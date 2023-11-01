በባዮሎጂካል ናኖቪየር ውስጥ የኤሌክትሮን ትራንስፖርት ውስብስብ ነገሮችን ማሰስ

በባህላዊ ሽቦዎች ውስጥ የኤሌክትሪክ ፍሰትን የሚያንቀሳቅሰው ኤሌክትሮኖች ናቸው. ይሁን እንጂ ሳይንቲስቶች በረዥም ርቀት ላይ ኤሌክትሮኖችን በማጓጓዝ በሚያስደንቅ ችሎታቸው ከፕሮቲን የተውጣጡ አነስተኛ ሽቦዎች ወደ ባዮሎጂካል ናኖዋይሮች ፊታቸውን አዙረዋል። በMSU-DOE የዕፅዋት ምርምር ላብራቶሪ ውስጥ በቬርማስ ላብራቶሪ የተደረገ የምርምር ጥናት በእነዚህ ባዮሎጂካል ናኖዋይሮች ውስጥ የኮምፒዩተር ማስመሰያዎችን በመጠቀም የኤሌክትሮን ማጓጓዣን ውስብስብነት በጥልቀት ለመመርመር ሞክሯል።
መሪ ደራሲ ማርቲን ኩልኬ እና የቬርማስ ላብራቶሪ ቡድን በPRL Kramer ቤተ ሙከራ ከተደረጉ የእውነተኛ ህይወት ሙከራዎች የተገኘውን መረጃ ተጠቅመዋል። ፕሮቲኖችን ባካተተ ናኖክሪስታል ላይ የብርሃን ምንጭ በመምራት፣ የተደሰቱ ኤሌክትሮኖች በእሱ ውስጥ የሚጓዙበትን ፍጥነት ማስላት ችለዋል። ሊመልሱት የፈለጉት ቀዳሚ ጥያቄ የሙቀት መጠን እየጨመረ በሄደ ቁጥር የኤሌክትሮን ዝውውር ለምን ይቀንሳል ይህም ከሚጠበቀው የናኖ-ሚዛን ሂደቶች መፋጠን በተቃራኒ ነው።
በተመራማሪዎቹ ሊታሰብ ከሚችለው አንዱ ማብራሪያ ኤሌክትሮኖች በናኖክሪስተል ውስጥ የሚሄዱበት ርቀት በሙቀት መጨመር ነው። ይህ ደግሞ በፕሮቲን መዋቅር ውስጥ የኤሌክትሮኖች እንቅስቃሴን ይቀንሳል. ይህንን ሃሳብ ለመፈተሽ ቡድኑ በተለያየ የሙቀት መጠን ውስጥ የፕሮቲን ናኖክሪስታሎች ተመስሏል.
ተመራማሪዎቹ ከሙቀት ውጪ ያሉ ተለዋዋጮችን ሲጠቀሙ በ nanowires ውስጥ ካለው የኤሌክትሮን እንቅስቃሴ አንፃር አስደሳች ባህሪን ተመልክተዋል። የናኖዌር ፕሮቲን አውታር ርዝመት፣ ውፍረት እና ስፋት መቀየር በናኖክሪስተል ውስጥ ያለውን የኤሌክትሮኖች ፍሰት የሚገቱ ማነቆዎች ታይቷል። የሚገርመው ጥናቱ እንደሚያሳየው በባዮሎጂካል ናኖዋይሮች ውስጥ የኤሌክትሮኖች መጓጓዣ በሽቦው ውስጥ ባሉ ፕሮቲኖች እንቅስቃሴ ላይ የተመሰረተ ነው።
"ናኖውየሮች በረዘመ ቁጥር የኤሌክትሮኖች ትራንስፖርት እየቀነሰ በሄደ ቁጥር እና ናኖዋይሬዎች ጥቅጥቅ ባለ መጠን የኤሌክትሮኖች ትራንስፖርት ይጨምራሉ" ሲል ኩልኬ ገልጿል።
የባዮሎጂካል nanowires ተግባራዊ አተገባበር አሁንም ግምታዊ ቢሆንም የኤሌክትሮን ፍሰትን ለማሻሻል እንዴት እነሱን መገንባት እንደሚቻል መረዳቱ ለወደፊቱ ባዮሎጂያዊ ሂደቶችን ከተለመደው ኤሌክትሮኒክስ ጋር ለማጣመር ወሳኝ ነው።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ባዮሎጂካል nanowires ምንድን ናቸው?
ባዮሎጂካል ናኖዋይሮች ኤሌክትሮኖችን በረጅም ርቀት የማጓጓዝ ችሎታን የሚያሳዩ ፕሮቲኖችን ያቀፈ አነስተኛ ሽቦዎች ናቸው።
ተመራማሪዎቹ የኮምፒዩተር ምሳሌዎችን ለምን ሠሩ?
ተመራማሪዎቹ ስለ ኤሌክትሮን ትራንስፖርት በባዮሎጂካል ናኖዋይሮች ውስጥ ጠለቅ ያለ ግንዛቤን ለማግኘት እና በእሱ ላይ ተጽእኖ ያላቸውን ነገሮች ለመመርመር የኮምፒዩተር ማስመሰያዎችን ተጠቅመዋል።
ተመራማሪዎቹ በ nanowires ውስጥ ተለዋዋጮችን እንዴት ያዙት?
ተመራማሪዎቹ የናኖዊር ፕሮቲን አውታር ርዝመትን፣ ውፍረትን እና ስፋትን በመቀየር በናኖክሪስተል ውስጥ ያለውን የኤሌክትሮን ፍሰት እንቅፋት የሆኑትን ማነቆዎች ለመለየት ችለዋል።
የጥናቱ ጉልህ ግኝት ምን ነበር?
ጥናቱ እንደሚያሳየው በባዮሎጂካል ናኖቪየር ውስጥ የኤሌክትሮኖች መጓጓዣ በሽቦው ውስጥ ባሉ ፕሮቲኖች እንቅስቃሴ ላይ የተመሰረተ ነው. ረዣዥም ናኖዋይሮች የኤሌክትሮን ትራንስፖርት እንዲቀንስ አድርጓል፣ ወፍራም ናኖዋይሮች ደግሞ የኤሌክትሮን ትራንስፖርትን አሻሽለዋል።