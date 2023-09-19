የሰው ልጅ ቁጥር መጨመር የብዝሃ ህይወት እና ስነ-ምህዳርን አደጋ ላይ ይጥላል

የአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ የወደፊት ሁኔታን በሚገልጽ መፅሃፍ ላይ፣ የ MIT ፕሮፌሰር የሆኑት ማክስ ቴግማርክ የሰው ልጅን ፍላጎት በትክክል መረዳት እና ማስማማት ካልቻሉ፣ ማሽኖች ለሰው ልጅ ጎጂ የሆኑ ግቦችን የሚወስዱበት የዲስቶፒያን ሁኔታን አቅርበዋል። ይህ በጣም ሩቅ ሊመስል ቢችልም, የራሳችን ዝርያዎች, የሰው ልጅ የማሰብ ችሎታ በፍጥነት በማስፋፋት, በፕላኔቷ እና በሌሎች ህይወት ያላቸው ፍጥረታት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል.
በአንድ ወቅት በጥቂት ሺዎች የሚቆጠሩ ግለሰቦች ብቻ የሚቀሩበት ወሳኝ ወቅት ያጋጠመው የሰው ልጅ አሁን በምድር ላይ ካሉ አጥቢ እንስሳት 36 በመቶውን ይወክላል። ተጨማሪ 60% እንደ ላሞች ያሉ እንስሳትን ያቀፈ ሲሆን ይህም ለሰው ልጅ ፍጆታ የሚውል ነው. 4% ብቻ የዱር እንስሳት ናቸው። የእኛ እድገታችን ለሌሎች እንስሳት የሚሆን ቦታ እንዲቀንስ አድርጓል, ይህም ወደ ስድስተኛው የጅምላ መጥፋት ምክንያት ሆኗል, የመጀመሪያው በአንድ ዝርያ ምክንያት ነው. ይህ የመጥፋት ክስተት በግለሰብ ዝርያዎች ላይ ብቻ የተገደበ ሳይሆን የዝግመተ ለውጥን ዛፍ ቅርንጫፎች በሙሉ ይጎዳል, የዘር ዝርያዎች ካለፉት 35 ሚሊዮን አመታት በ 65 እጥፍ በፍጥነት ይጠፋሉ.
ተመራማሪዎች ቢያንስ አንድ ሶስተኛው ከሚታወቁት የጀርባ አጥንቶች የህዝብ ቁጥር እየቀነሰ እና በትንሽ ስነ-ምህዳሮች ውስጥ ተወስኖ እንደሚገኝ ደርሰውበታል። ለምሳሌ በአንድ ወቅት በ10ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ 20 ሚሊዮን ዝሆኖች ነበሩ፣ ዛሬ ግን ከግማሽ ሚሊዮን በታች ናቸው፣ ብዙ አገሮች እነዚህን አስደናቂ ፍጥረታት ማስተናገድ አልቻሉም።
አጠቃላይ የዝርያ መጥፋት ሥነ-ምህዳሮችን ከማስተጓጎል ብቻ ሳይሆን በሰው ጤና እና ደህንነት ላይም ተጽዕኖ ያሳድራል። በአንዳንድ ክልሎች ውስጥ ትላልቅ አዳኞች መጥፋት የላይም በሽታን የሚያስተላልፉ መዥገሮችን የሚያስተናግዱ ነጭ ጅራት አጋዘን እና አይጦች ቁጥር እንዲጨምር አድርጓል። በተጨማሪም ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር እንደታየው የተፈጥሮ ሀብትን ከመጠን በላይ መበዝበዝ እና የብዝሃ ህይወት መጥፋት በእንስሳትና በሰዎች መካከል ያሉ በሽታዎች እንዲስፋፉ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ።
የብዝሀ ህይወትን መጠበቅ እና ከፍተኛ መጠን ያለው የብዝሀ ህይወት በሚገኝባቸው ሞቃታማ ደኖች ጥበቃ ላይ ኢንቨስት ማድረግ የስነ-ምህዳርን ውድቀት ለመቅረፍ ወሳኝ ነው። ተጨማሪ ውድመትን ለመከላከል አፋጣኝ እርምጃ ከትልቅ ኢንቨስትመንት ጋር አስፈላጊ ነው። አሁን ባለንበት መንገድ ከቀጠልን መዘዙ ከምንገምተው በላይ እጅግ አስከፊ ሊሆን ይችላል።
ምንጮች፡- የማክስ ተግማርክ ስለ ሰው ሰራሽ ዕውቀት መጽሐፍ፣ በፒኤንኤኤስ፣ ኢንተርናሽናል ዩኒየን ለተፈጥሮ ጥበቃ የውሂብ ጎታ ላይ የታተመ ጥናት