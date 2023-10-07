የቬኑስ መብረቅ ሚስጥሮች በናሳ ፓርከር የሶላር ምርመራ ተገለጡ

የ NASA's Parker Solar Probe የአጽናፈ ሰማይን ምስጢር ለማጥናት በተልዕኮው ላይ በቬኑስ ላይ ስላለው የመብረቅ ክስተት አዲስ ግንዛቤዎችን አምጥቷል። በዋነኛነት በፀሐይ ዙሪያ የምትዞር የጠፈር መንኮራኩርም በመደበኛነት ቬነስን አልፎ በመብረር ስለፕላኔቷ ወሳኝ መረጃዎችን እንድትሰበስብ አስችሎታል።
በቅርብ ጊዜ ከፓርከር ሶላር ፕሮብ የተገኙ ግኝቶች የቬኑሺያን መብረቅ ባህላዊ ግንዛቤን ይፈታተናሉ። አሁን በቬኑስ ላይ የታዩት የብርሃን ብልጭታዎች የመብረቅ ብልጭታ ላይሆኑ ይችላሉ ይልቁንም በፕላኔቷ ከባቢ አየር ውስጥ የሚቃጠሉ ሜትሮዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ይህ መገለጥ እ.ኤ.አ. በ2021 የተደረገ ጥናት በተለምዶ በቬኑስ ላይ ካለው መብረቅ ጋር የሚገናኙትን የሬዲዮ ሞገዶች መለየት ተስኖታል።
በቬኑሺያን መብረቅ ዙሪያ ያለው ክርክር ለአራት አስርት ዓመታት ያህል ቆይቷል፣ እና ይህ አዲስ መረጃ በመጨረሻ ለሳይንሳዊ ጥያቄ ግልፅነት ሊያመጣ ይችላል። ቬኑስ አሁንም አንዳንድ መብረቅ ሊያጋጥማት ቢችልም፣ ቀደም ሲል ከታመነው ያነሰ የተስፋፋ ይመስላል።
የፓርከር ሶላር ፕሮብ ከፍተኛ አቅም ያለው የጠፈር መንኮራኩር ሲሆን ይህም አዳዲስ ግኝቶችን ማድረጉን ቀጥሏል። ተልእኮው የጠፈር መንኮራኩሯን ወደ ፀሀይ ጠጋ በምትመራው የስበት ኃይል እርዳታ በቬነስ ላይ የተመሰረተ ነው። የቬነስን የስበት ኃይል በመጠቀም፣ ፓርከር ሶላር ፕሮቢ የምሕዋር ኃይሉን በመቀነስ ለፀሀይ ቅርብ የሆነ ቦታ ላይ መድረስ ይችላል፣ ይህም የፀሐይ ንፋስ እና ሌሎች ባህሪያትን ለማጥናት ያስችላል።
ሳይንቲስቶች በዚህ ታሪካዊ ተልዕኮ የተሰበሰቡትን መረጃዎች ሲተነትኑ ስለ ቬኑስ እና ስለ መብረቅ አውሎ ነፋሶች የተሻለ ግንዛቤ ሊፈጠር ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። ተጨማሪ ምርምር የዚህን አስደናቂ ፕላኔት እና የሰማይ ክስተቶቿን ምስጢሮች ለመፍታት ይረዳል።
ምንጮች:
– የናሳ ፓርከር የፀሐይ ምርመራ፡ https://www.nasa.gov/content/goddard/parker-solar-probe-mission
- ጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ የተተገበረ ፊዚክስ ላብራቶሪ፡ https://www.jhuapl.edu/
- Space.com: https://www.space.com/
- ጆርናል ጂኦፊዚካል ምርምር ደብዳቤዎች: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/19448007