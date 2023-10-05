የነጠላ-ሴል ፕሮቲዮሚክስ ተስፋ ሰጪ እምቅ ችሎታ

ነጠላ-ሴል ፕሮቲዮሚክስ የሴል ባዮሎጂን እና ሴሉላር ምላሾችን ጠለቅ ያለ ግንዛቤን የሚሰጥ የነጠላ ሴሎችን ልዩነት እና ልዩነት የሚመረምር መስክ ነው። በሴሎች ቡድን ውስጥ ያለውን አማካይ የፕሮቲን አገላለጽ ከሚመረምረው ከጅምላ ፕሮቲዮሚክስ በተለየ፣ ነጠላ-ሴል ፕሮቲዮሚክስ ውስብስብ የምልክት ማድረጊያ መንገዶች ለሴሉ አጠቃላይ ተግባር እንደ ሥርዓት ምን ያህል አስተዋፅዖ እንደሚያበረክቱ አዲስ ግንዛቤ ይሰጣል። ይህ መስክ የበሽታዎችን ምርመራ እና ሕክምናን በማሻሻል ለግል በተዘጋጀው መድሃኒት ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል.
የካንሰር ጥናት በተለይ በነጠላ ሴል ፕሮቲዮሚክስ ተጠቃሚ ሆኗል። በእብጠት ውስጥ ያሉ አንዳንድ ህዋሶች ለተወሰኑ ህክምናዎች ምላሽ ሲሰጡ ሌሎች ግን ለምን ምላሽ እንደማይሰጡ ላይ ብርሃን እንዲፈጥር ረድቷል። ለነጠላ-ሴል ፕሮቲዮሚክስ የመሳሪያ ሳጥን አዳዲስ የስራ ፍሰቶች እና የትንታኔ መሳሪያዎች በየጊዜው እየተዘጋጁ በዝግመተ ለውጥ ይቀጥላል። Mass spectrometry (MS) በአሁኑ ጊዜ በአብዛኛዎቹ ሙከራዎች ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውለው ዋነኛ ዘዴ ነው፣ ነገር ግን በነጠላ ሞለኪውል ቅደም ተከተል እና በፕሮቲዮቲክስ ውስጥ ሊተገበሩ በሚችሉት አፕሊኬሽኖች ዙሪያ ያለው ደስታ እያደገ ነው።
ነጠላ-ሞለኪውል ፕሮቲን ቅደም ተከተል እና ነጠላ-ሴል MS ፕሮቲዮቲክስ የተለያዩ አቀራረቦች ናቸው። ነጠላ-ሴል MS ፕሮቲዮሚክስ በሺዎች የሚቆጠሩ የአንድ የተወሰነ የፔፕታይድ ቅጂዎችን በመለካት ላይ የተመሰረተ ነው, ነጠላ ሞለኪውል ፕሮቲን ቅደም ተከተል ቴክኖሎጂዎች የእያንዳንዱን የፔፕታይድ ግልባጭ ይለካሉ. እነዚህ ሁለት መስኮች በተወሰነ ደረጃ ላይ ሊጣመሩ ቢችሉም, በነጠላ ሴሎች ውስጥ peptides ወይም ፕሮቲኖችን ለመለካት ገና ጥቅም ላይ አልዋሉም.
ብዙ የኤምኤስ አቅራቢዎች ነጠላ-ሴል MS ፕሮቲዮሚክስን ለመደገፍ መሳሪያዎችን እያዘጋጁ ነው። ሆኖም፣ ነጠላ-ሞለኪውል ቅደም ተከተል አሁንም በፅንሰ-ሀሳብ ማረጋገጫ ደረጃ ላይ ነው። ነጠላ ሕዋስ ኤምኤስ በአሁኑ ጊዜ የበለጠ የላቀ እና ለአገልግሎት ዝግጁ ነው፣ ነገር ግን ነጠላ-ሞለኪውል ቅደም ተከተል እጅግ በጣም ከፍተኛ ደረጃ ያላቸውን ፕሮቲኖች በመለየት ረገድ ተጨማሪ መተግበሪያዎች ሊኖሩት ይችላል። በነዚህ ሁለት ቴክኖሎጂዎች እድገትን በሚቀጥሉበት ጊዜ የውድድር እና የማሟያ ቦታዎች ሊኖሩ ይችላሉ።
ሁለቱም ነጠላ ሕዋስ MS ፕሮቲዮሚክስ እና የፕሮቲን ቅደም ተከተል ከተለዋዋጭ ገደብ ገደቦች እና የመለኪያ ውፅዓት ጋር የተያያዙ ተግዳሮቶችን ያጋጥማቸዋል። የናሙና ዝግጅት እና መለያየትን ማሻሻል ሁለቱንም መስኮች ሊጠቅም ይችላል. ምንም እንኳን MS-ያልሆኑ ፕሮቲዮሚክስ ቴክኖሎጂዎች ብቅ ቢሉም ፣ mass spectrometry ሁለገብ እና ከተለያዩ ባዮሎጂካዊ ስርዓቶች ሰፊ ትንታኔዎችን ለማጥናት የሚችል መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል። ሁለገብነቱ ሌሎች አዳዲስ ቴክኖሎጂዎች ሲበስሉም ክፍተቶቹን እንዲሞላ ያስችለዋል።
ወደ ፊት ስንመለከት፣ ነጠላ-ሴል ፕሮቲሞቲክስ በሂደት እና በስሜታዊነት መሻሻል ከቀጠለ፣ ምናልባት ነባሪ የፕሮቲን ፕሮፋይሊንግ ዘዴ ሊሆን ይችላል። በተመሳሳይ ሁኔታ ወደ ትራንስክሪፕቶሚክስ የሕዋሶችን ብዛት መለካት በተናጥል ሁለቱንም ነጠላ ሴል ግራናላሪቲ እና የህዝብ ደረጃ መረጃን በአንድ ጊዜ ይሰጣል።
ምንጭ፡- በብሪገም ያንግ ዩኒቨርሲቲ የኬሚስትሪ እና ባዮኬሚስትሪ ትምህርት ክፍል ተባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር ሪያን ኬሊ