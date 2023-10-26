የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ሲዬና ጋላክሲ አትላስን ለህዝብ እይታ ይፋ አድርገዋል

የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ወደ 400,000 የሚጠጉ ጋላክሲዎችን እና ዝርዝር መረጃዎቻቸውን የያዘውን ሲዬና ጋላክሲ አትላስ (SGA) የተባለውን ሰፊ ካታሎግ ይፋ በማድረግ ትልቅ ምዕራፍ አስመዝግበዋል። ከቀደምት ቅጂዎች በተለየ፣ SGA ከፍተኛ ጥራት ያለው እና ትክክለኛ መረጃን ያቀርባል፣ ይህም ለተመራማሪዎች እና ለአጠቃላይ ህዝብ ጠቃሚ ግብአት ያደርገዋል። በብሩህ እና በትልቅ ጋላክሲዎች ላይ በማተኮር፣ SGA የወደፊቱን የስነ ፈለክ ጥናቶችን በማመቻቸት የአካባቢ መረጃ እና የማጣቀሻ ምስሎችን ይሰጣል።
የሲዬና ጋላክሲ አትላስ ሳይንቲስቶች የአጽናፈ ሰማይን መጠነ-ሰፊ መዋቅር እንዲመረምሩ ብቻ ሳይሆን እንደ ጨለማ ቁስ ስርጭት እና ትላልቅ ጋላክሲዎች መፈጠር እና መገጣጠም ያሉ ወሳኝ ገጽታዎችን ለመመርመር ይረዳል ። አትላስ በ2014 እና 2017 መካከል በተደረጉት የሶስት የዳሰሳ ጥናቶች መረጃን ያጣምራል። እነዚህ የዳሰሳ ጥናቶች የጨለማ ኢነርጂ በአጽናፈ ሰማይ መስፋፋት ላይ ያለውን ተፅእኖ ለመረዳት አላማ ላለው ለጨለማ ኢነርጂ ስፔክትሮስኮፒክ መሳሪያ (DESI) ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። የ DESI ፕሮጀክት አስደናቂ 11 ቢሊዮን የብርሃን ዓመታትን የሚሸፍን የኮስሞስ ሰፊ ካርታ ለመፍጠር አስቧል።
ከሌሊቱ ሰማይ ግማሽ ያህሉ ጋር እኩል የሆነ 20,000 ካሬ ዲግሪ የሚሸፍነው ሲዬና ጋላክሲ አትላስ እስከ ዛሬ ከታዩት የጋላክሲ ጥናቶች ውስጥ አንዱ ነው። ሰፊው ወሰን በጋላክሲዎች መካከል የተለያዩ የኮከብ አፈጣጠር ዘይቤዎችን እና ለተለያዩ ቅርጾች ተጠያቂ የሆኑትን አካላዊ ሂደቶችን ጨምሮ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎችን ስለ የተለያዩ ክስተቶች ያላቸውን ግንዛቤ እንደሚያሳድግ ይጠበቃል። በተጨማሪም፣ SGA በጋላክሲዎች ስርጭት እና በጽንፈ ዓለም ውስጥ የጨለማ ቁስ መስፋፋት መካከል ስላለው ትስስር ብርሃን ያበራል። ከዚህም በላይ የስበት ሞገዶች ሲገኙ ይህ አትላስ ምንጮቻቸውን በትክክል ለማመልከት ይረዳል.
በየጥ:
ጥ፡ የሲዬና ጋላክሲ አትላስ ካታሎግ ስንት ጋላክሲዎችን ይሰራል?
የሲዬና ጋላክሲ አትላስ ወደ 400,000 የሚጠጉ ጋላክሲዎችን ያካትታል።
ጥ፡ Siena Galaxy Atlas ከቀደምት ጥረቶች የሚለየው ምንድን ነው?
SGA ከፍተኛ ጥራት ባለው መረጃው ጎልቶ ይታያል፣ ይህም ትክክለኛ ቦታዎችን፣ መጠኖችን እና የጋላክሲዎችን ቅርጾች ያረጋግጣል። እንዲሁም ከቀደምት ቅጂዎች በተለየ ለጋላክሲዎች ምርጥ የብሩህነት መለኪያዎችን ይሰጣል።
ምንጮች:
https://public.nrao.edu/news/image-release-new-look-at-famous-galaxy-cluster-gives-feast-of-detail-for-eyes-of-hungry-astronomers/