ንጉሠ ነገሥት ፔንግዊን ከዚህ ቀደም ከታሰበው በላይ ለአየር ንብረት ለውጥ የበለጠ የሚስማማ ሊሆን ይችላል።

ከፈረንሣይ፣ ታዝማኒያ፣ ካናዳ፣ አሜሪካ እና አውስትራሊያ የተውጣጣ የአካባቢ ሳይንቲስቶች ቡድን ንጉሠ ነገሥት ፔንግዊን ከዚህ ቀደም ከሚታመንበት የአየር ንብረት ለውጥ ጋር ሊላመድ እንደሚችል አንድ ጥናት አድርጓል። ሳይንስ አድቫንስ በተባለው ጆርናል ላይ የዘገበው ጥናት እንደሚያሳየው ንጉሠ ነገሥት ፔንግዊን ከፍተኛ ጥራት ባለው የሳተላይት ምስሎች ላይ ተመስርተው በተለያዩ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ መኖር እንደሚችሉ ያሳያል።
ከዚህ ቀደም የተደረጉ ጥናቶች በአየር ንብረት ለውጥ ፣የባህር በረዶ መጠን እየቀነሰ በመምጣቱ ለንጉሠ ነገሥት ፔንግዊን በመራቢያ ልማዳቸው ላይ ከፍተኛ ስጋት ፈጥሯል። እነዚህ ፔንግዊኖች እንቁላሎቻቸውን በበረዶ መደርደሪያዎች ላይ ይጥላሉ, ይህም ከአዳኞች ይጠብቃቸዋል. ይሁን እንጂ የበረዶ መደርደሪያ ደረጃዎች እየቀነሱ ሲሄዱ, ፔንግዊን ደህንነቱ የተጠበቀ የመራቢያ ቦታቸውን ያጣሉ ተብሎ ተሰግቷል. የአለም አቀፉ የተፈጥሮ ጥበቃ ህብረት (IUCN) የንጉሠ ነገሥት ፔንግዊን ህዝብ በ 80% በክፍለ ዘመኑ መጨረሻ ሊቀንስ እንደሚችል አስጠንቅቋል.
በቅርቡ የተደረገው ጥናት ንጉሠ ነገሥት ፔንግዊን የሚኖሩበትን የአንታርክቲካ እና አካባቢውን የሳተላይት ምስሎች በመተንተን የመኖሪያ አካባቢዎችን በድጋሚ ገምግሟል። ተመራማሪዎቹ ንጉሠ ነገሥት ፔንግዊን በባህር በረዶ ላይ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ መኖሪያ ቤቶች ውስጥ መራባት እንደሚችሉ ደርሰውበታል. እንዲሁም የፔንግዊን ቅኝ ግዛቶች በመኖሪያ ባህሪያት ላይ ተመስርተው ጂኦግራፊያዊ ክፍፍልን ተመልክተዋል ይህም መላመድን ያሳያል። ነገር ግን፣ ይህ ባህሪ አዲስ መሆን አለመሆኑ ወይም ፔንግዊኖች ሁልጊዜ ከተለያዩ የመራቢያ ቦታዎች ጋር የሚላመዱ ከሆነ ከምስሎቹ ግልጽ አይደለም።
ጥናቱ እንደሚያመለክተው ንጉሠ ነገሥት ፔንግዊን በአጭር ጊዜ ውስጥ ቀደም ሲል እንደታሰበው ለአደጋ የተጋለጡ ላይሆን ይችላል, የረጅም ጊዜ እይታ ግን እርግጠኛ አይደለም. እንደ ውሃ ማሞቅ፣ ምርኮ መቀነስ እና እንደ ማይክሮፕላስቲክ ያሉ በሰው ሰራሽ ብክለት መጋለጥ ያሉ ሌሎች ነገሮች አሁንም በህልውናቸው ላይ ከፍተኛ ስጋት ሊፈጥሩ ይችላሉ።
የአየር ንብረት ለውጥ እና ሌሎች የአካባቢ ሁኔታዎች በንጉሠ ነገሥት ፔንግዊን ላይ የሚያሳድሩትን ተጽዕኖ ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል። ቢሆንም፣ ይህ ጥናት እነዚህ ተምሳሌታዊ ፍጥረታት በአየር ንብረት ለውጥ ውስጥ ከአዳዲስ ሁኔታዎች ጋር ለመላመድ አንዳንድ ጥንካሬ ሊኖራቸው እንደሚችል ተስፋ ይሰጣል።
ምንጭ:
Sara Labrousse et al, የት መኖር? እጅግ በጣም ፈጣን የባህር በረዶ የንጉሠ ነገሥቱን የፔንግዊን መኖሪያ በአንታርክቲካ ፣ የሳይንስ እድገቶች (2023) ይቀርፃል። DOI: 10.1126/sciadv.adg8340