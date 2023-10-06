የድመቶች የመንጻት ዘዴ፡ አዲስ የጥናት ተግዳሮቶች የቀድሞ ግንዛቤ

በቪየና ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ አንድ ጥናት ድመቶች በድምፅ በሚታጠፍ ጡንቻዎች ዑደት ውስጥ የመንጻት ድምፅ ያመነጫሉ የሚለውን የረጅም ጊዜ እምነት ይሞግታል። ከቀደምት ንድፈ ሐሳቦች በተቃራኒ፣ ጥናቱ እንደሚያመለክተው የድመት ማንቁርት ሳይክሊካል የነርቭ ግብዓት ወይም ተደጋጋሚ የጡንቻ መኮማተር ሳያስፈልገው የመንጻት ድምፅ ማመንጨት ይችላል።
በተለምዶ፣ የድመት ማጽጃ የሚመረተው በጉሮሮ ውስጥ ባሉት የድምፅ ማጠፍ ጡንቻዎች ምት መኮማተር እና መዝናናት ሲሆን ይህም ከአንጎል የማያቋርጥ የነርቭ ቁጥጥር ያስፈልገዋል። ይሁን እንጂ አዲሱ ጥናት በጨዋታው ውስጥ የተለየ ዘዴ ያሳያል. የጥናቱ አካል ሆኖ የተካሄደው አናቶሚካል ምርመራዎች በድመቶቹ የድምፅ እጥፋት ውስጥ ልዩ የሆነ ፓድ አግኝተዋል፣ ይህም ከጽዳት ጋር የተቆራኙ ዝቅተኛ ድግግሞሽ ድምፆችን እንዲፈጥሩ ያስችላቸዋል።
የጥናቱ ግኝቶች እንደሚያሳዩት የቤት ውስጥ ድመቶች ዑደት የጡንቻ መኮማተር ሳያስፈልጋቸው በሚያስደንቅ ሁኔታ ዝቅተኛ ድምጽ ማሰማት ይችላሉ ። እነዚህ ድምጾች በሰዎች ላይ ከሚታየው "አስፈሪ ድምጽ" ወይም "የድምጽ ጥብስ" ጋር ተመሳሳይ ናቸው. ይህ ግኝት ስለ ድመት መንጻት ያለን ግንዛቤ ላይ ጥያቄዎችን ያስነሳል እና ተጨማሪ ምርምር አስፈላጊነትን ያጎላል።
መሪ ተመራማሪው ክርስቲያን ቲ ኸርብስት እንዳሉት ይህ ልዩ ፓድ በድመቷ የድምፅ እጥፎች ውስጥ መገኘቱ እንዲህ ዓይነቱ ትንሽ እንስሳ በሚያስደንቅ ሁኔታ ዝቅተኛ ድግግሞሾችን እንዴት ድምጽ ማሰማት እንደምትችል ያብራራል ። የተስተዋሉት ድግግሞሾች ከ20-30 Hz ሲሆን ይህም በሰዎች ድምጽ ከሚፈጠሩት ዝቅተኛው የባስ ድምፆች በእጅጉ ያነሰ ነው።
በCurrent Biology የታተመው ጥናቱ የቀደመውን ንድፈ ሃሳብ ሙሉ በሙሉ ውድቅ ባያደርግም ስለ ድመት መንጻት ያለን ግንዛቤ የተሟላ አለመሆናችንን ያሳያል። የመንጻት ዘዴን እና በፌሊን ድምጽ አወጣጥ ውስጥ ያለውን ጠቀሜታ ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።
ማጣቀሻ፡- “የቤት ውስጥ ድመት ላሪንግስ ያለ ነርቭ ግብአት የመንጻት ድግግሞሾችን ማምረት ይችላሉ” በክርስቲያን ቲ.ሄርብስት፣ ታማራ ፕሪጌ፣ ማክስሚ ጋርሺያ፣ ቪት ሃምፓላ፣ ሪካርዶ ሆፈር፣ ጄራልድ ኢ. ዌይሴንግሩበር፣ ጃን ጂ ስቬክ እና ደብሊው ተኩምሰህ ፊች፣ የአሁኑ ባዮሎጂ , DOI: 10.1016 / j.cub.2023.09.014.