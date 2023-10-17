የጠፈር ዘመን በምድር ስትራቶስፌር ላይ የራሱን ምልክት ይተዋል

ከፕላኔታችን በጣም ርቀው ከሚገኙት ክፍሎች አንዱ የሆነው ስትራቶስፌር በህዋ ላይ በሰዎች እንቅስቃሴ እየተጎዳ ነው። ተመራማሪዎች በከባቢ አየር ውስጥ በሚገኙ ኤሮሶሎች ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ብረቶች አግኝተዋል፣ ይህም ምናልባትም እየጨመረ የመጣው የጠፈር መንኮራኩሮች እና ሳተላይቶች ወደ ምድር በመምጠቅ እና በመመለሳቸው ምክንያት ነው። እነዚህ ብረቶች በአየር ንብረት ላይ፣ በኦዞን ሽፋን እና በፕላኔታችን ላይ የመኖር እድል ሊኖራቸው የሚችለውን የከባቢ አየር ኬሚስትሪ እየቀየሩ ነው።
የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን, ዳን ቺዞ እና ዳን መርፊን ጨምሮ, ከምርምር አውሮፕላኖች ጋር የተያያዙ ልዩ መሳሪያዎችን በመጠቀም ምርምር አድርጓል. ሊቲየም፣ አልሙኒየም፣ መዳብ እና እርሳስን ጨምሮ ከ20 በላይ ኤለመንቶችን በኤሮሶል ናሙናዎች ውስጥ በጠፈር መንኮራኩር ውህዶች ውስጥ ጥቅም ላይ ከሚውሉት ሬሾዎች ጋር የሚጣጣሙ አግኝተዋል። የእነዚህ ብረቶች ብዛት ከጠፈር መንኮራኩሮች እንደገና መሞከር በተፈጥሮ የጠፈር ብናኝ ውስጥ ካለው መጠን አልፏል። በተጨማሪም የኦዞን ሽፋንን ለመከላከል ከሚረዱት ትላልቅ የሰልፈሪክ አሲድ ቅንጣቶች 10% የሚሆኑት አሉሚኒየም እና ሌሎች የጠፈር ብረቶች አሉት።
እ.ኤ.አ. በ50,000 እስከ 2030 የሚደርሱ ተጨማሪ ሳተላይቶች ወደ ምህዋር ሊደርሱ እንደሚችሉ ይገመታል። የምድር ከባቢ አየር፣ የኦዞን ሽፋን እና ህይወት ላይ ሊያስከትሉ የሚችሉት ተጽእኖዎች አሁንም ሙሉ በሙሉ አልተረዱም።
የስትራቶስፌርን ማጥናት ፈታኝ ነው ምክንያቱም ንጹህ እና የተረጋጋ የከባቢ አየር ክልል፣ በሰዎች እምብዛም የማይደረስበት አልፎ ተርፎም ከፍታ ባላቸው በረራዎች። ነገር ግን፣ በናሳ የአየር ወለድ ሳይንስ ፕሮግራም ተመራማሪዎች በአላስካ ከመሬት በላይ 11.8 ማይል (19 ኪሜ) ከፍታ ላይ የአየር ናሙናዎችን መሰብሰብ ችለዋል። በጣም ትኩስ እና ያልተረጋጋ የአየር ናሙናዎችን መሰብሰብን ለማረጋገጥ መሳሪያዎች ጥቅም ላይ ውለዋል.
ስትራቶስፌር ፕላኔቷን እና በላዩ ላይ ያሉትን ሁሉንም ህይወት በኦዞን ሽፋን ለመጠበቅ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ይህ ንብርብር ከጎጂ አልትራቫዮሌት ጨረሮች እንደ ዓለም አቀፋዊ ጋሻ ሆኖ ያገለግላል. ባለፉት ጥቂት አሥርተ ዓመታት የኦዞን ሽፋን በክሎሮፍሎሮካርቦኖች ስጋት ከተፈጠረ በኋላ ለመጠገን እና ለመሙላት ጥረቶች ታይተዋል. ይሁን እንጂ ከጠፈር መንኮራኩሮች የሚነሱ ብረቶች መጨመር እና መመለሻዎች አዳዲስ ፈተናዎችን ሊፈጥሩ ይችላሉ።
ሳተላይቶችን እና የጠፈር መንኮራኩሮችን ወደ ምህዋር ለመላክ የሚያገለግሉት ሮኬቶች በውቅያኖስ ውስጥ ያሉ መርከቦች እንደቀሰቀሱት አይነት የብረት ዱካ ትተው ይሄዳሉ። እነዚህ ብረቶች በ stratosphere ውስጥ የኤሮሶል ቅንጣቶች እንዲፈጠሩ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ. ሜትሮይትስ በከባቢ አየር ውስጥ ለዘመናት ሲወድቁ፣ የሮኬቶች ብዛት ያላቸው ብረቶች ከሜትሮይት ጋር ይወዳደራሉ። የሰው ልጅ ስራ እና የጠፈር በረራ በምድር ከባቢ አየር ላይ የሚያሳድረው ተጽእኖ ተጨማሪ ምርመራ የሚያስፈልገው አሳሳቢ ጉዳይ ነው።
በስትራቶስፌር ውስጥ የሚከሰቱ ለውጦችን መረዳት ፕላኔቷን ለመጠበቅ እና ቀጣይ መኖሪያነቷን ለማረጋገጥ ወሳኝ ነው። በCziczo፣ Murphy እና በቡድኖቻቸው የተደረገው ጥናት የሰው ልጅ ህዋ ላይ የሚኖረው እንቅስቃሴ በምድር ከባቢ አየር ላይ ሊያመጣ የሚችለውን ተፅእኖ እና የኦዞን ንጣፍ ሚዛን ሚዛን ላይ ብርሃንን ይፈጥራል።
ምንጮች:
– ፑርዱ ዩኒቨርሲቲ፡ ተመራማሪዎች ወደ ምድር ስትራቶስፌር ሰርገው መግባታቸውን የጠፈር ዕድሜ የአካባቢ ችግሮች አገኙ