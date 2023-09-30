የሬዲዮ ልቀት ከኤፕሲሎን ኤሪዳኒ መረዳት

ከፀሃይ መሰል ከዋክብት አንዱ የሆነው ኤፒሲሎን ኤሪዳኒ (ኤፕስ ኤሪ) በቅርበት፣ በእንቅስቃሴው እና ከፀሀያችን ጋር ስላለው ተመሳሳይነት ከፍተኛ ክትትል የሚደረግበት ነው። የኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም የተለያዩ ክፍሎችን በመጠቀም ከዚህ ቀደም የተደረጉ ጥናቶች እንደ ማግኔቲክ ዑደቶች፣ ፍርስራሽ ዲስኮች፣ ፍሌርስ እና ጠንካራ መግነጢሳዊ መስክ ከ eps Eri ጋር የተያያዙ የተለያዩ ክስተቶችን አሳይተዋል። በቅርቡ በተደረገ ጥናት ተመራማሪዎች ኮከቡን የበለጠ ለመመርመር የሬዲዮ ምልከታዎችን ተጠቅመዋል።
የጥናቱ አዘጋጆች ካርል ጃንስኪ በጣም ትልቅ አሬይ (VLA) የተሰኘውን የሬዲዮ ምግቦች ስብስብ ከፍተኛ የመገኛ ቦታ ጥራት ያለው ኢፒኤስን በ10 GHz እና 33 GHz ድግግሞሾችን ለመመልከት ተጠቅመዋል። በራዲዮ ሞገድ ርዝመት ውስጥ የፈነዳ ልቀትን አግኝተዋል፣ ይህም የኮከቡን እንቅስቃሴ ተለዋዋጭነት ያሳያል። ተመራማሪዎቹ eps Eri በ20 ደቂቃ ረጅም ፍንዳታ ውስጥ የፍሰት መጠጋጋት መጨመሩን አሳይተዋል።
ለምልክቱ ተጠያቂ የሆነውን የልቀት ዘዴን ለመወሰን ደራሲዎቹ እንደ ፖላራይዜሽን፣ የብሩህነት ሙቀት እና የእይታ ኢንዴክስ ያሉ ነገሮችን ተመልክተዋል። ልቀቱ ምንም የጎላ ፖላራይዜሽን እንዳላሳየ ደርሰውበታል፣ ይህም ያልተመጣጠነ ልቀትን ያሳያል። የተሰላው የብሩህነት ሙቀት ከወትሮው በተለየ ከፍተኛ ነበር፣ ይህም የሙቀት ያልሆነ ልቀትን ያሳያል። በሚያሳዝን ሁኔታ, በደካማ ምልክት ምክንያት የእይታ ኢንዴክስ ሊታወቅ አልቻለም.
በእነዚህ ግኝቶች ላይ በመመርኮዝ ተመራማሪዎቹ ከማግኔቲክ-መስክ የተጣደፉ ኤሌክትሮኖች ወደ ጋይሮሲንክሮሮን ወይም ሲንክሮሮን ጨረሮች ሊያስከትሉ የሚችሉትን የልቀት ዘዴዎችን አጥብበውታል። በፀሃይ ላይ በሚነዱ የእሳት ቃጠሎዎች እንደሚነዱ አይነት የኢፒኤስ ኢሪ የከዋክብት ንፋስ ድንጋጤ ለልቀቱ ተጠያቂ ሊሆን እንደሚችል ሀሳብ አቅርበዋል። ደራሲዎቹ የፍንዳታውን የብርሃን ኩርባ በተሳካ ሁኔታ የሚዛመድ ሞዴል ሠርተዋል፣ ይህም ከድንጋጤ የሚመጣውን የሙቀት ያልሆነ ልቀት መላምት ይደግፋል።
ምንም እንኳን ትክክለኛው የልቀት ዘዴ ሊታወቅ ባይችልም ይህ ጥናት የ eps Eri እና መሰል ኮከቦችን ቀጣይ ምልከታ አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል። በቴሌስኮፖች ውስጥ ያሉ የወደፊት እድገቶች፣ እንደ ቀጣዩ ትውልድ VLA፣ ከእነዚህ ከዋክብት የሚለቀቀውን ልቀት የተሻለ ባህሪ ያቀርባል። የኢፒኤስ ኤሪ ራዲዮ ልቀትን ውስብስብነት መረዳታችን በፀሐይ መሰል ከዋክብት ውስጥ ስለሚፈጠሩት ልዩ ልዩ ክስተቶች ለማወቅ አስተዋፅዖ ያደርጋል።
ምንጭ፡ ሮድሪግዝዝ፣ኤልኤፍ፣ እና ሌሎች። (2021) ከኤፒሲሎን ኤሪዳኒ የሬዲዮ ልቀት መረዳት። አስትሮኖሚ እና አስትሮፊዚክስ፣ ገብቷል።