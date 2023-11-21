አዲስ ቴክኒክ ነጠላ ብርቅዬ-ምድር ionዎችን በናኖ ቅንጣቶች ውስጥ በትክክል ለመነጋገር እና ለመለየት ያስችላል።

ሳይንቲስቶች የኳንተም መረጃን ለማስኬድ በጣም ቀልጣፋ እና አስተማማኝ መድረኮችን በየጊዜው እየፈለጉ ነው። አንዱ ዋና ግብ የኳንተም ስራዎችን በከፍተኛ ትክክለኛነት እና ፍጥነት ማከናወን ብቻ ሳይሆን ከኳንተም ኔትወርክ ጋር መገናኘት የሚችል ስርዓት መዘርጋት ነው። ይህ ጠንካራ የኳንተም ኢንተርኔት መፍጠር ያስችላል። ይህንንም ለማሳካት ሳይንቲስቶች ለረጅም ጊዜ በሚቆዩ የቁስ ኩቢትስ እና ፎቶኖች መካከል መጠላለፍ የሚፈጥር ስርዓት ያስፈልጋቸዋል ይህም ወደፊት በሚኖረው የኳንተም ኔትወርክ የተለያዩ አንጓዎች መካከል ዝቅተኛ ኪሳራ እና ፈጣን በይነገጽ እንዲኖር ያስችላል።
በቅርብ ጊዜ በኦፕቲካ ላይ ባሳተመው ጥናት፣ ከICFO የተመራማሪዎች ቡድን፣ በፕሮፌሰር ሁገስ ደ ሪድማተን የሚመራ፣ እነዚህን ችግሮች የሚፈታ አዲስ ዘዴ ፈጥሯል። ተመራማሪዎቹ ብርቅዬ-መሬት ion-doped ክሪስታሎችን በመጠቀም ቀልጣፋ የብርሃን-ቁስ መስተጋብር እና ነጠላ ion መለየት አስፈላጊ ባህሪያት ያለው ስርዓት መፍጠር ችለዋል። ionዎቹ በ nanoparticles ውስጥ ተይዘው ከፋይበር-ማይክሮካቪቲ ጋር ተጣምረዋል።
ቡድኑ በ erbium ions የተጨመቁ ናኖፓርተሎች ያደገ ሲሆን እያንዳንዱ ናኖፓርቲክል ወደ 1000 ኤር ions ይይዛል። እነዚህ ናኖፓርቲሎች በመስታወት ላይ ተቀምጠው ወደ 6 ኬልቪን አካባቢ እንዲቀዘቅዙ ተደርገዋል። በኦፕቲካል ፋይበር ላይ የተሰራውን ጠመዝማዛ መስታወት ከናኖፓርቲክል ጋር በማስተካከል ክፍተት ተፈጠረ። ተመራማሪዎቹ ይህንን ማዋቀር በመጠቀም በናኖፓርቲክል ውስጥ ያሉ ነጠላ ብርቅዬ-የምድር ionዎችን በትክክል ማወቅ ችለዋል።
ናኖፓርተሎች የመጠቀም ጥቅማቸው የተቀነሰው መጠን በመካከላቸው ዝቅተኛ አማካይ አካላዊ ርቀትን በመጠበቅ ከፍተኛ መጠን ያለው ionዎችን እንዲኖር ያስችላል። ይህ የ ions ድግግሞሾች ሙሉ ለሙሉ ለመለየት በቂ የተለዩ መሆናቸውን ያረጋግጣል, ይህም የግለሰብ ionዎችን አድራሻ ይረዳል. ተመራማሪዎቹ ህብረ ከዋክብትን የሚገናኙ ions በ nanoparticle ውስጥ እንደሚገኙ፣ ይህም ለአነስተኛ ደረጃ የኳንተም መረጃ ማቀነባበሪያ ስርዓት እጩ ተወዳዳሪ ያደርገዋል።
ይህ ልማት የኳንተም መሳሪያዎችን ለማምረት እና የኳንተም ኮምፒዩቲንግ እና የመገናኛ ቴክኖሎጂዎችን እድገት አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል። ሳይንቲስቶች በ nanoparticles ውስጥ ያሉ ብርቅዬ-ምድር ionዎችን በመረዳት እና በመቆጣጠር፣ የኳንተም መረጃን ለመስራት እና የበለጠ ቀልጣፋ የኳንተም ኔትወርኮችን ለመገንባት አዳዲስ መንገዶችን መክፈት ይችላሉ።
በየጥ
1. ኩቢቶች ምንድን ናቸው?
Qubits የኳንተም መረጃ መሰረታዊ የግንባታ ብሎኮች ናቸው። የተለያዩ ግዛቶችን በመጠቀም የኳንተም መረጃን የሚያመለክቱ እንደ ሱፐርኮንዳክተር ሰርክቶች፣ የታሰሩ አቶሞች ወይም በጠጣር አካላት ውስጥ ያሉ ጉድለቶች ያሉ አካላዊ ስርዓቶች ሊሆኑ ይችላሉ።
2. qubits እርስ በርስ እንዴት ይገናኛሉ?
Qubits እንደ ኤሌክትሪክ ወይም መግነጢሳዊ መስኮች በ qubit's ሁኔታ ላይ በሚመሰረቱ የተለያዩ ዘዴዎች እርስ በርስ መስተጋብር መፍጠር ይችላሉ። እነዚህ መስተጋብሮች የኳንተም ስራዎችን ለመስራት እና በ qubits መካከል መጠላለፍ ለመፍጠር ወሳኝ ናቸው።
3. ብርቅዬ-የምድር ion-doped ክሪስታሎች ምንድን ናቸው?
ብርቅዬ-ምድር ion-doped ክሪስታሎች ጠንካራ-ግዛት ቁሶች ናቸው ብርቅዬ-የምድር ኤለመንት ቡድን ions የያዙ። እነዚህ ክሪስታሎች ለብርሃን-ነገር መስተጋብር እና ለኳንተም መረጃ ኢንኮዲንግ ተስማሚ ያደርጓቸዋል እንደ ረጅም የተጣጣመ ጊዜ እና የተለያዩ የመሬት ሁኔታዎች ያሉ ልዩ ባህሪያት አሏቸው።
4. አዲሱ ዘዴ እንዴት ይሠራል?
አዲሱ ቴክኒክ ብርቅዬ-የምድር ion ያላቸው ናኖፓርቲሌሎችን ማብቀል እና በመስታወት ላይ ማስቀመጥን ያካትታል። ጠመዝማዛ መስተዋት በኦፕቲካል ፋይበር ላይ ከናኖፓርቲክል ጋር በማስተካከል አንድ ክፍተት ይፈጠራል። ይህ ማዋቀር በ nanoparticle ውስጥ ያሉ ነጠላ-የምድር ionዎችን ትክክለኛ አድራሻ እና መለየት ያስችላል።
5. የዚህ ዘዴ እምቅ አተገባበር ምን ምን ናቸው?
ይህ ዘዴ የኳንተም መሳሪያዎችን ለማምረት እና የኳንተም ኮምፒዩቲንግ እና የግንኙነት ቴክኖሎጂዎችን እድገትን ይከፍታል። ሳይንቲስቶች የኳንተም መረጃን ለመስራት እና የበለጠ ቀልጣፋ የኳንተም ኔትወርኮችን ለመገንባት አዳዲስ መንገዶችን ማሰስ ይችላሉ።
(ምንጭ: ICFO)