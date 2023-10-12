በዲኤንኤ ግንባታ ብሎኮች ራዲካል ምርት ላይ የሚያበራ ብርሃን

ከስቶክሆልም ዩኒቨርሲቲ፣ ከሲኤንአርኤስ-የቱሉዝ ዩኒቨርሲቲ፣ ከኤስኤሌሲ ናሽናል አከሌሬተር ላብራቶሪ፣ ላውረንስ በርክሌይ ናሽናል ላብራቶሪ እና ሌሎች ተቋማት ተመራማሪዎች የዲኤንኤ ህንጻዎች እንዴት እንደሚፈጠሩ በመረዳት ረገድ ከፍተኛ እድገት አሳይተዋል። ቡድኑ የሪቦኑክሊዮታይድ ሬዳዳሴስ (RNRs) ሚስጥሮችን ለመቃኘት የዲኤንኤ ህንጻ ብሎኮችን የሚያመርቱ ልዩ የኢንዛይሞች ስብስብ የሆነውን የ SLAC Linac Coherent Light Source (LCLS) ኤክስ ሬይ ሌዘር ተጠቅሟል። በሳይንስ መጽሔት ላይ የታተመው ግኝቱ ራዲካል ኢንዛይም እና ለካንሰር እና ተላላፊ በሽታዎች በመድኃኒት እና በሕክምና ላይ ስላለው ጥቅም ብርሃን ፈንጥቋል።
አርኤንአርዎች ሳይንቲስቶችን ለብዙ አሥርተ ዓመታት ግራ የሚያጋቡ ናቸው ነፃ ራዲካል - ሴሎችን ሊጎዱ የሚችሉ ነገር ግን ለተለያዩ ባዮኬሚካላዊ ሂደቶች ወሳኝ የሆኑ ሞለኪውሎች። እንቆቅልሹን ለመፍታት ቁልፉ ንቁ አክራሪ ሁኔታቸውን በመረዳት ላይ ነው። ተመራማሪዎቹ ፕሮቲኖችን በንቁ ራዲካል ሁኔታ ውስጥ በዓይነ ሕሊናህ ለማየት ከመጥፋት በፊት-ከመጥፋታቸው በፊት ተከታታይ ፌምቶሰከንድ ክሪስታሎግራፊ የሚባል አቆራረጥ ጫፍ ቴክኒክ ተጠቅመዋል። ይህ መሰረታዊ አቀራረብ ፕሮቲኖችን ምስሎችን እንዲይዙ እና በሚሰሩበት ጊዜ ባህሪያቸውን እንዲገነዘቡ አስችሏቸዋል.
ግኝቱ በባዮሎጂ እና በሕክምና አቅም ውስጥ ሁለቱም መሠረታዊ ጠቀሜታዎች አሉት። RNR ለሕዋስ ክፍፍል በጣም አስፈላጊ ነው, ይህም ህክምናዎችን ለማዳበር በተለይም እንደ ካንሰር ላሉ ሁኔታዎች ማራኪ ዒላማ ያደርገዋል. ተመራማሪዎቹ በተለያዩ የኢንዛይም ዓይነቶች ውስጥ ሥር ነቀል መፈጠርን የበለጠ ለመረዳት ጥናታቸውን ወደ ሌሎች የ RNRs ዓይነቶች ለማስፋት አቅደዋል። የተለያዩ ፕሮቲኖችን በንቃት መልክ መመልከቱ የበሽታ ሕክምና ዘዴዎችን ሊለውጥ ይችላል።
ይህ ስኬት ለበርካታ አስርት ዓመታት የተከናወነው ጥንቃቄ የተሞላበት የመሬት ስራዎች፣ ተስማሚ የሞዴል ስርዓቶች እና ሰፊ የናሙና ዝግጅት ውጤት ነው። እያንዳንዱ ሙከራ እና ወረቀት ተመራማሪዎችን የፕሮቲን ቤተሰብን ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ወደ አላማቸው ያመጣቸዋል። የቅርብ ጊዜ ግኝቶች የዲኤንኤ የግንባታ ብሎኮችን ሥር ነቀል ምርት ለማብራት ትልቅ እርምጃን ይወክላሉ።
ምንጭ፡ SLAC ናሽናል አከሌተር ላብራቶሪ