጸት ጋር የፎቶኒክ ማመንጨት

ማጠቃለያ:
በቻይና በሁአዝሆንግ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የማይክሮዌቭ ፎቶኒክስ ቴክኒኮችን በመጠቀም amplitude shift keying (ASK) የማይክሮዌቭ ሲግናሎችን በነጠላ ጎን ባንድ (SSB) ለማመንጨት የሚያስችል ዘዴ አቅርበዋል። ይህ ዘዴ የባህላዊ ማይክሮዌቭ ኤሌክትሪክ ቴክኖሎጂ ውስንነቶችን በማለፍ ከፍተኛ ድግግሞሽ እና ሰፊ ባንድዊድ ASK ማይክሮዌቭ ምልክቶችን ለመፍጠር ያስችላል።
Amplitude shift ቁልፍ (ኤኤስኬ) በኤሌክትሮኒክ ጦርነት፣ በገመድ አልባ ግንኙነት እና በራዳር ሲስተም ውስጥ አፕሊኬሽኖች ያሉት የማይክሮዌቭ ምልክት ነው። ነገር ግን የሬድዮ ፍሪኩዌንሲ አናሎግ ማደባለቅ እና ቀጥታ ዲጂታል ውህድ በመጠቀም የASK ማይክሮዌቭ ሲግናሎችን የማመንጨት ባህላዊ ዘዴዎች በአገልግሎት አቅራቢው ድግግሞሽ እና በኮዲንግ ቢት ፍጥነት ላይ ገደቦችን ይጥላሉ። ተመራማሪዎች ለእነዚህ ገደቦች እንደ መፍትሄ የማይክሮዌቭ ፎቶኒክስ ቴክኒኮችን ለመፈለግ ፍላጎት አላቸው።
የማይክሮዌቭ ፎቶኒክስ ቴክኒክ የማይክሮዌቭ ምልክቶችን ለመፍጠር የኦፕቲካል ድብደባን መጠቀምን ያካትታል። ይሁን እንጂ የፎቶ ዳሳሾች የመተላለፊያ ይዘት ብዙውን ጊዜ ሊደረስበት የሚችለውን ከፍተኛ ድግግሞሽ ይገድባል. በማይክሮዌቭ ፍሪኩዌንሲው ውስጥ ባለው የፎቶ ዳሰተር ውስን የመተላለፊያ ይዘት ውስጥ ከፍ ለማድረግ ተመራማሪዎቹ የማይክሮዌቭ ምልክቶችን በነጠላ የጎን ባንድ ቅርጸት እንዲጠቀሙ ሀሳብ አቅርበዋል ። ይህ አካሄድ በኦፕቶኤሌክትሮኒካዊ መሳሪያዎች የተጣለውን የመተላለፊያ ይዘት ገደብ ዘና የሚያደርግ እና ከፍተኛ የግንኙነት ፍጥነት እንዲኖር ያስችላል።
በተጨማሪም ነጠላ የጎን ባንድ ሞዲዩሽን መጠቀም ከፍተኛ የማይክሮዌቭ ድግግሞሾችን ያስችላል፣ ይህም በከፍተኛ ድግግሞሽ ባንዶች ሊተላለፍ ይችላል። ይህ ለከፍተኛ-ድግግሞሽ የግንኙነት ስርዓቶች አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
“የፎቶግራፍ ማመንጨት የASK ማይክሮዌቭ ሲግናሎች ከኤስኤስቢ ቅርጸት” የሚል ርዕስ ያለው ምርምር በ Frontiers of Optoelectronics ታትሟል። የታቀደው ቴክኒክ ፈጣን እና ቀልጣፋ የግንኙነት ስርዓቶችን በማስቻል የኤኤስኬ ማይክሮዌቭ ሲግናሎችን የማመንጨት አቅም አለው።
ትርጓሜዎች
- Amplitude Shift Keying (ASK)፡- የድምጸ ተያያዥ ሞደም ሲግናል ስፋት ዲጂታል መረጃን ለመወከል የሚለያይበት የመለዋወጫ አይነት።
– የማይክሮዌቭ ፎቶኒክስ ቴክኒክ፡ ማይክሮዌቭ እና ኦፕቲካል ቴክኖሎጂዎችን በማጣመር የኦፕቲካል ክፍሎችን በመጠቀም ማይክሮዌቭ ሲግናሎችን ለማመንጨት፣ ለማስኬድ እና ለማስተላለፍ የሚያስችል የጥናት መስክ ነው።
- ነጠላ ጎን ባንድ (ኤስኤስቢ)፡- ሌላውን የጎን ባንድ እና የድምጸ ተያያዥ ሞደም ሲግናልን በመጨፍለቅ አንድ የሲግናል ማሰሪያ የሚያስተላልፍ የመቀየሪያ ዘዴ።
- ኦፕቶኤሌክትሮኒካዊ መሳሪያዎች፡- የኤሌትሪክ ምልክቶችን ወደ ኦፕቲካል ሲግናሎች የሚቀይሩ ወይም በተቃራኒው።
ምንጮች:
– Weilei Gou et al፣ “የፎቶግራፍ ትውልድ ASK ማይክሮዌቭ ሲግናሎች ከኤስኤስቢ ቅርጸት ጋር”፣የኦፕቶኤሌክትሮኒክስ ድንበር (2023)። DOI፡ 10.1007/s12200-023-00075-2
- ጥቅስ፡- “ነጠላ የጎን ባንድ ማስተካከያ ቴክኒክ የመተላለፊያ ይዘት ገደብን ሊያዝናና ይችላል” (2023፣ ሴፕቴምበር 26) 26 ሴፕቴምበር 2023 ከ Phys.org የተገኘ